«Альмерия» взяла в аренду игрока «Милана»

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вчера, 20:32

Полузащитник на правах аренды перешёл из «Милана» в «Альмерию».

Футболист будет выступать за испанский коллектив до июня 2024 года. Соглашение не предусматривает опцию выкупа.

Ромеро принял участие в 4 матчах текущего сезона Серии А.