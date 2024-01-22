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«Альмерия» взяла в аренду игрока «Милана»

вчера, 20:32

Полузащитник Лука Ромеро на правах аренды перешёл из «Милана» в «Альмерию».

Футболист будет выступать за испанский коллектив до июня 2024 года. Соглашение не предусматривает опцию выкупа.

Ромеро принял участие в 4 матчах текущего сезона Серии А.

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20 января
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:54
а вдруг спасутся ?!
игра-то у команды есть !
Capral
Capral
вчера в 21:01, ред.
Альмерия очень понравилась в двух последних играх- против Жироны и Реала!!! Довольно грамотно смотрелась команда в этих играх. И если, в игре с Жироной, команда могла победить, имея лишнего игрока и преимущество по игре, то, в матче с Реалом, команда смотрелась очень прилично, остро выбегала в контратаки, самоотверженно играла в обороне. Пожелаю Альмерии исправить своё положение, укрепиться, выйти на более убедительный уровень, ну и конечно- остаться в вышке!!! Вобщем, Удачи!!!
f4nxy7yvvk72
f4nxy7yvvk72
вчера в 20:41
А толку, все равно будет Сегунда.
Гость
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