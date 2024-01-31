Игорь Денисов присоединился к тренерскому штабу академии «Торпедо»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов стал тренером в академии «Торпедо».
Специалист будет тренировать команду игроков 2011 года рождения.
Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов стал тренером в академии «Торпедо».
Специалист будет тренировать команду игроков 2011 года рождения.
Здравствуйте, ребята! Сразу сдаём по пятихатке, а то иначе я не буду даже продолжать говорить дальше!
Здравствуйте, ребята! Сразу сдаём по пятихатке, а то иначе я не буду даже продолжать говорить дальше!
Вот не знаю, какая позиция у Димы Сычева, но его вчера поставили президентом "Иртыша" сотнями миллионов распоряжаться, а у него не то, что нет опыта никакого управленческого, но он показательно только зарплату получал последние пять лет карьеры и показывал свой непрофессионализм (4 гола за 5 лет с 30-35 лет).
Вот не знаю, какая позиция у Димы Сычева, но его вчера поставили президентом "Иртыша" сотнями миллионов распоряжаться, а у него не то, что нет опыта никакого управленческого, но он показательно только зарплату получал последние пять лет карьеры и показывал свой непрофессионализм (4 гола за 5 лет с 30-35 лет).