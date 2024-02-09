«Зенит» потерпел поражение в контрольном матче с клубом «Аль-Райян»

«Зенит» проиграл клубу «Аль-Райян» в товарищеском поединке (2:4).
Алексей Сутормин на 48-й минуте отличился автоголом и вывел катарский коллектив вперед. Тиаго Мендеш на 54-й реализовал пенальти и удвоил преимущество команды. Александр Коваленко на 58-й отыграл один из мячей. Андре Амаро забил третий мяч номинальных гостей. Иван Сергеев на 74-й вновь сократил разрыв в счете. Тамим Аль-Абдуллах отличился четвертым голом коллектива из Катара.
Ранее «Зенит» досрочно выиграл Кубок равноправия.
Аргентинцы навряд ли вспоминают как летели Саудовской Аравии на ЧМ....
А как титул увезли помнят...
Семак - "человек титул"...
10 титулов за 5 лет....
А уж межсезонных завоевашек....не счесть...
Наверняка умудрённый опытом межсезонных травм сказал ребятам титулы приносящим : "Уважаемые коллеги...всё что я хотел увидеть на данном сборе - я увидел...теперь давайте без травм и не рвя жилы...доигрываем выигранный турнир и с трофеем за премиальными...восвояси...Спасибо за проделанную работу"...
Аргентинцы навряд ли вспоминают как летели Саудовской Аравии на ЧМ....
А как титул увезли помнят...
Семак - "человек титул"...
10 титулов за 5 лет....
А уж межсезонных завоевашек....не счесть...
Наверняка умудрённый опытом межсезонных травм сказал ребятам титулы приносящим : "Уважаемые коллеги...всё что я хотел увидеть на данном сборе - я увидел...теперь давайте без травм и не рвя жилы...доигрываем выигранный турнир и с трофеем за премиальными...восвояси...Спасибо за проделанную работу"...
Автогол и удаление в одном матче ,пусть и в контрольном - явная просьба попрощаться с ним...))
Ну а вообще Семак на расслабоне....4 штуки...за тайм....перебор...))
Но Зенит как всегда уникален....
Проиграв сегодня...и возможно проиграв Сантосу в последнем матче турнира - всё равно уедет с трофеем....
Итоговый результат первостепенен...
Автогол и удаление в одном матче ,пусть и в контрольном - явная просьба попрощаться с ним...))
Ну а вообще Семак на расслабоне....4 штуки...за тайм....перебор...))
Но Зенит как всегда уникален....
Проиграв сегодня...и возможно проиграв Сантосу в последнем матче турнира - всё равно уедет с трофеем....
Итоговый результат первостепенен...