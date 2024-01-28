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Хави объявил об уходе. «Барселона» развалена, а виновный избежал наказания

вчера, 10:49
Хави

Каталонцы оказались на краю пропасти.

Многие молчали, когда Бартомеу убивал клуб

Молчали те, у кого власть. Проблема с допуском неквалифицированного пустого места к любой важной должности стара как мир. Но самое ужасное, что обычно все молча смотрят, как уничтожают нечто прекрасное или просто приличное. Дальше хорошие люди тратят жизни, здоровье, силы и деньги, чтобы вернуть всё, как было. Но время не отмотать назад. Новые директора больших предприятий ставили точку в их истории, оказавшись мелкими и морально ограниченными.

Статистика банкротств после передачи предприятия от деда к отцу, от папы к сыну давно доказала, что рыба гниет с головы. И «Барселоне» тоже крупно не повезло. Причем несколько раз подряд, ещё до появления внучка авторитетного в Барселоне человека Бартомеу. Гвардиола 12 лет назад объяснил свой уход из родного клуба усталостью, но в личных беседах с разными людьми Хосеп повторял, а они, разумеется, обо всем разболтали, что проблема была в бездарном руководстве.

В «Манчестер Сити» Гвардиола работает восемь лет, а дома продержался четыре, хотя тренировал Месси, Иньесту, Бускетса и Хави. На усталость испанец сейчас не жалуется, готов продлить контракт с английским клубом, если «горожан» накажут за финансовые махинации. «Барселону» тоже могут выгнать из еврокубков, есть огромные финансовые проблемы. В УЕФА нарыли столько нарушений, что угрожают трехлетним отстранением – козырь в борьбе с созданием Суперлиги.

Хави знает всё, что пока старательно прячут от каталонской публики, чтобы не убить морально. Эрнандес объявил об уходе в конце сезона после поражения с пятью пропущенными голами от «Вильярреала» 3:5. Испанец виноват в том, где оказалась «Барселона» в этом сезоне, ведь ради успеха Хави в Ла Лиге год назад Лапорта пошел на ряд рискованных решений. Тренер оставит после себя команду, из которой самые ценные игроки могут разбежаться. Но дело давно не только в наставнике.

По президентам «Барселоны» «тюрьма плачет»

В отличие от другого президента «Барселоны» – Сандро Росселя, Лапорта пока не сидел в тюрьме. Жоан любил кричать, что Гвардиола ушел из-за ошибок Росселя, который не справлялся со своей работой, нагрузил Хосепа обязанностями, которые утомили, не защищал наставника и команду от нападок извне. Хави тоже сегодня жалуется, что в «Барселоне» невозможен свой Алекс Фергюсон, поскольку если не враги, то друзья – фанаты клуба из числа зрителей на стадионе и журналистов, уничтожат морально любого тренера.

Доля правды есть, Кройф тоже не остался в «Барселоне» на десять лет. Многие уходили после памятных поражений со счетом 0:4 – любимая разница для «Барселоны», чтобы поставить точку в отношениях тренера и команды. Но проблема была не только в Бартомеу, хотя он чемпион по количеству бездарных решений. Каталонским клубом обычно руководят жуликоватые люди. Никогда не было понятно, насколько чисты финансовые дела. Можно даже предполагать, что определенные контракты заключались с откатами.

Но поскольку агенты и футболисты тоже нарушали закон, то покрывают сообщников. Смотрят, как «Барселона» тонет в долгах, потому что на определенном этапе обязательства перед кредиторами и продавцами игроков дошли до одного миллиарда евро. Для опытного футбольного фаната в плачевном состоянии «Барселоны» ничего нового. Хватает трагикомичного «дела Негрейры», где фигурант притворяется умирающим, страшно больным стариком, чтобы не сесть в тюрьму, для понимания – клуб был обречен.

С такими менеджерами не выйти сухим из воды. Десятки разных юристов в офисе «Барселоны» на протяжении более чем десятилетия не заметили конфликт интересов в покупке неких отчетов у семьи одного из боссов испанских рефери, хотя на сомнительность взаимодействия укажет даже первокурсник на юридическом факультете. Миллионы евро были заплачены за работу, результаты которой даже не могут показать на суде. И это только один мелкий эпизод. А сколько всего не знаем? Глупейшие сделки убили клуб.

