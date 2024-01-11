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«Зенит» вышел из отпуска и приступил к медобследованию

вчера, 14:23

«Зенит» объявил о выходе команды из отпуска.

Петербуржцы сегодня приступили к медосмотру. В течение трёх дней футболисты пройдут обследования у ЛОРа, травматолога, терапевта, офтальмолога, невролога и других специалистов. Также их ждёт серия специальных тестов на беговой дорожке.

14 января «сине-бело-голубые» вылетят в Абу-Даби на первые тренировочные сборы.

В рамках первой части подготовки к возобновлению сезона «Зенит» проведёт контрольные матчи с самаркандским «Динамо», южнокорейским «Чонбук Моторс», «Уралом» из Екатеринбурга и саудовским «Аль-Фатехом».

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 16:02
Пора начинать готовиться к заключительной части чемпионата. Здоровья всем и победных матчей.
протон
протон
вчера в 14:51
    протон
    протон
    вчера в 14:38
    Нейрон 005: Не спорим, а ведем диалог, что бы найти истину. Но спор тоже полезен тем, что в нем зарождается истина, если правильно его вести. Я не спорю, что с клонами вы побеждали, и почему решили, что играют пенсионеры? Тут есть люди разного возраста от 18+. У меня складывается другой, более интересный вопрос: как вы находите столь большое обилие времени для игры на ставках с такой армадой клонов? Будет интересно, как ваш основной аккаунт одержит 12 побед в году. Ловим на слове)!
    z3tr9d85j7p9
    z3tr9d85j7p9
    вчера в 14:28
    Пусть невролог покачественнее их проверил... а то иногда вспышки агрессии на поле появляются.
    Гость
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