Хави: «Работу недостаточно ценили, из-за этого возникло выгорание»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своем уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.
Полагаю, работу недостаточно ценили, из-за этого возникло выгорание. Я это чувствую. Дело не в том, что я не выдержал давления. Мы переживаем один из самых сложных моментов в истории клуба.
Результаты нас подвели. На кону по-прежнему стоят два трофея, ситуация непростая. Лига чемпионов вселяет в нас надежду. Я принял такое решение, потому что, что бы вы ни делали, работу не оценят по достоинству.
Даже Пеп еле дотянул в этом клубе 4 сезона, потерял волосы и покинул команду. Хотя был очень успешен в Барселоне. В одном Хави прав, у каталонцев вряд ли будет свой Фергюсон..
Эрнандес виноват, но не во всем. Барса на первом месте по индивидуальным привозам в этом сезоне. Взять хотя бы последний матч, где Канселу и супер надёжный Араухо тупо подарили два гола сопернику. Ну или Пенья, который просто не выручает команду, как выручал ее в прошлом сезоне Тер Штеген.
Даже Пеп еле дотянул в этом клубе 4 сезона, потерял волосы и покинул команду. Хотя был очень успешен в Барселоне. В одном Хави прав, у каталонцев вряд ли будет свой Фергюсон..
Эрнандес виноват, но не во всем. Барса на первом месте по индивидуальным привозам в этом сезоне. Взять хотя бы последний матч, где Канселу и супер надёжный Араухо тупо подарили два гола сопернику. Ну или Пенья, который просто не выручает команду, как выручал ее в прошлом сезоне Тер Штеген.