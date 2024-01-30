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Хави: «Работу недостаточно ценили, из-за этого возникло выгорание»

вчера, 15:51

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своем уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.

Полагаю, работу недостаточно ценили, из-за этого возникло выгорание. Я это чувствую. Дело не в том, что я не выдержал давления. Мы переживаем один из самых сложных моментов в истории клуба.

Результаты нас подвели. На кону по-прежнему стоят два трофея, ситуация непростая. Лига чемпионов вселяет в нас надежду. Я принял такое решение, потому что, что бы вы ни делали, работу не оценят по достоинству.

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Все комментарии
balalay
balalay
сегодня в 09:24, ред.
после карьеры возникла довольно забавная ситуация, друг Хави Иньеста и сам Хави стали "забытыми брошенками", это вопрос личности и харизмы, люди вроде Пепе или Секхио Рамоса, идущие по черепам других людей в бутсах протыкая шипами глаза - всегда на виду, они всегда в почете и внимании, с технарями другая ситуация - Иньесту никуда не приглашали, Хави забыли, они никому не нужны как побитые собаки... я посмотрел об этом испанский фильм... гопота и 6ыдло любит гопоту и 6ыдло - вот проблема о которой говорит Хави, им нужны победы и глорихантерство, как только ты старый тебя просто выкидывают на помойку... гопота есть гопота не даст соврать россия из грязи в князи, топчущая ногами просто за то, что умнее и успешнее, а не вороватее и поганее как гопота
у Фергюсона в МЮ были "страшные" поражения и 6-0, и 5-0 от Ньюкаслов и Манчестер Сити, но пресса не делала из этого конец вселенной, посмотрите как летела недавно Бавария с позором Айнтрахту 5-1 - и? и что? почему Хави готовы казнить уже завтра, потому что ценность его труда равна нулю ЗАРАНЕЕ в глазах неких людей... чего бы он ни сделал, сезон еще не окончился, шансы есть - но он уже виновник №1 и враг Барселоны
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:11
Его слова меня удивили,не ожидал.Достойный тренер винит себя а Хави оказывается супер тренер который на своем поле пропускает почти что от аутсайдера пять мячей и всё равно нельзя его критиковать.
У него нет планов а,б,с итд,нет опыта но есть необоснованная обида,то есть он должен проигрывать,опускаться ниже и ниже но все равно его должны хвалить.Надо пригласить тренера немца.
Capral
Capral
вчера в 17:23
Ненавижу подобные тренерские истерики. Бывает так, в работе тренера, когда трудно понять причины неудач команды, много ньюансов и прочих неясностей. Но когда всё очевидно, когда всё на поверхности и всё ясно, и понятно, тогда, тренер должен открыто признать своё невежество. А все эти отговорки, типа: меня не поняли, меня не уважают- это для лохов. Тренер, который не способен элементарную игру поставить, которого, примитивно обыгрывает соперник и команда которого получает за игру по 4-5 мячей, должен спокойно и честно, признать свою некомпетентность, и уйти. Ну и конечно, гримасы на камеру- глупые и детские, уважения, тренеру не добавляют...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:20
Какая удобная позиция.."Мы переживает самый сложный момент в истории клуба"...

Вам с Лапортой,менеджерами и игроками надо не"переживать сложный период"...а работать так чтоб период был не сложным а лучшим в истории клуба...

Переживают они..)))
minamata
minamata
вчера в 16:50
В такой ситуации не только Хави провалился бы, но и другой молодой тренер. У Хави карьера еще впереди.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 16:31
Не оценят по достоинству?.. Хе.. Так вроде никто пока тебя не выгонял.. Сам оценил себя.. По "достоинству".. 0 трофеев.. Чё там оценивать то?.. Постоянное нытье и претензии к судьям?.. Пора уходить.. Сам решил..
112910415
112910415
вчера в 16:22
результаты слабые получились
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 16:19
Если игроки в плохой форме, вопросы к тренеру возникают в первую очередь. Матч с "Вильяреалом" просто на таком колхозном уровне был проведён большинством игроков, ладно соперник с 14-го места действительно кризисный, но почему такая дрожь в ногах у каталонцев?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 16:09
Такова участь тренера..
Даже Пеп еле дотянул в этом клубе 4 сезона, потерял волосы и покинул команду. Хотя был очень успешен в Барселоне. В одном Хави прав, у каталонцев вряд ли будет свой Фергюсон..
Эрнандес виноват, но не во всем. Барса на первом месте по индивидуальным привозам в этом сезоне. Взять хотя бы последний матч, где Канселу и супер надёжный Араухо тупо подарили два гола сопернику. Ну или Пенья, который просто не выручает команду, как выручал ее в прошлом сезоне Тер Штеген.
kt8h5ye8bskc
kt8h5ye8bskc
вчера в 16:05
Работа видно проделана слабовато
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:54
Как говорится другими словами - "Ещё один сгорел на работе"...)
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