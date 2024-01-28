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Хави уйдёт из «Барселоны» в июне

сегодня, 00:16

Хави объявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона.

Рулевой дал комментарий после поражения от «Вильярреала» в матче Ла Лиги (3:5).

Я хочу объявить, что 30 июня покину должность тренера «Барселоны». Это решение мы приняли вместе с президентом и Рафой Юсте (вице-президент клуба — прим. ред.). Ситуацию необходимо менять, я, как болельщик клуба, уверен, что так продолжаться не может.

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Барселона  Хави
Перевод с as.com Фото: Сайт ndtv.com
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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 02:39
Кто на змену?
Главный тренер Жироны?
Моуринью вряд ли.
Клопп вряд ли.
Хаби Алонсо вряд ли.
war4ar
war4ar
сегодня в 01:45
Да нормальный он тренер , какой состав такой и результат.зря снимают. У гвардиолы тоже не сразу пошло
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 01:38
После поражения я чуть ранее писал, что если Хави, действительно, любит Барсу, то должен уйти. Он любит Барселону. Не приятно осознавать, но у маэстро не сложилось в родном клубе. Жаль… Я очень желал обратного, но пока Хави не тянет…
Capral
Capral ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 01:13
Может раньше уйдут...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:10
С такой игрой может и раньше уйти.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 01:01
Давно пора,больно смотеть на такую беспомощную Барсу!
shur
shur
сегодня в 00:48
...вот оно горькое послевкусие и связанно оно с уходом главного аргентинского кукловода, Хави как человека болеющего за судьбу Барсы, искренне жалко...!!!
adekvat
adekvat
сегодня в 00:43
Великий игрок, не значит великий тренер.
Capral
Capral
сегодня в 00:32, ред.
Походу, до июня, еще много дров наломает.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:28
Ой как я не завидую, болельщикам Барселоны, если им в действительности придётся терпеть его до июня. Тренерским умом он не блещет. Судя по его комментариям после поражений, характером тоже слабым обладает.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:26
С президентом и Рафой Юсте тогда уж, т.к. он зам президента.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 00:23
Не вывез бедолага. Один из немногих живых легенд клуба, но и его загнобили. Вот тебе "БЧК".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:21
Я же говорил он болельщик а не тренер...
Вот и подтверждение...
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