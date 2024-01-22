Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Ростов» продолжает переговоры об аренде защитника из чемпионата Болгарии

вчера, 15:23

Футбольный агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника «Арды» Оумара Сако, рассказал, что «Ростов» ведёт переговоры с болгарским клубом об аренде игрока.

Мы продвинулись в переговорах, но на данный момент ещё ничего не сделано, поэтому на сайтах клубов вы не видели новостей о подписании соглашения.

Оба клуба ведут переговоры, на данный момент мы ничего не можем сделать.

В текущем сезоне чемпионата Болгарии Сако провёл 20 матчей, забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил 6 жёлтых карточек. Его контракт с «Ардой» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего ивуарийца в 600 тысяч евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Пари НН» подписал игрока «Алании»
21 января Фото
Ключевой трансфер зимы в РПЛ. Чемпионство «Краснодара» зависит от успеха Кастаньо
21 январяВадим Багров в блоге Футбольный СкаутКомментарии6
Агент Кастаньо высказался о переходе своего клиента в «Краснодар»
21 января
Лучший бомбардир Первой лиги не вернётся в «Краснодар»
21 января
Официально«Краснодар» подписал контракт с игроком сборной Колумбии Кастаньо
21 января Фото
Дзюба, Денисов и Быстров – герои скандальных трансферов. А вот Аршавин не пошёл в «Спартак»
18 январяВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии4
Все комментарии
hymgf39mz2xf
hymgf39mz2xf
вчера в 15:48
Судя по количеству горчичников, у парня будет много свободного времени, чтобы Валере за водкой бегать. Так что смысл в этом трансфере явно есть
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 