Трансферы Дембеле, Коутиньо и Гризманна лишь вершина айсберга. Если говорить прямо, то по всем последним президентам «Барселоны» «тюрьма плачет». Лапорта не исключение, просто всегда разыгрывает карту «страшные испанские власти притесняют бедных каталонских сепаратистов, мы не жулики, а жертвы». Но даже Жоан достаточно глупый, чтобы подружиться с мадридским президентом Пересом и выполнять его опасные поручения. А по голове получит, как обычно, «Барселона», а не Лапорта.

Клубу повезло с флегматизмом Лионеля Месси

Известная со школы система оценки темпераментов устарела. Чистых флегматиков нет, обычно человеческий характер –это сочетания разных типов поведения. Но Гвардиола нервозный и не выдержал работу с «Барселоной» дольше четырех классных лет с 14 выигранными трофеями. А молодой Месси был на своей волне, в основном спокойный, даже немного отрешенный человек. Поэтому флегматично реагировал на бардак, который в его родном клубе был всегда. Вспомните, «Барселону» тренировал Райкард.

Но даже бездарный наставник выиграл Лигу чемпионов, так как на поле был Роналдиньо. Затем подрос Месси, чьей помощью воспользовался Гвардиола. А потом Россель, Бартомеу и Лапорта развалили всё, что создано с помощью талантов Лионеля, Хосепа и многих других. «Барселоне» сказочно повезло, что Месси не разозлил бардак в клубе, который замечал на разных этапах карьеры, и не ушел в другую команду намного раньше. Могли остаться даже без победы в Лиге чемпионов с «физруком» Луисом Энрике.

Испанский тренер и Месси не ладили, но когда Лионель начал одобрять новичков и наставников, стало только хуже. А самое обидное, что жизнь не кино – убийцу «Барселоны» в конце не накажут. Даже если знают его имя. Даже если Бартомеу недавно нагло пришел на матч и улыбался на трибуне. Жаль лишь десятки миллионов верных фанатов каталонского клуба. У них нет шанса изменить судьбу любимой команды на расстоянии. Жаль футболистов, в составе есть классные мастера, которые впустую потратят время.

А сильнее всего жаль будущего тренера, он окажется в худших условиях, чем все предыдущие наставники. На заре становления «Барселона» не могла выиграть кубок чемпионов 36 лет. Затем была пауза в 14 лет. Но вспомните стартовую позицию великой «Барселоны» в день ухода Гвардиолы. Были стиль, деньги, слава, трофеи, таланты, академия, фанаты и широкий выбор тренеров. Не было только руководства с мозгами, стратегией, честностью и совестью. Дом великого Кройфа уничтожили изнутри.

Президенты убили «Барселону», а тренеры в этом помогли. Но их тоже выбирали боссы. Хави не мог заставить пригласить себя, а не Де Дзерби. Никто не знает, сколько лет потратят, но придется пахать невероятно долго и нагулять удачу, чтобы вернуть великую «Барселону». Просто потому, что потратили одолженные по десятому кругу деньги. Пусть не смущает большой доход «Барселоны», оборот не равен прибыли. У каталонцев всё ужасно. И новый тренер как новый обреченный, а не лучик надежды.

СлухиХави объяснит игрокам своё решение уйти из «Барсы» на следующей тренировке
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Хави уйдёт из «Барселоны» в июне
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Ушла эпоха. Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» – с ним «красные» выиграли всё что можно
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Все комментарии
PRIDEPVL
PRIDEPVL ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 06:04
Расскажи пожалуйста эту историю с инсайдами про человеческие качества Месси. Я его фанат, но реально интересно собирать информацию)
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 22:49
Вадим, что-то пафоса в последних статьях многовато...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:29
В этой статье не хватает упоминания о том, сколько денег вбухали в Месси. Поэтому он и не уходил из клуба, где полмиллиарда ему дали. Сумасшедшие по меркам европейского чемпионата контракты Месси стали частью будущей гибели Барселоны.
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 15:50
Лобановского трудно с кем либо сравнивать, поскольку, он, работая в сборной, всегда брал в команду 90% своих киевлян, то-есть, работал с теми, кого знал. Победа сб.Греции на ЧЕ-2004, вообще рассматривалась как комедия. Простецкая команда, с примитивным составом, стала чемпионом Европы... Нонсенс. Я не могу с уверенностью сказать, что Клопп, на посту тренера сборной добьётся значительных успехов, никто сейчас не скажет. Но после клубной работы, окунуться в сборную- всегда интересно. Но, всё это- только предположения, догадки.
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:02
Опять же работа в сборной и в клубе все же немного разные вещи....Так что если у клопп все тикипуки в клубах, то в сборной мало что может получатся......зачем далеко ходит Флик отлично отработал в Баварии, но ничего не показал у руля сборной........

