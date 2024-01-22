Жоаозиньо: «Если будет предложение от российского клуба, рассмотрю»

Экс-полузащитник «Краснодара», «Динамо» и «Сочи» прокомментировал информацию о желании вернуться в Россию.

В ближайшее время я могу расторгнуть контракт с «Новоризонтино», потому что получаю мало игровой практики. Для меня лучше уйти, чем сидеть и ждать своего момента. Пока с клубом ещё окончательно не договорились, но в ближайшее время я могу уйти.

Пока не задумывался о завершении карьеры, у меня ещё полно сил, чтобы играть в футбол. Чувствую себя прекрасно, готов постоянно играть, если будет предложение из другого клуба. В голове не было ни одной мысли о том, чтобы заканчивать играть.