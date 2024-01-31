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Игорь Денисов присоединился к тренерскому штабу академии «Торпедо»

вчера, 14:56

Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов стал тренером в академии «Торпедо».

Специалист будет тренировать команду игроков 2011 года рождения.

Игорь Денисов присоединился к тренерскому штабу академии «Торпедо»

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 18:14
Поэтому и детей тренирует в первой лиге.

Вот не знаю, какая позиция у Димы Сычева, но его вчера поставили президентом "Иртыша" сотнями миллионов распоряжаться, а у него не то, что нет опыта никакого управленческого, но он показательно только зарплату получал последние пять лет карьеры и показывал свой непрофессионализм (4 гола за 5 лет с 30-35 лет).
Хиромант
Хиромант ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:37
    Little Caprice
    Little Caprice
    вчера в 17:23
    Надолго ли, с его открытой политической позицией?
    ukwa32z6v3au
    ukwa32z6v3au ответ Против ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 17:16, ред.
    ...отряд костоломов, к учёбе, на поле, выходи...!!!
    q36ytnd74c58
    q36ytnd74c58
    вчера в 16:49
    Первое занятие

    Здравствуйте, ребята! Сразу сдаём по пятихатке, а то иначе я не буду даже продолжать говорить дальше!
    112910415
    112910415
    вчера в 16:47
    трудно представить его наставником, вдумчиво работающим с детьми ...
    c5w8uz9k6aet
    c5w8uz9k6aet
    вчера в 15:48
    !7 лет выступал на профессиональном уровне... что то может передать молодежи...
    BDA8181
    BDA8181
    вчера в 15:38
    Не ожиданно лично для меня. Но рад что занялся детьми.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 15:37
    Чему он может научить?
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 15:29
    Очень правильное решение. Доверить бывшему игроку сборной детей. Дети как лакмусовая бумажка, по ним будет видно, принимают человека или нет... Очередной тест для Денисова...
    Capral
    Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 15:25
    Правдоруб, согласен, тоже- слыхал, знаю... Но, помню его драку, в Питере- с Л.Фернандесом, его смуту в Зените, откуда он ушел со скандалом и тд. Но сейчас, другой вопрос- как, он будет работать с детьми? Лично, я, к нему, ничего плохого не имею. За ДИНАМО, он играл с полной выкладкой, не филонил. Ну, пусть- у него всё сложиться!!!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:18
    Денисов в первую очередь - правдоруб, это ещё Кержаков в интервью отмечал, что в "Зените" всегда по поводу любой несправедливости выступал, и это очень ценяли, проблема в том, что таким образом никакой справедливости как раз не добиться, сначала надо с холодной головой выслушать все аргументы и попробовать найти компромисс.

    Я не думаю, что эта его черта характера повлияет на работу, уверен, в любом случае Игорь будет стараться, как он всегда старался на поле)
    Capral
    Capral
    вчера в 15:14, ред.
    Должность замечательная, к тому же, в таком клубе работать!!! Но еще больше, радует, то, что есть Академия Торпедо, а это значит, что клуб незабыт, и даже, несмотря на все трудности, и ту, вопиющую несправедливость, что происходит вокруг главной команды, клуб, и его доброе имя- существует, и живет!!!!!!! Значит, есть надежда на возрождение, Славных и прекрасных традиций Торпедо!!!

    Если, конкретно, по Денисову, как по педагогу, то, у меня имеются вопросы. Прежде всего, помню Игоря, как, игрока Зенита и ДИНАМО. Что могу сказать: игрок разрушительного плана, не созидающий, неконструктивный, плюс, как человек- некоммуникабельный и несоциальный... Не знаю, что, он может дать подростающему поколению, чему может научить детей... Мало, в действиях Денисова было творчества на поле.

    Ну, посмотрим, возможно, как начинающий тренер, он начнет расти и развиваться. Но, уже, одно то, что он работает в таком Клубе- делает ему Честь!!! Я никогда не скрывал своей юношеской любви к Торпедо, поэтому, всё позитивное, что связано с этим клубом- мне вдвойне приятно и отрадно!!!!!!! Удачи, Денисову!!! Удачи, Торпедо!!!!!!!
    y6x5xwytreap
    y6x5xwytreap
    вчера в 14:59
    Правильно, не сразу же ему грандов тренировать, нужно начинать с низов.
    Гость
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