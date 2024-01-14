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Бензема не поедет на предсезонную подготовку с «Аль-Иттихадом»

вчера, 10:59

Нападающий Карим Бензема не поедет на предсезонную подготовку с «Аль-Иттихадом».

Причиной является тот факт, что форвард пропустил уже шесть тренировок саудовского клуба подряд.

По слухам, Бензема больше не хочет играть в Саудовской Аравии и желает вернуться в Европу.

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Все комментарии
протон
протон ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 16:54
Это расстраивает, когда здравое начало дает распад. что Китайская лига, что Са, что в Рпл подобное происходило это без разницы, когда многие болельщики поддерживают этот проект, посещая игры любимых игроков. И какой-то день к тебе приходит звоночек, что всё начатое сворачивается. А ты представь, сколько миллионов людей не только из Са, но и всего мира, которые болели за это всё расстроены. Что бы это понять это наверно нужно жить там где это произошло и с клубом за который ты болел.
Elliada_
Elliada_ ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:50
Ну да. Все равно проекту конец, но можно сэкономить деньги
Agamaga_
Agamaga_
вчера в 15:42
Из аравийского проекта все разбегутся, останется один Роналду с таджиками и пакистанцами.
Бензема зачем туда попёрся? Получил ЗМ в Реале, играй дальше, наслаждайся, но нет, поверил сказкам бывшего партнёра. Никакие Китайские, Аравийские чемпионаты не войдут даже в топ-10.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 15:09
Помню как многие возносили Бензема, что вот ещё одна звезда Реала приходит на помощь дырявому подымать чемпионат СА, а теперь он оказывается сбитый лётчик, да и остальные тоже. Говорили же им, не верьте дырявому он вас обманет, а они на бабки повелись.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:55
    протон
    протон ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 14:24
    Согласен. Имидж страны - первично. Второе - спортивная составляющее и оздоровление нации. Что им посоветуешь, закрыть проект
    Elliada_
    Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 14:17
    По сравнению с ними, конечно.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 14:16
    И этот "наелся" футболом СА. Повторение истории с китайским чемпионатом.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 14:15
    В сорта не разбираюсь, но есть Роналду и все остальные, в том числе Бенз и Нэйм, очень далеко
    Elliada_
    Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 14:14
    Когда они переходили, ты и другие фанаты Роналду про них как о сбитых не говорили. Не оправдали надежд, сразу на свалку?

    Роналду, как они, великий, но не величайший. Как я всегда говорил, он звезда второго сорта.
    Elliada_
    Elliada_ ответ протон (раскрыть)
    вчера в 14:11
    Катар проводил ЧМ, а как их сборная сыграла? СА не свой футбол развивает, а имидж страны.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 14:09, ред.
    Это мерки шейхов, я только про футбол и человеские поступки
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 14:09
    Все перечисленные сбитые летчики, а топ и игрок намбер ван на месте, И он разницу делает, он больше их в сумме.
    Джо Бест и Баджо редко становились чемпионами, но великих игроков делает их отношение к дело, а не турнирная таблица.
    Elliada_
    Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 14:09
    А платят им одинаково.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 14:06
    Ещё одно подтверждение того, что Бензу очень далеко до Роналду
    протон
    протон ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 14:01
    Им ЧМ принимать, и нужно что то предпринимать. Посмотрим время покажет. А Дискотечного артиста нужно гнать из СА поганой метлой. явная обуза
    Elliada_
    Elliada_ ответ протон (раскрыть)
    вчера в 13:58
    Неймар, не играя весь сезон, станет чемпионом СА, а Роналду, который играет весь сезон и забивает, нет. Разве не смешно?

