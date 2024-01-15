Кононов в среду возглавит «Торпедо»

В среду «Торпедо» объявит о назначении Олега Кононова главным тренером команды.
Кононов сменит у руля московского коллектива Артёма Горлова, который руководил командой после отставки испанца Пепа Клотета. Сам Кононов начинал текущий сезон в качестве тренера «Сатурна» (2-я лига), откуда уволился в конце лета.
На данный момент «Торпедо» занимает 8-е место в Первой лиге.
Такое впечатление, что у него какие-то проблемы психологического характера появились, в общем, "Торпедо" однозначно сильно рискует.
Такое впечатление, что у него какие-то проблемы психологического характера появились, в общем, "Торпедо" однозначно сильно рискует.
В любом случае, пожелаю ему- Удачи, терпения и мудрости!!!!!!! Никогда не скрывал я, своей юношеской любви к Торпедо- своих симпатий к этому клубу!!! Поэтому, Удачи, тренеру, и его замечательному клубу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В любом случае, пожелаю ему- Удачи, терпения и мудрости!!!!!!! Никогда не скрывал я, своей юношеской любви к Торпедо- своих симпатий к этому клубу!!! Поэтому, Удачи, тренеру, и его замечательному клубу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!