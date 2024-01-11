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«Спартак» из Костромы не против прохождения Глушаковым сборов с «Ростовом»

вчера, 11:34

Заместитель генерального директора по вопросам медиа и PR костромского «Спартака» Елена Трошкина прокомментировала информацию о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Ростов».

Контракт футболиста с клубом Второй лиги рассчитан до конца сезона.

Сегодня стало известно о том, что хавбек проходит медицинское обследование в команде Премьер-Лиги, а также будет тренироваться с ней в ближайшее время.

Давайте говорить по фактам, на данный момент Денис Глушаков действующий игрок костромского «Спартака». Не хочется плодить какие-то сплетни. Речи о совершённом переходе не идёт.

Мы не против, если Глушаков пройдёт сбор с командой РПЛ. Денис будет проходить сборы с «Ростовом». Каких-то переговоров и предварительных договорённостей у нас нет.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:44
Ничего нет, а разговоров полно. О чём?
Neutron005
Neutron005 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 11:51
    Kenas Ter-Aristakessian
    Kenas Ter-Aristakessian
    вчера в 11:38
    Речи о совершённом переходе не идёт, он все сказал точно.
    Гость
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