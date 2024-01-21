Ключевой трансфер зимы в РПЛ. Чемпионство «Краснодара» зависит от успеха Кастаньо

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вчера, 14:55

Тренер Ивич сделал определяющую ставку.

В основе «горожан» мало свободных мест

У любого новичка сложная задача, должен усилить и без него сильную сейчас команду. В воротах Сафонов, продливший контракт. В центре защиты, если у Кайо будут проблемы со здоровьем или формой, сыграют Тормена и Алонсо. Парагвайца Хуниора фанаты выбрали лучшим игроком «Краснодара» в первой части сезона. На флангах Волков и Оласа. Уругваец слева пока не впечатлил, но на всякий случай есть Петров и Эктов – оба играли на двух краях поля.

В центре полузащиты было два воспитанника клуба – Сперцян и Черников, а вот третье место не сумел занять легионер Ленини. Ситуацией воспользовался Кривцов, забивший важный мяч в ворота ЦСКА . Но Никита, хотя старается и развивается, в 21 год не готов выдавать стабильные поединки дважды в неделю с учётом кубковых сражений. Поэтому одну из позиций в тройке полузащиты стоило усилить. Особенно в свете проблем вингеров рядом с Кордобой.

Но футболисты атаки стоят дорого. Самые ценные могут отказаться ехать в Краснодар, некоторых убеждают с прошлого лета. Важно было найти человека в центр поля, который подходит под стиль «Краснодара». И одновременно сочетается со стандартами тренера Ивича, который ставит на результат. «Краснодар» ведь изменился по пути с шестого места на первое благодаря тренеру. Но ключевые 12 туров пройдут весной, ради триумфа нужны сильные футболисты.

Менеджеры сделали ставку – за 7,3 миллиона евро подписали колумбийского хавбека Кевина Кастаньо. Новый пятый номер «горожан» с числом Зидана на спине играл за мексиканский «Крус Асуль» и сборную, подписал контракт с «Краснодаром» на четыре года. Пора знакомиться, ведь это ключевой трансфер зимы во всей РПЛ . И вот почему…

Кастаньо – плеймейкер в опорной зоне

Кевину всего 23 года. Но если не знать дату рождения, то на поле кажется старше. В бывшем клубе и в сборной Колумбии у Кастаньо особая роль. Глубинный диспетчер, которому отдают мяч напарники, чтобы разгонял атаки. Речь о правше с мелким шагом, играет на ровных ногах. Нравится, что Кевин часто держит голову прямо. Активно крутит шеей и высматривает адресатов для передач. В этом напоминает Романа Ерёменко, хотя стиль совсем другой.

В РПЛ редко попадают футболисты с такими природными данными. Даже бразильцы из разных клубов и «Зенита» это, как бы это мягче сформулировать – те, кого перебрали. Главные таланты для «селесао» не могут попасть в РПЛ в условиях футбольного рынка. Их, как Эндрика, с пелёнок ведёт очередной «Реал». Поэтому Артур, который может быть ниже классом, чем Вендел и Клаудиньо, может не изменить «Зенит». А вот у Кастаньо появится шанс.

Другой колумбиец Барриос стал одной из причин, почему у «Зенита» пять подряд чемпионских титулов и настраиваются на шестой. Кастаньо оставлял Вильмара на скамейке сборной, настолько прибавил. Причём на клубном уровне не выдал ничего выдающегося, ведь прошлым летом неудачно выбрал клуб. Молодой парень из колумбийского «Рионегро Агилас» перешёл в мексиканский «Крус Асуль», о чём пожалел. «Краснодар» его спасает от скучного футбола.

А рекламу парню сделали поединки сборной Колумбии. Год назад дебютировал против сборной США . В отборе к ЧМ -2026 в основе начали Лерма из «Кристал Пэлас» и Барриос из «Зенита», но опытных опорных хавбека заменил молодой паренёк с шикарным пасом. Кастаньо делает игру колумбийцев острее. Помог обыграть Бразилию и Парагвай. Конкуренция в сборной Колумбии серьёзная, но Кастаньо всего двадцать три года, за ним будущее.

Сперцяну пора передавать полномочия

Эдуард точно покинет «Краснодар» ближайшим летом. Пока в «Ювентусе» и других клубах отнекиваются от переговоров, но даже скауты «Интера», где выступает 35-летний Мхитяран, осведомлены о развитии молодого армянского полузащитника родом из Краснодара. Сперцян управляет игрой «горожан», он лучший по ключевым передачам. Наравне с Черниковым по количеству пасов в целом. «Краснодар» использует для билдапа защитников, но команда комбинационная.

Такому коллективу надо быть готовым к потере плеймейкера Сперцяна. И для этого подписали правшу Кевина Кастаньо, который в юности играл в центре с оттяжкой на левый фланг. Человеку с классным разрезающим пасом найдётся работа на любой позиции в полузащите. Наличие Черникова в опорной зоне не конфликтует с идеей подписать парня, который в победном матче против сборной Бразилии бегал строго по центру. Кастаньо и россиянин могут делить опорную зону.

Также по ходу матчей одногодки могут меняться местами. А если сыграют в паре, то Сперцян может на время стать «десяткой». С точки зрения скаутинга ставка на Кастаньо это переплата за парня, которого по неизвестным пока причинам недооценили большие клубы. Возможно, Кевина считают «слишком атакующим» для опорного хавбека, ставя под сомнение грамотность без мяча. Также самых богатых покупателей могли отпугнуть ужасные результаты «Крус Асуль».

Апертуру, первую часть сезона, известный клуб из Мехико завершил на шестнадцатом месте из восемнадцати. Но тренерский штаб сборной Колумбии и аналитики «Краснодара» не сомневаются, что Кастаньо может играть в основе сильной команды. По технике и чтению игры это один из самых интересных новичков последних лет. Остаётся выяснить, как у парня с дисциплиной? Дело даже не в карточках, поскольку в Мексике резко сократилось количество предупреждений.

Интересен образ жизни и усердность на тренировках. Колумбийцы – Карраскаль, Хамес Родригес, Кинтеро и многие другие, не смогли надолго закрепиться в серьёзных европейских клубах, ведь не всегда пахали, как Барриос в «Зените». И сам Вильмар, стоит признать, не выдал такой рывок в качестве, как мог, исходя из характеристик в «Бока Хуниорс». Барриос не играет за «Ливерпуль». Кастаньо не должен повторять его ошибки, надо рваться в элитную лигу.