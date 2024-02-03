Лесовой намерен получить израильское гражданство

Новичок «Маккаби» из Хайфы Даниил Лесовой будет получать израильское гражданство. Полузащитник уже отправил все документы для получения паспорта.
Сообщается, что супруга бывшего игрока молодёжной сборной России еврейка.
Новичок «Маккаби» из Хайфы Даниил Лесовой будет получать израильское гражданство. Полузащитник уже отправил все документы для получения паспорта.
Сообщается, что супруга бывшего игрока молодёжной сборной России еврейка.
Как всё-таки колоритен, еврейский юмор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как всё-таки колоритен, еврейский юмор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!