Гендиректор «Ариса»: «Кокорин – один из лидеров в раздевалке»

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе высказался о влиянии нападающего на команду.

Сейчас Кокорин – не тот, про которого читали в прессе несколько лет назад в русскоязычном пространстве. Саша – один из лидеров в раздевалке, очень веселый и позитивный человек. Молодые игроки смотрят на него и равняются.

Безусловно, он бы мог играть в Серии А. У него был выбор – либо оставаться и бороться за место в составе «Фиорентины» будучи четвертым-пятым форвардом, либо вернуться на Кипр. Тяжело сказать, как сложится карьера, но с огромной долей вероятности, думаю, он останется у нас.