    Чемпионат СА некоторые смотрят из-за приезжих звезд. Местные никому не интересны.
    протон
    протон ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 13:56
    Аргументы пока что не положительно характера. с учетом, что ставят акцент на своих воспитанников. Ну для вас они положительны
    протон
    протон ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 13:54
    Ха)! Насчет Дискотечного - скатертью дорога. Пора бы уже клуб какой открыть. в казино ему. Буду рад, если он балласт уйдет. Просто за репосты получать 400 к евро это что то.
    протон
    протон ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 13:50
    Вроде я слышал что те двое отказались уходить.
    Elliada_
    Elliada_ ответ протон (раскрыть)
    вчера в 13:45
    Бензема не один. Еще Фирмино и Хендерсон. Ну и звезды помельче. Например, Жота, который летом перешел из Селтика. По-моему, еще Неймар дорогу в Сантос стелет. Еще есть информация, что Салах договорился о продлении контракта с Ливерпулем. Зимой СА никого не купила и даже уменьшила расходы на трансферы. Все говорит о том, что сдулась лига. А какие твои аргументы за лигу?
    протон
    протон
    вчера в 13:40
    Не нужно сравнивать Китайскую лигу с проектом Са. и о том, что этот проект на пороге большого развала. Поступок одного игрока, хотя и ключевого, не отражает, что проект будет свернут, как бы этого хотелось.
    протон
    протон
    вчера в 13:33
    Удивляет это все в контексте того скорее, что Бензема был чуть ли не витриной арабского мира со всеми его достижениями, помноженными на разные интересные твиты, а сейчас он сам рубит этот удобный сук. Это что ж такое там должно было случиться-то. Пока что циклон наблюдаем у самого Карима в голове.
    rwjshb9b6z4d
    rwjshb9b6z4d
    вчера в 13:16
    Что то у Карима в последнее время непонятки... и вроде как еще и может поиграть, но теперь где?
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 13:07
    Неужели он просто нытик?
    lotsman
    lotsman
    вчера в 12:40
    Прогульщик. Вынуждает чтобы его продали куда нибудь.
    mbqze78s5qrn
    mbqze78s5qrn
    вчера в 12:28
    Не понравилось ему в Аравии, надо возвращаться в Европу
    Интерес
    Интерес
    вчера в 12:19
    Всё просто:Человеку футбол ещё не наскучил! Похвально,когда даже безумные деньги не застилают сознание настолько,что человек отказывает себе в праве именоваться профессионалом.А некоторые пусть утешают себя и свою совесть утверждениями,что "футбол везде одинаков,надо играть".
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 12:04
    БВ 2021 году бывший защитник «Шальке» Хианник Камба приговорён к тюремному заключению за инсценировку собственной смерти с целью получения страховки.

    По информации источника, Камба и его жена Кристина были признаны виновными в мошенничестве со страховкой и проведут в тюрьме три года и 10 месяцев.

    Смерть игрока была зафиксирована в 2016 году. Сообщалось, что Камба разбился в автомобильной аварии, однако эта информация оказалась ложной. В мае 2020 года стало известно, что Камба проживает в Гельзенкирхене и работает химиком в энергетической компании. Тогда супруга экс-защитника получила шестизначную сумму по страховке после сфальсифицированной смерти Камбы.


    А не решил ли Бензема провернуть нечто похожее?
    Тем более проблемы с законом у него были ранее.
    А что пропадёт, контракт закончится, а потом появится, скажет, что был на необитаемом острове после циклона и ещё компенсацию попросит.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Laziale_Brest_BY (раскрыть)
    вчера в 11:58
    Ну это не только с китайским чемпионатом было, были ещё Япония и Катар, но правда как и с китайским чемпионатом не было такой шумихи как с Саудовской Аравией.
    Я сразу сказал, что поначалу будет бум, будут даже громкие переходы (в плане имён), а потом всё сойдёт на нет и всё вернётся на круги своя.
    Про громкие переходы это отдельная тема.
    В основном это футболисты либо пенсионного возраста, либо предпенсионного, так сказать кому за 30+.
    А кто из молодых звёздных игроков туда перешёл?
    Сергей Милинкович-Савич, Малком? По меркам РПЛ Малком звезда, по меркам СА это мега звезда, но по меркам топ лиг это просто хороший игрок и не более того. Такая же история с сербом, это точно не топ игрок.
    Но это ещё пол беды уровень приезжих, даже пенсионеров всё равно огромный.
    Я как то посмотрел и офигел, там за одну минуту может раз пять шесть меняться направления атаки в разные стороны, то одной, то другой команды всё из-за того, что местные футболисты даже пас не могут нормальный отдать. Из-за этого многие легионеры психуют во время матчей.
    А стоит медийной личности из Португалии уйти, то и в СМИ толком никто говорить про этот чемпионат не будет.
    Сейчас известность чемпионата СА держится больше на португальской скандальной персоне, но не на футболе.
    Гость
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