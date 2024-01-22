«Альмерия» взяла в аренду игрока «Милана»

Полузащитник Лука Ромеро на правах аренды перешёл из «Милана» в «Альмерию».
Футболист будет выступать за испанский коллектив до июня 2024 года. Соглашение не предусматривает опцию выкупа.
Ромеро принял участие в 4 матчах текущего сезона Серии А.
Полузащитник Лука Ромеро на правах аренды перешёл из «Милана» в «Альмерию».
Футболист будет выступать за испанский коллектив до июня 2024 года. Соглашение не предусматривает опцию выкупа.
Ромеро принял участие в 4 матчах текущего сезона Серии А.
игра-то у команды есть !
игра-то у команды есть !