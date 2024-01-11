«Спартак» из Костромы не против прохождения Глушаковым сборов с «Ростовом»

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вчера, 11:34

Заместитель генерального директора по вопросам медиа и PR костромского «Спартака» Елена Трошкина прокомментировала информацию о возможном переходе полузащитника в «Ростов».

Контракт футболиста с клубом Второй лиги рассчитан до конца сезона.

Сегодня стало известно о том, что хавбек проходит медицинское обследование в команде Премьер-Лиги, а также будет тренироваться с ней в ближайшее время.