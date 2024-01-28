Хави объявил об уходе. «Барселона» развалена, а виновный избежал наказания

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вчера, 10:49

Каталонцы оказались на краю пропасти.

Многие молчали, когда Бартомеу убивал клуб

Молчали те, у кого власть. Проблема с допуском неквалифицированного пустого места к любой важной должности стара как мир. Но самое ужасное, что обычно все молча смотрят, как уничтожают нечто прекрасное или просто приличное. Дальше хорошие люди тратят жизни, здоровье, силы и деньги, чтобы вернуть всё, как было. Но время не отмотать назад. Новые директора больших предприятий ставили точку в их истории, оказавшись мелкими и морально ограниченными.

Статистика банкротств после передачи предприятия от деда к отцу, от папы к сыну давно доказала, что рыба гниет с головы. И «Барселоне» тоже крупно не повезло. Причем несколько раз подряд, ещё до появления внучка авторитетного в Барселоне человека Бартомеу. Гвардиола 12 лет назад объяснил свой уход из родного клуба усталостью, но в личных беседах с разными людьми Хосеп повторял, а они, разумеется, обо всем разболтали, что проблема была в бездарном руководстве.

В «Манчестер Сити» Гвардиола работает восемь лет, а дома продержался четыре, хотя тренировал Месси, Иньесту, Бускетса и Хави. На усталость испанец сейчас не жалуется, готов продлить контракт с английским клубом, если «горожан» накажут за финансовые махинации. «Барселону» тоже могут выгнать из еврокубков, есть огромные финансовые проблемы. В УЕФА нарыли столько нарушений, что угрожают трехлетним отстранением – козырь в борьбе с созданием Суперлиги.

Хави знает всё, что пока старательно прячут от каталонской публики, чтобы не убить морально. Эрнандес объявил об уходе в конце сезона после поражения с пятью пропущенными голами от «Вильярреала» 3:5. Испанец виноват в том, где оказалась «Барселона» в этом сезоне, ведь ради успеха Хави в Ла Лиге год назад Лапорта пошел на ряд рискованных решений. Тренер оставит после себя команду, из которой самые ценные игроки могут разбежаться. Но дело давно не только в наставнике.

По президентам «Барселоны» «тюрьма плачет»

В отличие от другого президента «Барселоны» – Сандро Росселя, Лапорта пока не сидел в тюрьме. Жоан любил кричать, что Гвардиола ушел из-за ошибок Росселя, который не справлялся со своей работой, нагрузил Хосепа обязанностями, которые утомили, не защищал наставника и команду от нападок извне. Хави тоже сегодня жалуется, что в «Барселоне» невозможен свой Алекс Фергюсон, поскольку если не враги, то друзья – фанаты клуба из числа зрителей на стадионе и журналистов, уничтожат морально любого тренера.

Доля правды есть, Кройф тоже не остался в «Барселоне» на десять лет. Многие уходили после памятных поражений со счетом 0:4 – любимая разница для «Барселоны», чтобы поставить точку в отношениях тренера и команды. Но проблема была не только в Бартомеу, хотя он чемпион по количеству бездарных решений. Каталонским клубом обычно руководят жуликоватые люди. Никогда не было понятно, насколько чисты финансовые дела. Можно даже предполагать, что определенные контракты заключались с откатами.

Но поскольку агенты и футболисты тоже нарушали закон, то покрывают сообщников. Смотрят, как «Барселона» тонет в долгах, потому что на определенном этапе обязательства перед кредиторами и продавцами игроков дошли до одного миллиарда евро. Для опытного футбольного фаната в плачевном состоянии «Барселоны» ничего нового. Хватает трагикомичного «дела Негрейры», где фигурант притворяется умирающим, страшно больным стариком, чтобы не сесть в тюрьму, для понимания – клуб был обречен.

С такими менеджерами не выйти сухим из воды. Десятки разных юристов в офисе «Барселоны» на протяжении более чем десятилетия не заметили конфликт интересов в покупке неких отчетов у семьи одного из боссов испанских рефери, хотя на сомнительность взаимодействия укажет даже первокурсник на юридическом факультете. Миллионы евро были заплачены за работу, результаты которой даже не могут показать на суде. И это только один мелкий эпизод. А сколько всего не знаем? Глупейшие сделки убили клуб.

Трансферы Дембеле, Коутиньо и Гризманна лишь вершина айсберга. Если говорить прямо, то по всем последним президентам «Барселоны» «тюрьма плачет». Лапорта не исключение, просто всегда разыгрывает карту «страшные испанские власти притесняют бедных каталонских сепаратистов, мы не жулики, а жертвы». Но даже Жоан достаточно глупый, чтобы подружиться с мадридским президентом Пересом и выполнять его опасные поручения. А по голове получит, как обычно, «Барселона», а не Лапорта.

Клубу повезло с флегматизмом Лионеля Месси

Известная со школы система оценки темпераментов устарела. Чистых флегматиков нет, обычно человеческий характер –это сочетания разных типов поведения. Но Гвардиола нервозный и не выдержал работу с «Барселоной» дольше четырех классных лет с 14 выигранными трофеями. А молодой Месси был на своей волне, в основном спокойный, даже немного отрешенный человек. Поэтому флегматично реагировал на бардак, который в его родном клубе был всегда. Вспомните, «Барселону» тренировал Райкард.

Но даже бездарный наставник выиграл Лигу чемпионов, так как на поле был Роналдиньо. Затем подрос Месси, чьей помощью воспользовался Гвардиола. А потом Россель, Бартомеу и Лапорта развалили всё, что создано с помощью талантов Лионеля, Хосепа и многих других. «Барселоне» сказочно повезло, что Месси не разозлил бардак в клубе, который замечал на разных этапах карьеры, и не ушел в другую команду намного раньше. Могли остаться даже без победы в Лиге чемпионов с «физруком» Луисом Энрике.

Испанский тренер и Месси не ладили, но когда Лионель начал одобрять новичков и наставников, стало только хуже. А самое обидное, что жизнь не кино – убийцу «Барселоны» в конце не накажут. Даже если знают его имя. Даже если Бартомеу недавно нагло пришел на матч и улыбался на трибуне. Жаль лишь десятки миллионов верных фанатов каталонского клуба. У них нет шанса изменить судьбу любимой команды на расстоянии. Жаль футболистов, в составе есть классные мастера, которые впустую потратят время.

А сильнее всего жаль будущего тренера, он окажется в худших условиях, чем все предыдущие наставники. На заре становления «Барселона» не могла выиграть кубок чемпионов 36 лет. Затем была пауза в 14 лет. Но вспомните стартовую позицию великой «Барселоны» в день ухода Гвардиолы. Были стиль, деньги, слава, трофеи, таланты, академия, фанаты и широкий выбор тренеров. Не было только руководства с мозгами, стратегией, честностью и совестью. Дом великого Кройфа уничтожили изнутри.

Президенты убили «Барселону», а тренеры в этом помогли. Но их тоже выбирали боссы. Хави не мог заставить пригласить себя, а не Де Дзерби. Никто не знает, сколько лет потратят, но придется пахать невероятно долго и нагулять удачу, чтобы вернуть великую «Барселону». Просто потому, что потратили одолженные по десятому кругу деньги. Пусть не смущает большой доход «Барселоны», оборот не равен прибыли. У каталонцев всё ужасно. И новый тренер как новый обреченный, а не лучик надежды.