Не знаю способен ли Клопп стать успешным в клубе и сборной как Михелс, Лобановский, Дель Боске, Альф Рэмзи, Марчелло Липпи.

А есть такой тренер выиграв титул с Кайзерслаутерном, а после и со сборной Грецией евро 2004..... как его....а Отто Рехагель.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:55
Это слов нет!!! Можно говорить много и долго!!! Но даже, если не вспоминать беженцев, а только, то, что творится на местах- то это уже БАРДАК!!!!!!! Письмо, важнейшее для меня, котoрое я ждал с нетерпением, про пенсию- я получил с опозданием на месяц!!! И всё, только потому, что какойто невежда, на почте не проконтролировал свою работу... И это- только маленький фрагмент из того, что здесь происходит... Медсестры, молодые девки- не могут пластырь положить на палец, путают рецепты, и тд, и тп!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:48
Насчёт "немецкого порядка" я могу сказать - у меня брат в Германии живёт. У его жены за полгода второй велосипед украли - хотя они живут в историческом доме в Ляйпциге. Просто камер там нет - нельзя ставить по закону, это нарушение приватности. А толпы сирийцев и т.п. беженцев, которые всё прут, это не нарушение приватности.

Я ещё десять почти лет назад ездил в Дрезден, так там вообще шагу не ступить, чтобы толпу слоняющихся беженцев не увидеть было. Мало того, они там митинговали вовсю с флагами Сирии.
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 14:37
Клоппа надо было видеть, когда он работал еще в Дортмунде, и его часто выгоняли с поля, за постоянное несогласие с действиями арбитров. В каждом футбольном немецком обозрении велись разговоры о его темпераменте и невыдержанности. Но его любят в Германии и ждут. На мой взгляд, исключительно, как тренер сборной ФРГ- Клопп больше других подходит. Это- его страна, его футбол, его стиль и его фанаты. Вся немецкая печать, с нескрываемой радостью встретила уход Клоппа из Ливера, с надеждой, увидеть его- в качестве ГТ сборной!!!
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:27, ред.
Когда говорят многие фанаты ливерпуля про хеви метал, вспоминая матчи 4-3, 5-4 с Норвичем в исполениие Клоппа, то я помню как он придя в команду Роджерса ничего не мог сделать в течении 2.5 лет с трудом занимали 4-5 места в таблице разбирая попутно Саутгемптон на запчасти до конца и то святые их из кубка лиги выкидывали в 2017 году...... он проигрывал финал за финалом - кубок лиги, ЛЕ, а вишенкой тогда был проигрыш от Реала в ЛЧ 18 года.....после чего английские фанаты говорили Спс Клопп за эмоции, но ты ничего не изменил, тебе надой уйти........
Помню Клопп бутылку в штаны засунул и тряс ей........это эмоции о которых говорят болелы Ливерпуля.....

F еще Клопп большой нытик, все об это знают кто следит за АПЛ.... как он ныл про календарь про доп матчи на кубке в англии бесился когда что-то у него не шло.......

