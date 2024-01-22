Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиБразилия. Серия B 2023

Жоаозиньо: «Если будет предложение от российского клуба, рассмотрю»

вчера, 15:50

Экс-полузащитник «Краснодара», «Динамо» и «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал информацию о желании вернуться в Россию.

В ближайшее время я могу расторгнуть контракт с «Новоризонтино», потому что получаю мало игровой практики. Для меня лучше уйти, чем сидеть и ждать своего момента. Пока с клубом ещё окончательно не договорились, но в ближайшее время я могу уйти.

Пока не задумывался о завершении карьеры, у меня ещё полно сил, чтобы играть в футбол. Чувствую себя прекрасно, готов постоянно играть, если будет предложение из другого клуба. В голове не было ни одной мысли о том, чтобы заканчивать играть.

Возвращение в Россию? Если будет предложение от российского клуба, то обязательно его рассмотрю. Слежу за «Сочи», которые идут пока на последнем месте. Если позовут меня, то никогда не скажу им нет. Всё возможно в этой жизни. Будет предложение — вернусь, помогу им собрать команду на вторую часть сезона, чтобы не вылететь из РПЛ. Надеюсь и верю, что «Сочи» останутся в Премьер-Лиге.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Зенит» интересуется Чаловым
Сегодня, 00:28
В «Торино» оценили слухи об интересе «Спартака» к Санабрии
Вчера, 21:41
Слухи«Спартак» планирует подписать Санабрию
Вчера, 21:16
«Зенит» определяется с заменой Круговому. Живчик из «Локомотива» среди кандидатов
Вчера, 20:23Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
Агент Диа оценил слухи об интересе «Спартака» и «Локомотива» к игроку
Вчера, 18:48
Ряд клубов РПЛ интересуются Коваленко
Вчера, 16:51
Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 18:00
35 лет, можно и в РПЛ вернуться, подзаработать к пенсии.)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 