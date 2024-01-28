Хави уйдёт из «Барселоны» в июне

Хави объявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона.
Рулевой дал комментарий после поражения от «Вильярреала» в матче Ла Лиги (3:5).
Я хочу объявить, что 30 июня покину должность тренера «Барселоны». Это решение мы приняли вместе с президентом и Рафой Юсте (вице-президент клуба — прим. ред.). Ситуацию необходимо менять, я, как болельщик клуба, уверен, что так продолжаться не может.
Главный тренер Жироны?
Моуринью вряд ли.
Клопп вряд ли.
Хаби Алонсо вряд ли.
Главный тренер Жироны?
Моуринью вряд ли.
Клопп вряд ли.
Хаби Алонсо вряд ли.
Вот и подтверждение...
Вот и подтверждение...