Аленичев планирует возобновить тренерскую карьеру

Российский специалист Дмитрий Аленичев сообщил, что возобновит карьеру, если поступит интересное предложение.
Конечно, я планирую возобновить тренерскую карьеру. Видите, Андрей (Тихонов) возобновил. Может, и мне представится шанс, если будут интересные предложения.
Разговоры недавно были, но не могу сказать, из каких лиг. Не согласился, потому что не заинтересовали задачи. Готов пойти не только в РПЛ, но и в команду из ФНЛ, чтобы были конкретные хорошие задачи.
Напомним, Аленичев возглавлял юношескую сборную России, тульский «Арсенал», «Спартак» и «Енисей». С лета 2019 года 51-летний специалист находится без работы.
Видимо тренерам хорошо, сытно живется.
Видимо тренерам хорошо, сытно живется.