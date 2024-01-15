Кононов в среду возглавит «Торпедо»

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вчера, 14:25

В среду «Торпедо» объявит о назначении главным тренером команды.

Кононов сменит у руля московского коллектива Артёма Горлова, который руководил командой после отставки испанца Пепа Клотета. Сам Кононов начинал текущий сезон в качестве тренера «Сатурна» (2-я лига), откуда уволился в конце лета.

На данный момент «Торпедо» занимает 8-е место в Первой лиге.