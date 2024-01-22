«Ростов» продолжает переговоры об аренде защитника из чемпионата Болгарии

Футбольный агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника «Арды» , рассказал, что «Ростов» ведёт переговоры с болгарским клубом об аренде игрока.

Мы продвинулись в переговорах, но на данный момент ещё ничего не сделано, поэтому на сайтах клубов вы не видели новостей о подписании соглашения.

Оба клуба ведут переговоры, на данный момент мы ничего не можем сделать.