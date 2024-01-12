Мостовой: «За всё время мне не поступило предложение ни от одного клуба»

Бывший футболист сборной России посетовал на то, что ему не предлагают работу главным тренером.

Сейчас я получаю тренерскую лицензию. Мы — группа из более чем двадцати бывших игроков, проходящих тренерский курс. Мы закончим его в сентябре-октябре этого года.

Есть люди, которые не знают, что такое мяч, они не играл в футбол на профессиональном уровне, но работают в клубах. Ты можешь быть отличным футболистом, но без лицензии тебе не дадут работать. Такое бывает только в футболе. В хоккее или в катании такого не бывает.

За всё время мне не поступило ни одного предложения поработать в каком-то клубе. Возвращение в Испанию? Сейчас я не рассматриваю такой вариант.