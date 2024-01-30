Хави: «Работу недостаточно ценили, из-за этого возникло выгорание»

Главный тренер «Барселоны» высказался о своем уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.

Полагаю, работу недостаточно ценили, из-за этого возникло выгорание. Я это чувствую. Дело не в том, что я не выдержал давления. Мы переживаем один из самых сложных моментов в истории клуба.

Результаты нас подвели. На кону по-прежнему стоят два трофея, ситуация непростая. Лига чемпионов вселяет в нас надежду. Я принял такое решение, потому что, что бы вы ни делали, работу не оценят по достоинству.