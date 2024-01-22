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Гбамбле может покинуть «Ахмат»

вчера, 16:04

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Ахмата» Нене Гбамбле, сообщил, что игрок может покинуть грозненский клуб из-за недостатка игровой практики.

Многие футболисты сидят, получают зарплату и не играют. С моими клиентами всё наоборот. Я вижу, что у Нене очень мало практики, думаем, куда он может перейти. Нужно договориться по поводу цены. Я был бы не против, если бы какой-то клуб его выкупил у «Ахмата». Мы понимаем, что практики будет не так много, потому что на этой позиции играет Бериша. Будем обсуждать ситуацию с «Ахматом», они решают, что делать.

В текущем сезоне Гбамбле провёл 9 матчей и отметился голевой передачей. Его контракт с «Ахматом» действует до лета 2026 года.

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Все комментарии
tjsxf5ebzek6
tjsxf5ebzek6
вчера в 20:43
Контракт подписан, надо выполнять, а не скулить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:15
Как-то путанно он наговорил...
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:13
Видимо пора избавится от балласта..
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:10
Зачем подписывать кучу полировщиков скамеек?
Гость
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