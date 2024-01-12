Мостовой: «За всё время мне не поступило предложение ни от одного клуба»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой посетовал на то, что ему не предлагают работу главным тренером.
Сейчас я получаю тренерскую лицензию. Мы — группа из более чем двадцати бывших игроков, проходящих тренерский курс. Мы закончим его в сентябре-октябре этого года.
Есть люди, которые не знают, что такое мяч, они не играл в футбол на профессиональном уровне, но работают в клубах. Ты можешь быть отличным футболистом, но без лицензии тебе не дадут работать. Такое бывает только в футболе. В хоккее или в катании такого не бывает.
За всё время мне не поступило ни одного предложения поработать в каком-то клубе. Возвращение в Испанию? Сейчас я не рассматриваю такой вариант.
Насколько знаю те же Карпин и Черчесов начинали спортдирами...и наверняка не потому что у них Высшее Спортдиректорское образование.....потому как их знали как людей порядочных и футбольных...
Мостовой наверняка тоже имел возможность начать работать в любом клубе не на тренерской должности...а потом уж и порулить предоставилась бы возможность..параллельно отучившись на лицензию....
Кто его знает...может его уверенность в своём тренерском гении и даст результат...
Чего ему и желаем !!!!
Насколько знаю те же Карпин и Черчесов начинали спортдирами...и наверняка не потому что у них Высшее Спортдиректорское образование.....потому как их знали как людей порядочных и футбольных...
Мостовой наверняка тоже имел возможность начать работать в любом клубе не на тренерской должности...а потом уж и порулить предоставилась бы возможность..параллельно отучившись на лицензию....
Кто его знает...может его уверенность в своём тренерском гении и даст результат...
Чего ему и желаем !!!!
Если нет лицензии - какой ты тренер ??
Правила есть правила..и нежелание учиться - не повод их менять....
И какие могут быть предложения если тебе учиться ещё 10 месяцев....
Как ни крути но быть одним из команды (пусть и отличным) и руководить всей командой - абсолютно разные вещи....
Почему то ваши ровесники Карпин и Черчесов приняли правила..отучились 15-20 лет назад и возглавили клубы и Сборную....а некоторые сидя в студии экспертами ждут приглашений....
Удачи на тренерском поприще !!!!!!
Если нет лицензии - какой ты тренер ??
Правила есть правила..и нежелание учиться - не повод их менять....
И какие могут быть предложения если тебе учиться ещё 10 месяцев....
Как ни крути но быть одним из команды (пусть и отличным) и руководить всей командой - абсолютно разные вещи....
Почему то ваши ровесники Карпин и Черчесов приняли правила..отучились 15-20 лет назад и возглавили клубы и Сборную....а некоторые сидя в студии экспертами ждут приглашений....
Удачи на тренерском поприще !!!!!!