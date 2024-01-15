Черчесов отказался возглавить клуб из азиатской Лиги чемпионов

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от предложения возглавить один из клубов, который в нынешнем сезоне выступает в азиатской Лиге чемпионов.
60-летнего специалиста не устроили условия возможного контракта.
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от предложения возглавить один из клубов, который в нынешнем сезоне выступает в азиатской Лиге чемпионов.
60-летнего специалиста не устроили условия возможного контракта.
Всё знакомо, бесценный опыт...
Всё знакомо, бесценный опыт...
продешевить не хочется ! )
продешевить не хочется ! )
но вряд ли он кому-то из них нужен.
но вряд ли он кому-то из них нужен.