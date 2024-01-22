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Агент игрока «Балтики» Радмановача подтвердил наличие предложения из Лиги 1

вчера, 13:17

Футбольный агент Боян Минич, представляющий интересы защитника «Балтики» Николы Радмановача, подтвердил наличие предложения по игроку от команды Лиги 1.

У Николы действительно есть официальное предложение из Франции, от хорошего клуба. В то же время мы общаемся с «Балтикой» о возможном продлении контракта. В течение десяти дней должно быть окончательное решение. Радмановац реально счастлив в России, ему нравится страна, люди, Калининград. У него отличные отношения с Игнашевичем, тренер относится с уважением. Предложение есть, но мы хотели бы продолжить в «Балтике.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 14:28
Если речь идет о продлении контракта, то "предложения" могут поступать не только от Лиги1, но и от других ведущих чемпионатов...)))
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