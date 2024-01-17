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Один из лучших бомбардиров чемпионата Словении может перейти в «Рубин»

вчера, 12:56

«Рубин» близок к приобретению нападающего «Муры» Дардана Шабанхаджая. Также на игрока претендуют клубы из Италии, Германии и Шотландии. «Рубин» предлагает за Шабанхаджая 1,2 миллиона евро (на 200 тысяч евро больше, чем конкуренты). Сообщается, что у футболиста «Муры» и нападающего казанцев Мирлинда Даку один агент и они хорошо знакомы, что является ещё одним плюсом для российского клуба.

Шабанхаджай в текущем сезоне провёл 20 матчей в чемпионате и кубке Словении, забил 7 мячей и отдал 3 голевых передачи. Его контракт с «Мурой» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего австрийца в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что в расположение «Рубина» вернулся полузащитник Дарко Йевтич.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:43
Интересная Информация. - на пользу фк"РУБИН"
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:59
Если перейдёт - безусловно это будет усиление для Рубина.
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