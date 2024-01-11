«Спартак» из Костромы не против прохождения Глушаковым сборов с «Ростовом»

Заместитель генерального директора по вопросам медиа и PR костромского «Спартака» Елена Трошкина прокомментировала информацию о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Ростов».
Контракт футболиста с клубом Второй лиги рассчитан до конца сезона.
Сегодня стало известно о том, что хавбек проходит медицинское обследование в команде Премьер-Лиги, а также будет тренироваться с ней в ближайшее время.
Давайте говорить по фактам, на данный момент Денис Глушаков действующий игрок костромского «Спартака». Не хочется плодить какие-то сплетни. Речи о совершённом переходе не идёт.
Мы не против, если Глушаков пройдёт сбор с командой РПЛ. Денис будет проходить сборы с «Ростовом». Каких-то переговоров и предварительных договорённостей у нас нет.
И он совершенно прав! Вот это и есть реальность. В основном так и играют. а потом говорят о глубоком анализе матчей. Еще чего...
Ставка на фаворита матча это не глубокий анализ.
И он совершенно прав! Вот это и есть реальность. В основном так и играют. а потом говорят о глубоком анализе матчей. Еще чего...
Ставка на фаворита матча это не глубокий анализ.