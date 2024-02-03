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Лесовой намерен получить израильское гражданство

вчера, 16:06

Новичок «Маккаби» из Хайфы Даниил Лесовой будет получать израильское гражданство. Полузащитник уже отправил все документы для получения паспорта.

Сообщается, что супруга бывшего игрока молодёжной сборной России еврейка.

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Все комментарии
Asper
Asper
сегодня в 15:45
Что, ни одной шутки про обрезание? Нонсенс 😂
112910415
112910415
вчера в 20:10
такова жизнь, как говорят
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:15
Оно то, так, конечно. Но помнится была информация, что у него, якобы, имеются еврейские корни...
Интерес
Интерес
вчера в 18:01
Скатертью еврейская дорога длиною в сорок лет.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:58
Если законная жена еврейка, ему ничего не надо доказывать...получат семьей гражданство вместе...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:39
Да, Маэстро, таки да, как говорят в Одессе родственники Лесового!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как всё-таки колоритен, еврейский юмор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:35
Таки да!)...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:34
Любимая жена . Что не сделаешь ради любви 💘 !)))
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:19
Так он за гражданством туда и поехал. А Вы думали- в футбол играть? Но, как, он будет доказывать своё еврейство- если только по матери... А возвращение в Россию вполне вероятно, но, уже- с гражданством Израиля, вот, в чем фишка!!!
shlomo
shlomo
вчера в 16:11
Прикол будет если он необъяснимым образом все же получит гражданство, а летом после его аренды его обратно отправят в Россию....:)))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:09
Ну вот ещё один стелит соломку !
ykpdxp6hbghx
ykpdxp6hbghx
вчера в 16:08
Станет Лесбергом или Лесштейном
Гость
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