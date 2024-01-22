Жоаозиньо: «Если будет предложение от российского клуба, рассмотрю»

Экс-полузащитник «Краснодара», «Динамо» и «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал информацию о желании вернуться в Россию.
В ближайшее время я могу расторгнуть контракт с «Новоризонтино», потому что получаю мало игровой практики. Для меня лучше уйти, чем сидеть и ждать своего момента. Пока с клубом ещё окончательно не договорились, но в ближайшее время я могу уйти.
Пока не задумывался о завершении карьеры, у меня ещё полно сил, чтобы играть в футбол. Чувствую себя прекрасно, готов постоянно играть, если будет предложение из другого клуба. В голове не было ни одной мысли о том, чтобы заканчивать играть.
Возвращение в Россию? Если будет предложение от российского клуба, то обязательно его рассмотрю. Слежу за «Сочи», которые идут пока на последнем месте. Если позовут меня, то никогда не скажу им нет. Всё возможно в этой жизни. Будет предложение — вернусь, помогу им собрать команду на вторую часть сезона, чтобы не вылететь из РПЛ. Надеюсь и верю, что «Сочи» останутся в Премьер-Лиге.