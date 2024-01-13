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Аленичев планирует возобновить тренерскую карьеру

вчера, 15:37

Российский специалист Дмитрий Аленичев сообщил, что возобновит карьеру, если поступит интересное предложение.

Конечно, я планирую возобновить тренерскую карьеру. Видите, Андрей (Тихонов) возобновил. Может, и мне представится шанс, если будут интересные предложения.

Разговоры недавно были, но не могу сказать, из каких лиг. Не согласился, потому что не заинтересовали задачи. Готов пойти не только в РПЛ, но и в команду из ФНЛ, чтобы были конкретные хорошие задачи.

Напомним, Аленичев возглавлял юношескую сборную России, тульский «Арсенал», «Спартак» и «Енисей». С лета 2019 года 51-летний специалист находится без работы.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:57, ред.
Что интересно сподвигло Дмитрия на этот шаг ??
Владимир 77
Владимир 77 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 19:55
Это он разбег набирал,сейчас как рванет
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:51
Учитывая, что из всех тренерских преимуществ Дмитрия известен только багаж, нужно и на предложения во вторую лигу соглашаться)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 18:52
Дима ! Набери команду из одних защитников , и вперёд ! )) А если серьёзно ,то пошёл бы ты детишек учить своему футбольному мастерству . Больше бы пользы принёс .
6amme4w7xes3
6amme4w7xes3
вчера в 18:17
У него есть старый забытый опыт,но наши сейчас не в моде,как не странно
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:26, ред.
Главный вопрос не в какую команду придёт Аленичев, а не растерял ли он свой знаменитый багаж.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:26
Аленичев хороший человек, но что-то как тренер пока ничего не показал . В любом случае пожелаю ему только Удачи.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:01
Слишком большой перерыв он сделал.
Видимо тренерам хорошо, сытно живется.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:59
Пусть начнёт с 2 лиги, и до рпл !
Гость
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