Гбамбле может покинуть «Ахмат»

Футбольный агент , представляющий интересы полузащитника «Ахмата» , сообщил, что игрок может покинуть грозненский клуб из-за недостатка игровой практики.

Многие футболисты сидят, получают зарплату и не играют. С моими клиентами всё наоборот. Я вижу, что у Нене очень мало практики, думаем, куда он может перейти. Нужно договориться по поводу цены. Я был бы не против, если бы какой-то клуб его выкупил у «Ахмата». Мы понимаем, что практики будет не так много, потому что на этой позиции играет Бериша. Будем обсуждать ситуацию с «Ахматом», они решают, что делать.