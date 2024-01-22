Чемпион Сербии готов продолжить карьеру в РПЛ

Полузащитник «Црвены Звезды» и сборной Ганы Осман Букари может продолжить карьеру в РПЛ. Об этом сообщил агент игрока Джордж Вустер.
У Букари есть несколько предложений, скоро всё должно решиться. Россия? Осман готов приехать в РПЛ, интерес оттуда есть.
Букари перешёл в «Црвену Звезду» из «Гента» летом 2022 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне вингер сыграл 22 матча в чемпионате Сербии и Лиге чемпионов, в которых забил 7 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего ганца в 7,5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Букари хочет приобрести «Краснодар».