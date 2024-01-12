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Мостовой: «За всё время мне не поступило предложение ни от одного клуба»

вчера, 23:48

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой посетовал на то, что ему не предлагают работу главным тренером.

Сейчас я получаю тренерскую лицензию. Мы — группа из более чем двадцати бывших игроков, проходящих тренерский курс. Мы закончим его в сентябре-октябре этого года.

Есть люди, которые не знают, что такое мяч, они не играл в футбол на профессиональном уровне, но работают в клубах. Ты можешь быть отличным футболистом, но без лицензии тебе не дадут работать. Такое бывает только в футболе. В хоккее или в катании такого не бывает.

За всё время мне не поступило ни одного предложения поработать в каком-то клубе. Возвращение в Испанию? Сейчас я не рассматриваю такой вариант.

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Все комментарии
Интерес
Интерес ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:19
Пока все все тренерские достоинства- гипотетически,а в минус-амбиции и характер.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 11:49
Да у нас как правило связи - нечто бОльшее чем образование....
Насколько знаю те же Карпин и Черчесов начинали спортдирами...и наверняка не потому что у них Высшее Спортдиректорское образование.....потому как их знали как людей порядочных и футбольных...
Мостовой наверняка тоже имел возможность начать работать в любом клубе не на тренерской должности...а потом уж и порулить предоставилась бы возможность..параллельно отучившись на лицензию....
Кто его знает...может его уверенность в своём тренерском гении и даст результат...
Чего ему и желаем !!!!
Интерес
Интерес ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:35
Оно так,но...не так.Тут намечается подобие футбольного тупика,когда его самомнение столь высоко,что оно не даёт ему удовлетвориться претензиями на руководство скромным клубом хотя бы первой лиги,а вот никто серьёзный клуб ему предложить не рискнёт,учитывая его характер,человеческие качества и отсутствие элементарного опыта руководства сколь-нибудь скромным коллективом.
Тот самый чувак
Тот самый чувак
сегодня в 10:44
Потому что ты Саша, балабол.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 10:27
Была бы лицензия...а клубы найдутся...
Интерес
Интерес ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:16
Пока "удачи в поисках места на тренерском поприще".
Интерес
Интерес
сегодня в 10:15
Хозяева клубов тратят,но не зарабатывают,игроки не зарабатывают,но охотно тратят.
112910415
112910415
сегодня в 09:53
пока надо учиться, хорошо учиться !
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:25
сначала плакался лет 15 что он не может тренировать потому что не хочет учиться мол я и так всё знаю теперь одумался и получает лицензию но опять плачется меня никто не приглашает да и какой из тебя тренер в твои 50 с лишним лет люди в эти годы уже заканчивают тренировать а многие столько понавыигрывали, что тебе Мостовой завидно и всё время говорит что некоторые тренеры не играли а тренируют так у них у этих даже лучше получается чем у тех кто играл сам и таких много, а плачуйщий Царь он такой один.... господа дайте ему потренировать!!!
Empers100
Empers100
сегодня в 08:29
Какой ты тренер, Мостовой, - диванный эксперд!? Футбол⚽ - это деньги, и никто в здравом уме их на ветер💨 не выбросит.
ndepsxw3zztq
ndepsxw3zztq
сегодня в 07:15
Многие отдают себе отчёт, что Мостовой попросит много, а результат не гарантирован и отказываются от идеи приглашать его.
adekvat
adekvat
сегодня в 06:52
Люди молча работают, а тебя возьми , там всем мозг вынесешь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:23, ред.
Если ты не получил права - тебя не пустят за руль...
Если нет лицензии - какой ты тренер ??
Правила есть правила..и нежелание учиться - не повод их менять....
И какие могут быть предложения если тебе учиться ещё 10 месяцев....

Как ни крути но быть одним из команды (пусть и отличным) и руководить всей командой - абсолютно разные вещи....
Почему то ваши ровесники Карпин и Черчесов приняли правила..отучились 15-20 лет назад и возглавили клубы и Сборную....а некоторые сидя в студии экспертами ждут приглашений....

Удачи на тренерском поприще !!!!!!
Capral
Capral
сегодня в 00:27
От всей души желаю Мостовому стать большим тренером- не меньше, чем был он игроком!!!!!!! Надеюсь- всё у него получится!!!!!!! Удачи, Алекс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:12
Что ответить Мостовому.... Репутация, брат, репутация. она штука прилипчатая.... Не отмоешься теперь долго.
sova147
sova147
сегодня в 00:11
Прямо тебя все ждут когда ты выберешь команду! Надо идти с низов как все игроки...
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