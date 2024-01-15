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Кононов в среду возглавит «Торпедо»

вчера, 14:25

В среду «Торпедо» объявит о назначении Олега Кононова главным тренером команды.

Кононов сменит у руля московского коллектива Артёма Горлова, который руководил командой после отставки испанца Пепа Клотета. Сам Кононов начинал текущий сезон в качестве тренера «Сатурна» (2-я лига), откуда уволился в конце лета.

На данный момент «Торпедо» занимает 8-е место в Первой лиге.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:08
Макс, прошу не обижаться и отнестись с пониманием или даже с определенной иронией к моим словам. Обидеть, Вас, я точно не хотел. Почему вспомнил Абаскаля? Потому что Уважаю Ваш Спартак и никогда не скрывал этого, а значит, больно смотреть на мучения Вашей команды. Почему в другой теме затронул Спартак, в торпедовской? Честно скажу- желаю автозаводцам, только Удачи, а Вы, Макс, поставили под сомнения работу Кононова, от которой, я, тоже не в восторге, если честно. Поэтому, такая реакция. Прошу без обид.

Желаю Здравствовать!!!
makkie
makkie ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:57
А при чём здесь Спартак?
Вы, Виктор, в последнее время постоянно в ответе на мои комментарии упоминаете Спартак, хотя тема совершенно про другие клубы в новостях. К чему это?
А Спартак, на минутку, с 2016 года больше мучается. Но мы это и сами прекрасно видим и знаем. К чему лишние напоминания?
Хиромант
Хиромант ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:48
- Не совсем... Вытащили из шляпы кролика. А вот что он будет делать в новой команде - это уже большой вопрос!
Capral
Capral ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 20:41
Нет, просто жаль Торпедо...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:38
в такое Торпедо поставьте Семака и он точно также закончит как и Клотет
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:07, ред.
Тренер, при котором Бакаев был топ, а сильнейший Зенит Семака против его Спартака не мог даже 200 точных пасов за матч отдать.
Кононов это где-то Эмери
Удачи
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:53
Правильно... это же классика)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:52
Маэстро, у меня в школе, на выпускном, был точно такой пиджак, только без клубной эмблемы.
Futurista
Futurista
вчера в 18:46, ред.
Добро пожаловать!)...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:42
Ну конечно, вот, она- Славная и Великая Гвардия Спартака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Знакомые все лица!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Единственное, что, я никогда не понимал- присутствия в Спартаке Э.Гесса. Ну никак, он не подходил по стилю Спартаку. А через пару лет, Бесков совершил еще одну глупость- пригласив в Спартак, силового и тугодумного В.Грачёва из Шахтера...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:32
...Поддерживаю...!
Capral
Capral ответ Дед и ушко (раскрыть)
вчера в 18:24
Товарищ Ван Гог- во многом, с Вами согласен! Кононов, действительно- вдумчивый, толковый тренер. Но, как я уже говорил- несколько однобокий, а главное- слишком доверчевый и легко ранимый человек. Ему трудно держать дисциплину, ему не хватает твердости характера. Мне, Кононов, чем-то напоминает, нашего замечательного хоккейного тренера Б.П.Кулагина. Когда, у Кулагина не получилось в сборной СССР, он, в одном из своих интервью сказал, коротко и ясно: "Игроки меня слушают и не понимают"...
Дед и ушко
Дед и ушко ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:12
Я всего лишь болельщик. Могу не понимать чего-то в построении игры или нюансах
тактики. Но я не дилетант. Кононова вижу сильным тренером, способным достичь немалых высот. Но только в хорошей команде, где самодисциплина и спортивная злость нуждаются в умном командире. Пока в РПЛ и рядом такая попалась только одна, да и то с оговорками. Остальное требует не тренера, а дрессировщика.
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:04
А мне жаль болельщиков Спартака, уже, почти два года... У кого-то пиджак, а у кого-то остановка, тролейбусная.
makkie
makkie
вчера в 18:00
Мне уже жаль Торпедо и его болельщиков.
Через несколько месяцев будут вывешивать баннеры с изображением "Пиджака" и гнать Кононова из команды.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:56
Ну конечно, Дружище, сам- Э.А.СТРЕЛЬЦОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Браво, Дружище- браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:31
...Торпедо -это Большая История...!!!
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:14, ред.
Павел, собственно, всё что я хотел написать- Вы изложили в полном объёме. Хочу, только, кое-что добавить. Кононов неплохо понимает футбол- приверженец комбинационного стиля, техничного. Но дело в том, что, кроме комбинационного стиля, ничего больше не понимает или не хочет понимать, что помимо комбинационного футбола- есть еще и масса других необходимых футбольных элементом. Его работу, помню еще в ЧУ. Неплохо работал, хотя уровень тогдашнего украинского футбола не был особо заоблачным. Но Кононов- человек слишком культурный, деликатный, мягкотелый. Ему бы с детьми работать, где-нибудь в СДЮШ, но не во взрослом футболе.

