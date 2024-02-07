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Агент Клаудиньо рассказал, покинет ли игрок «Зенит»

вчера, 13:17

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщил, что игрок не покинет российский клуб.

Клаудиньо точно останется в «Зените» до конца сезона.

Ранее сообщалось, что «Коринтианс» хочет приобрести Клаудиньо.

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lotsman
lotsman
вчера в 17:12
Новостей, с тем, что Клаудиньо покинет Зенит, уже наверное с сотню наберётся.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:48
Потеря Малкома - потеря результата....Малком это скорость...обострение...неожиданные ходы и результативность...
Потеря Клаудиньо - не потеря потерь....артистизм...индивидуальность...падение...развод руками....и улыбка арбитру....как то уже не креативно....
Игрок за которым порой интересно наблюдать...но результат он не рисует...
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