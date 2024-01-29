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Агент Головина рассказал о будущем футболиста

вчера, 12:40

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» и сборной России, Александра Головина рассказал, что игрок счастлив в Монако.

Александр в хорошей форме. Он прогрессирует. В субботу провёл сильный матч против «Марселя» и отдал голевую передачу. Саша доволен в «Монако», в большом клубе. Сейчас все его мысли о том, чтобы решить те задачи, которые поставило руководство клуба.

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. Его контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне Лиги 1 и Кубка Франции 27-летний атакующий полузащитник провёл 18 матчей, забил 5 мячей, отдал 4 голевых передачи и получил 7 карточек (6 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 30 миллионов евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:09
тот случай, когда мечтать о переменах просто ни к чему !
sihafazatron
sihafazatron ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:53
С этим-то согласен конечно. Имею вииду, что новость звучит так, будто какие-то изменения стоит ждать в карьере. "Рассказал о будущем"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:48
А зачем новое? Играет прекрасно, нашёл свою команду, в Лиге один из лучших. Что еще надо? От добра добра не ищут
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:42
Короче ниче нового)
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