PS фанаты Ливера любят Клоппа не только за эмоции и тд....а за то что он первый тренер кто выиграл для них титул спустя долгих 30 лет.........
Capral
Capral ответ Migelito (раскрыть)
вчера в 14:04
Многое зависит от харизмы тренера. Конечно, скучный, депрессивный и вечно ворчливый Маур- не добавляет настроения. Живой, эпатажный, экспрессивный Клопп- притягивает к себе внимание. Но это не говорит о романтике его игры, он, всё-таки, больше прагматик...
DXTK
DXTK ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 14:01, ред.
шутка которая всегда может иметь место.......на ЧМ 18 года сборная Германия впервые за долгое время не вышла из группы на мундиалях, и до сих пор их колбасит после везита в россию.........
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 13:59, ред.
И вот еще. У меня знакомый работает на заводе Mersedes. Так вот, он рассказывает, что рабочие заводы- на 80% турки- ни одного немца!!! Молодые немцы уезжают в США. В Германии, они не видят для себя большого будущего. В Германии- хорошо пенсионерам!!!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 13:54, ред.
Согласен, может все таки уместо вспомнить поговорку: что для русского хорошо, для немца плохо. Но это конечно шутка.
Наверное это связано с целой системой клуба и в целом с российским футболом. Да и Рангник это больше распиаренная персона. Профи, согласитесь, не каждый пойдёт в РПЛ. Они в Германии, в Испании, в Англии.
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 13:53, ред.
Дружище, Вы себе даже не представляете, что понятие немецкий порядок, уже давно себя изжило. Надо жить в Германии много лет, чтобы понять, что здесь творится... Когда я, только приехал в ФРГ, еще 30 лет назад, и когда еще было всё на высоком уровне, то, старые немцы мне говорили, что настоящий порядок в Германии- был только при австрийском художнике неудачнике...

Немецкие машины, станки и тяжелая промышленность? Да, но опять же всё, это не за счет романтизма, а вопреки, то-есть, исключительный прагматизм. Но сейчас, немецкие авто уже не так привлекают к себе внимание как прежде. Даже здесь, в Германии, большинство людей отказыватся от приобретения немецких машин. Вы даже не представляете, как всё поменялось...
Migelito
Migelito ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:53
Ну у каждого свое видение, я не буду Вам навязывать свое) Просто болельщиков Ливерпуля с Клоппом прибавилось (в какой то степени и "глоров" тоже). С унылым футболом такого не бывает, отличный пример - Моуриньо, Конте (это навскидку). Люди команды к титулам приводили, а поклонников не прибавилось))
DXTK
DXTK ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 13:50
немцы наводят порядок? ну видели таких тут в москве в Локомотиве. правда не долго разбежались все.
Capral
Capral ответ Migelito (раскрыть)
вчера в 13:44
Дело в том, что заводить болельщиков- еще не значит играть в романтичный футбол. А если и есть небольшие элементы эстетики в футболе Клоппа, то исключительно, благодаря отдельным футболистам- в частности Салаха. Я не знаю, ниодного немецкого тренера романтика. Я Уважаю Ваше мнение и Вашу манеру общения, но у меня свой взгляд, основанный на мнении большинства немецких экспертов, которые не считают футбол Клоппа романтичным. Прессинг, уже сам по себе- романтики не приносит, это прежде всего- разрушение игры соперника. Ну о какой романтикe может идти речь...
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:41
Но немцы все таки вносят порядок во многих сферах. Тот же немецкий автопром один из лучших. Если они берутся, то делают это качественно.
Клопп хоть и не гений, но внёс порядок в Ливерпуль.
Futurista
Futurista
вчера в 13:32
Рухнула избушка завалив старушку...
Migelito
Migelito ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:25
Как Вы смотрели на работу Клоппа, и не увидели романтизма и зрелищности? Во всем мире его футбол называли рок-н-роллом. Его и ценили как раз не за "немчурность", а за некую безбашенность, заводом болельщиков и так далее. Вспомните какие раньше были счета - 4-3, 5-4 и так далее. Он стал более прагматичен в последние годы, и этому есть причины, о чем он и скзаал в обращении к болельщикам.
Я не смотрел на Барселону Хави, меня она не интересует, но в любом случае сравнивать молодого тренера. пусть и шикарного игрока в прошлом и Клоппа, который поднял нулевую Боруссию до титула (при живой Баварии) и нулевой Ливерпуль при Сити (с неограниченными возможностями) - по меньшей мере наивно
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 13:21
100% Клопп переоценен. Хорошая игра при средних результатах.
Migelito
Migelito ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 13:19
Пеп не придет. Даже в этой статье написано, что ушел из Барсы, потому что его все достали. И это несмотря на трофеи и шикарный состав. Он не будет работать в некомфортных условиях и финансовой ограниченности
Capral
Capral ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 13:17
Согласен, практически во всём. Я не считаю Клоппа гениальным, не по количеству трофеев, а по его работе- тактике, стратегии. Мне вообще, непонятно, как можно, такой элемент как прессинг, делать главным в своей работе и считать его своей визитной карточкой. Да, в Германии Клоппа любят, помнят, а фанаты сборной- с нетерпением хотят его видеть у руля национальной команды. Но Клопп- не поэт и не художник- он не креативщик. Тот же Хави, при всех его катастрофических ошибках, более изобретательный тренер, чем Клопп.

