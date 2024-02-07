Агент Клаудиньо рассказал, покинет ли игрок «Зенит»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщил, что игрок не покинет российский клуб.
Клаудиньо точно останется в «Зените» до конца сезона.
Ранее сообщалось, что «Коринтианс» хочет приобрести Клаудиньо.
Потеря Клаудиньо - не потеря потерь....артистизм...индивидуальность...падение...развод руками....и улыбка арбитру....как то уже не креативно....
Игрок за которым порой интересно наблюдать...но результат он не рисует...
Потеря Клаудиньо - не потеря потерь....артистизм...индивидуальность...падение...развод руками....и улыбка арбитру....как то уже не креативно....
Игрок за которым порой интересно наблюдать...но результат он не рисует...