В любом случае, пожелаю ему- Удачи, терпения и мудрости!!!!!!! Никогда не скрывал я, своей юношеской любви к Торпедо- своих симпатий к этому клубу!!! Поэтому, Удачи, тренеру, и его замечательному клубу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:04
Кононов грамотный специалист, но сделав одну ошибку в жизни по сути перечеркнул свою карьеру.
Ошибка это переход в Спартак и заигрывания с фанатами, болельщиками.
Думаю если Кононов не растерял, а точнее избавился от психо-нокдауна после Спартака, то он поможет Торпедо.
Ну и наконец то руководство Торпедо поняло, что не надо больше приглашать клоунов, а Талалаева и в особенности испанца Клокета по другому не назвать, ещё бы Гогниева пригласили бы, так вообще бы цирк был бы.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:50
Уже до Торпедо докатился.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:49
Ну то что у Кононова ничего путного не получится в Торпедо у меня лично нет никаких сомнений . И тут может быть дело и не в самом Кононове , хотя и к нему как "специалисту" есть немало вопросов, сколько в самом руководстве клуба . Из года в год внутри клуба Торпедо возникают кучи проблем, в руководстве, в менеджерском составе , в тренерском штабе, в строительстве стадиона и т.д и т.п . И всем этим проблемам не видно конца . Никто серьёзно не хочет браться за этот проект под именем Торпедо , а кто бы хотел из бывших выходцев Торпедо взяться, то возникают проблемы куда большего масштаба, это достаточный объем финансирования для серьёзных задач . И как мы все видим , за все эти годы даже не просматривается свет в конце тоннеля . Так и сейчас с приходом Кононова ничего не изменится. Хотя очень жаль болельщиков Торпедо . Будем надеяться на чудо.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:41, ред.
Кто это мне столько дизлайков накидал от щедрот?) Было 6 лайков, через полчаса один у поста)
t4brpgk26bm5
t4brpgk26bm5
вчера в 15:05
Можно сделать оговорку .... пока занимает 8 место... посмотрим где в итоге окажется.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:02, ред.
Очень странное назначение. У него репутация уже ниже нуля. Полно свободных людей (Мостовой к примеру рвется), да и Аленичев планировал возвращаться. А нашли такого... Такой клуб как Торпедо заслуживает тренера намного лучше.
tjsahsq57cjf
tjsahsq57cjf
вчера в 14:42
Это не тренер, а какое-то перекати поле - нигде надолго не задерживается.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:37
При всём уважении, Пиджак за последние четыре года протренировал в сумме чуть больше года, причём из трёх клубов из "Арсенала" его выгнали через полгода, а из двух других ("Риги" и "Сатурна") он при странных обстоятельствах ушёл по собственному желанию, в обоих случаях видимых игровых причин не было.

Такое впечатление, что у него какие-то проблемы психологического характера появились, в общем, "Торпедо" однозначно сильно рискует.
LOpp
LOpp
вчера в 14:35
где же торпедоны так согрешили?
112910415
112910415
вчера в 14:34
вот и Кононов всплыл, внезапно сбежавший из Сатурна в прошлом году ...
так и есть, как я думал : поманили его более сладким пряником !
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:30
Хороший шанс для Олега Кононова реанимировать свою тренерскую карьеру.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:29
Вытащили из рукава джокера?)
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