Клопп- чисто немецкий тренер, на все 100%, с его прямолинейным, немецким прагматизмом. Для примера, взять работу Х.Алонсо в Байере. Абсолютно другой футбол, с элементами романтизма, ничего похожего на немецкий футбол!!! Да, в его работе немало ошибок, но игра его команды радует глаз, именно эстетикой футбола- его красотой!!! Не представляю себе Клоппа в Барселоне. В сб.Германии, да.
Capral
Capral
вчера в 13:01
Есть вещи в футболе, которые регулировать должен исключительно тренер. Не знаю, кто из президентов Барсы виноват больше или меньше, кто сидел, а кто нет. Но, если тренер не способен поставить игру, если у него бессистемный футбол и он не видит своих элементарных ошибок, то ответственность за результат- несет исключительно тренер. Если ошибки Хави, повторяются из матча к матчу, если он не контролирует ход игры и не замечает собственных ошибок- значит виноват тренер.

Автор статьи, решил вспомнить историю из географии, напомнить- кто виноват больше или меньше. Многое известно давно и без Багрова. Люди сейчас образованные, источников много, интернет работает. Признаться, я даже не читал статью. Так, бегло прошелся, но не более того. Еще в прошлом году, в беседе с одним из пользователей, я сказал, что моя кузина, несколько лет, с мужем работали в фк Барселона и многое знают про Месси, про его, чисто человеческие качества. Причем, именно то, что мало кто знает...

Пусть на меня не обижается товарищ В.Багров, но после того, как пару лет назад, он, назвал шварца гениальным тренером, статьи Вадима- я принципиально не читаю. Хотя, раньше, с большим удовольствием просматривал все материалы Багрова!
3ton
3ton ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 12:25
Клопп не гений , которого из его делают.
Одно чемпионство , где Сити заставил играть Ливерпуль на 200% и играть только на победу в каждом матче.
Выиграл ЛЧ . До Клоппа ЛЧ Ливерпуль брал находясь в середине таблицы АПЛ
Последние годы у Ливерпуля провальные трансферы.
Я только вижу одного человека , который способен исправить ситуацию - это Пеп
Есть хороший вариант для Барселоны - это вернуть Эмери в Испанию
Но боссы Барселоны будут дальше бить лоб об грабли и приглашать бывших футболистов
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:59
Правильно автор отметил, что всё это уже давно снежный ком, и те же намёки были видны давно, когда речь шла о космических зарплатах не только Месси (легендарные 555 миллионов за 5 лет), но и Пике, Бускетса и т.п.
DXTK
DXTK
вчера в 11:31
Месси не уходил из Барсы потому что у него был жирный конракт, а когда стало понятно что у клуба нету денег и долги ушел, будь у клуба все нормально Лео все еще был бы тут. Но и продав скажем Неймара, накупили Коутиньо, Гризманна и Дембеле за огромные бабки, которые в итоге себя не оправдывали, а расстались с ними почти за бесплатно. По мимо этой троицы покупали всяких бездарей, на большую ЗП, так что Растранжирили прекарсно казну клуба, может еще и распили чтонибудь.

А сейчас продолжили Приход Левандовского, Ферана Торреса, Рафиньи, Гюндогана, .......недавно купили молодого бразильца за 30 ку Роке, вот для кого его покупали если Хави уйдет, опять не подумавши сделали, лишь бы купить, смотря как Барса сегодня играет мог ли бы обойтись и своими игроками из академии........... думаю результат был бы тем же.

PS Клопп не придет да даже если пришел бы ничего не изменит, он тренер а не волшебник...........надо искать кого по проще и без больших запросов типа Постекоглу из Тоттенхэма........Клопп тоже в Ливерпуле потратил млдр за все время........... ему тоже нужны трансферы, Ливерпуль он весь перестроил осталось из той основы игроков пять шесть.
Гость
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