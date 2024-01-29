Чемпион России-2003 в составе ЦСКА Евсиков возглавил «Торпедо-Владимир»

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вчера, 16:43

Новым главным тренером клуба «Торпедо-Владимир» стал .

Воспитанник владимирского футбола выступал за первую и вторую команду ЦСКА , «Терек», нальчикский «Спартак», «Томь» и «Торпедо- ЗИЛ ».

В 2003 году Евсиков в составе ЦСКА стал чемпионом России. Также выигрывал с командой Кубок России (2001/02) и становился серебряным призёром чемпионата страны в 2002-м.

Специалист ранее работал тренером в клубах «Строгино-М» и «Строгино» (Москва), «Коломна», «Химки-М», «Олимп-Долгопрудный», «Уралец» (Москва).