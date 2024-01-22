Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Чемпион Сербии готов продолжить карьеру в РПЛ

вчера, 15:47

Полузащитник «Црвены Звезды» и сборной Ганы Осман Букари может продолжить карьеру в РПЛ. Об этом сообщил агент игрока Джордж Вустер.

У Букари есть несколько предложений, скоро всё должно решиться. Россия? Осман готов приехать в РПЛ, интерес оттуда есть.

Букари перешёл в «Црвену Звезду» из «Гента» летом 2022 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне вингер сыграл 22 матча в чемпионате Сербии и Лиге чемпионов, в которых забил 7 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего ганца в 7,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Букари хочет приобрести «Краснодар».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Зенит» интересуется Чаловым
Сегодня, 00:28
В «Торино» оценили слухи об интересе «Спартака» к Санабрии
Вчера, 21:41
Слухи«Спартак» планирует подписать Санабрию
Вчера, 21:16
«Зенит» определяется с заменой Круговому. Живчик из «Локомотива» среди кандидатов
Вчера, 20:23Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
Агент Диа оценил слухи об интересе «Спартака» и «Локомотива» к игроку
Вчера, 18:48
Ряд клубов РПЛ интересуются Коваленко
Вчера, 16:51
Все комментарии
tdk25jvdhh6s
tdk25jvdhh6s
вчера в 18:04
Для него российские зарплаты - приятный сюрприз.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 