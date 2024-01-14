Бензема не поедет на предсезонную подготовку с «Аль-Иттихадом»

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вчера, 10:59

Нападающий не поедет на предсезонную подготовку с «Аль-Иттихадом».

Причиной является тот факт, что форвард пропустил уже шесть тренировок саудовского клуба подряд.

По слухам, Бензема больше не хочет играть в Саудовской Аравии и желает вернуться в Европу.