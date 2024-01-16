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Бывший футболист «Торпедо» заявил о готовности работать в команде

вчера, 19:56

Экс-игрок «Торпедо» Андрей Афанасьев дал комментарий на тему готовности вернуться в эту команду.

«Торпедо» навсегда останется в моем сердце, я люблю этот клуб и с радостью бы вернулся туда. Для меня было бы честью там поработать, всегда готов обсудить такую возможность. Для меня самое главное приносить пользу нашему прославленному клубу. Было бы здорово вернуться в «Торпедо» и передать свой опыт молодым футболистам.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 21:22
Для Торпедо тренер может нужен но прежде нужен боевой состав чтобы возродить былую популярность
протон
протон
вчера в 20:12, ред.
A-league.
Значения по активности входа на сайт, и кликовость они по КПД минимальны по отношению к тем которые вкалывают за день в среднем 15 комментариев и репостят. И если суммировать всех, то это огромное число, которое и повышает рейтинг сайта. К тому же игроки распределены по регионам вплоть до 9 часовых поясов и по всему еще миру. И сравнение, что клон приносит больше пользу чем литераторы это сравнение ошибочное.
Думаете, за кликовость сайт заживет и завалится активностью зарегистрированных и играющих ? Кпд чисто для общей статистики. Кстати для клонов хорошая идея сидеть и кликать в гр. Шестернева и играть там же. к тому же по вашему и сайт будет развиваться.
Аппетит у всех хороший и должен быть паритет. Иначе напоминает союз-мультфильм "Мы делили апельсин" . Все хотят призы
zb7xuejj6zxv
zb7xuejj6zxv
вчера в 20:09
Там уже Кононова объявили главным тренером
Гость
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