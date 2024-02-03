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Миранчук не хочет покидать «Аталанту», несмотря на интерес других клубов

вчера, 13:22

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук намерен продолжить карьеру в клубе из Бергамо. Об этом сообщил агент футболиста Вадим Шпинёв.

Алексей сейчас полностью доказал синьору Гасперини, что он достоин стартового состава «Аталанты». Качественно делает свою работу, мы держим за него кулачки. Дальше посмотрим. Мы не собирались менять клуб зимой, это домыслы. Варианты? Нам предлагали варианты внутри России и Италии, но он сейчас ничего не хочет менять.

В текущем сезоне Миранчук провёл 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» продлила контракт с россиянином.

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Все комментарии
therapy
therapy
вчера в 14:01
Жду с нетерпениеи матч Аталанта-Лацио
hzgkdj6ycr93
hzgkdj6ycr93
вчера в 13:26
Всё равно старпёр не верит в него
Гость
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