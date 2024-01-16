Бывший футболист «Торпедо» заявил о готовности работать в команде

Экс-игрок «Торпедо» дал комментарий на тему готовности вернуться в эту команду.

«Торпедо» навсегда останется в моем сердце, я люблю этот клуб и с радостью бы вернулся туда. Для меня было бы честью там поработать, всегда готов обсудить такую возможность. Для меня самое главное приносить пользу нашему прославленному клубу. Было бы здорово вернуться в «Торпедо» и передать свой опыт молодым футболистам.