Нападающий Карим Бензема не поедет на предсезонную подготовку с «Аль-Иттихадом».
Причиной является тот факт, что форвард пропустил уже шесть тренировок саудовского клуба подряд.
По слухам, Бензема больше не хочет играть в Саудовской Аравии и желает вернуться в Европу.
Я сразу сказал, что поначалу будет бум, будут даже громкие переходы (в плане имён), а потом всё сойдёт на нет и всё вернётся на круги своя.
Про громкие переходы это отдельная тема.
В основном это футболисты либо пенсионного возраста, либо предпенсионного, так сказать кому за 30+.
А кто из молодых звёздных игроков туда перешёл?
Сергей Милинкович-Савич, Малком? По меркам РПЛ Малком звезда, по меркам СА это мега звезда, но по меркам топ лиг это просто хороший игрок и не более того. Такая же история с сербом, это точно не топ игрок.
Но это ещё пол беды уровень приезжих, даже пенсионеров всё равно огромный.
Я как то посмотрел и офигел, там за одну минуту может раз пять шесть меняться направления атаки в разные стороны, то одной, то другой команды всё из-за того, что местные футболисты даже пас не могут нормальный отдать. Из-за этого многие легионеры психуют во время матчей.
А стоит медийной личности из Португалии уйти, то и в СМИ толком никто говорить про этот чемпионат не будет.
Сейчас известность чемпионата СА держится больше на португальской скандальной персоне, но не на футболе.
Я сразу сказал, что поначалу будет бум, будут даже громкие переходы (в плане имён), а потом всё сойдёт на нет и всё вернётся на круги своя.
Про громкие переходы это отдельная тема.
В основном это футболисты либо пенсионного возраста, либо предпенсионного, так сказать кому за 30+.
А кто из молодых звёздных игроков туда перешёл?
Сергей Милинкович-Савич, Малком? По меркам РПЛ Малком звезда, по меркам СА это мега звезда, но по меркам топ лиг это просто хороший игрок и не более того. Такая же история с сербом, это точно не топ игрок.
Но это ещё пол беды уровень приезжих, даже пенсионеров всё равно огромный.
Я как то посмотрел и офигел, там за одну минуту может раз пять шесть меняться направления атаки в разные стороны, то одной, то другой команды всё из-за того, что местные футболисты даже пас не могут нормальный отдать. Из-за этого многие легионеры психуют во время матчей.
А стоит медийной личности из Португалии уйти, то и в СМИ толком никто говорить про этот чемпионат не будет.
Сейчас известность чемпионата СА держится больше на португальской скандальной персоне, но не на футболе.
По информации источника, Камба и его жена Кристина были признаны виновными в мошенничестве со страховкой и проведут в тюрьме три года и 10 месяцев.
Смерть игрока была зафиксирована в 2016 году. Сообщалось, что Камба разбился в автомобильной аварии, однако эта информация оказалась ложной. В мае 2020 года стало известно, что Камба проживает в Гельзенкирхене и работает химиком в энергетической компании. Тогда супруга экс-защитника получила шестизначную сумму по страховке после сфальсифицированной смерти Камбы.
А не решил ли Бензема провернуть нечто похожее?
Тем более проблемы с законом у него были ранее.
А что пропадёт, контракт закончится, а потом появится, скажет, что был на необитаемом острове после циклона и ещё компенсацию попросит.
По информации источника, Камба и его жена Кристина были признаны виновными в мошенничестве со страховкой и проведут в тюрьме три года и 10 месяцев.
Смерть игрока была зафиксирована в 2016 году. Сообщалось, что Камба разбился в автомобильной аварии, однако эта информация оказалась ложной. В мае 2020 года стало известно, что Камба проживает в Гельзенкирхене и работает химиком в энергетической компании. Тогда супруга экс-защитника получила шестизначную сумму по страховке после сфальсифицированной смерти Камбы.
А не решил ли Бензема провернуть нечто похожее?
Тем более проблемы с законом у него были ранее.
А что пропадёт, контракт закончится, а потом появится, скажет, что был на необитаемом острове после циклона и ещё компенсацию попросит.