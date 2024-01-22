Чемпион Сербии готов продолжить карьеру в РПЛ

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вчера, 15:47

Полузащитник «Црвены Звезды» и сборной Ганы может продолжить карьеру в РПЛ . Об этом сообщил агент игрока Джордж Вустер.

У Букари есть несколько предложений, скоро всё должно решиться. Россия? Осман готов приехать в РПЛ , интерес оттуда есть.

Букари перешёл в «Црвену Звезду» из «Гента» летом 2022 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне вингер сыграл 22 матча в чемпионате Сербии и Лиге чемпионов, в которых забил 7 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего ганца в 7,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Букари хочет приобрести «Краснодар».