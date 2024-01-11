«Зенит» вышел из отпуска и приступил к медобследованию

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вчера, 14:23

«Зенит» объявил о выходе команды из отпуска.

Петербуржцы сегодня приступили к медосмотру. В течение трёх дней футболисты пройдут обследования у ЛОРа, травматолога, терапевта, офтальмолога, невролога и других специалистов. Также их ждёт серия специальных тестов на беговой дорожке.

14 января «сине-бело-голубые» вылетят в Абу-Даби на первые тренировочные сборы.

В рамках первой части подготовки к возобновлению сезона «Зенит» проведёт контрольные матчи с самаркандским «Динамо», южнокорейским «Чонбук Моторс», «Уралом» из Екатеринбурга и саудовским «Аль-Фатехом».