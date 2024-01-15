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Черчесов отказался возглавить клуб из азиатской Лиги чемпионов

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амурец
амурец
вчера в 16:29
Ха ха не предлагал никто
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:16
Хозяин барин . Волен выбирать !)
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:06
Усы оборзел... Вся команда разбежались уже... Не с кем работать....
sova147
sova147 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:52
Сколько времени он будет ждать, ведь деньги кончаются? Может сборную доверят....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:31
Зона "Юг"!
Всё знакомо, бесценный опыт...
112910415
112910415
вчера в 10:04
жизнь даётся один раз ...
продешевить не хочется ! )
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:01
Возможно, Черчесов ждёт предложения от ведущих клубов РПЛ,
но вряд ли он кому-то из них нужен.
lotsman
lotsman
вчера в 09:59
Черчесов ждёт приглашения от Спартака, неужели не ясно.)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:45
Хочет получить хороший контракт и это важно.
ОПС
ОПС
вчера в 09:45
Самое интересное, какой же все таки это был клуб? Хотя бы какая страна?
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