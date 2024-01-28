Хави уйдёт из «Барселоны» в июне

объявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона.

Рулевой дал комментарий после поражения от «Вильярреала» в матче Ла Лиги (3:5).

Я хочу объявить, что 30 июня покину должность тренера «Барселоны». Это решение мы приняли вместе с президентом и Рафой Юсте (вице-президент клуба — прим. ред.). Ситуацию необходимо менять, я, как болельщик клуба, уверен, что так продолжаться не может.