Агент игрока «Балтики» Радмановача подтвердил наличие предложения из Лиги 1

Футбольный агент Боян Минич, представляющий интересы защитника «Балтики» , подтвердил наличие предложения по игроку от команды Лиги 1.

У Николы действительно есть официальное предложение из Франции, от хорошего клуба. В то же время мы общаемся с «Балтикой» о возможном продлении контракта. В течение десяти дней должно быть окончательное решение. Радмановац реально счастлив в России, ему нравится страна, люди, Калининград. У него отличные отношения с Игнашевичем, тренер относится с уважением. Предложение есть, но мы хотели бы продолжить в «Балтике.