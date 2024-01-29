Агент Головина рассказал о будущем футболиста

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вчера, 12:40

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» и сборной России, рассказал, что игрок счастлив в Монако.

Александр в хорошей форме. Он прогрессирует. В субботу провёл сильный матч против «Марселя» и отдал голевую передачу. Саша доволен в «Монако», в большом клубе. Сейчас все его мысли о том, чтобы решить те задачи, которые поставило руководство клуба.

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне Лиги 1 и Кубка Франции 27-летний атакующий полузащитник провёл 18 матчей, забил 5 мячей, отдал 4 голевых передачи и получил 7 карточек (6 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 30 миллионов евро.