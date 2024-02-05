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Гендиректор «Ариса»: «Кокорин – один из лидеров в раздевалке»

вчера, 08:28

Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе высказался о влиянии нападающего Александра Кокорина на команду.

Сейчас Кокорин – не тот, про которого читали в прессе несколько лет назад в русскоязычном пространстве. Саша – один из лидеров в раздевалке, очень веселый и позитивный человек. Молодые игроки смотрят на него и равняются.

Безусловно, он бы мог играть в Серии А. У него был выбор – либо оставаться и бороться за место в составе «Фиорентины» будучи четвертым-пятым форвардом, либо вернуться на Кипр. Тяжело сказать, как сложится карьера, но с огромной долей вероятности, думаю, он останется у нас.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 13:36
Вот было бы здорово для таких футболистов как кокорин иметь в составе клуба амплуа "заводила и лидер раздевалки", эдакий массовик-затейник и бодритель в перерыве матча. Но вот почему-то Гогнидзе не упомянул об основных его показателях на занимаемом им топе атаки, а именно за 21 выход на газон у "забиваки" аж целых 5 шаров. Когда нет положительного результата от игрока, то приходится уповать на его веселье и позитив.
112910415
112910415
вчера в 10:02
твёрдо встал на путь исправления !
2edyc4b7tpar
2edyc4b7tpar
вчера в 09:48
У Сани есть задатки пахана и опыт также
adekvat
adekvat
вчера в 09:40
А как по другому, сколько перерезал, сколько табуретками перебил.
nubom
nubom
вчера в 09:32
Немудрено. В свои 32 года ему есть чем поделиться с молодежью. И профессиональными навыками и житейской мудростью. А судя по тому, что Саша выучил язык и находится в прекрасном настроении – впереди у него счастливая жизнь и занятие по призванию.
246uybdajzj5
246uybdajzj5
вчера в 09:23
Ему бы еще Дзюбу в помощь, так вообще бы всех под лавку загнали.
lotsman
lotsman
вчера в 09:08
В раздевалке, а на поле? Молодые на него ровняются, в раздевалке. Интересно, чему он их там учит?
Вещий
Вещий
вчера в 09:00
Научили его быть "паханом".... хороший опыт приобрел....:)))
j28kpf7zw7n5
j28kpf7zw7n5
вчера в 08:56
Молодые игроки смотрят на него и равняются.

А вот за это можно и новый срок за пропаганду АУЕ схлопотать!
7hmpz3tdmd5u
7hmpz3tdmd5u
вчера в 08:54
Что значит один из? Надо остальных лидеров в колодец положить!
hyhtdrm42hvk
hyhtdrm42hvk
вчера в 08:38
Интересно, как бы сложилась карьера Кокорина в итальянском футболе, если бы он остался во Флоренции. Впрочем, его успех в “Арисе” доказывает, что он может добиваться успеха и за пределами Италии. Будем надеяться, что он продолжит свою карьеру на Кипре и будет радовать болельщиков своей игрой!
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