«Ростов» продолжает переговоры об аренде защитника из чемпионата Болгарии

Футбольный агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника «Арды» Оумара Сако, рассказал, что «Ростов» ведёт переговоры с болгарским клубом об аренде игрока.
Мы продвинулись в переговорах, но на данный момент ещё ничего не сделано, поэтому на сайтах клубов вы не видели новостей о подписании соглашения.
Оба клуба ведут переговоры, на данный момент мы ничего не можем сделать.
В текущем сезоне чемпионата Болгарии Сако провёл 20 матчей, забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил 6 жёлтых карточек. Его контракт с «Ардой» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего ивуарийца в 600 тысяч евро.