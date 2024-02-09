«Зенит» потерпел поражение в контрольном матче с клубом «Аль-Райян»

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вчера, 19:58

«Зенит» проиграл клубу «Аль-Райян» в товарищеском поединке (2:4).

Алексей Сутормин на 48-й минуте отличился автоголом и вывел катарский коллектив вперед. Тиаго Мендеш на 54-й реализовал пенальти и удвоил преимущество команды. Александр Коваленко на 58-й отыграл один из мячей. Андре Амаро забил третий мяч номинальных гостей. Иван Сергеев на 74-й вновь сократил разрыв в счете. Тамим Аль-Абдуллах отличился четвертым голом коллектива из Катара.

Ранее «Зенит» досрочно выиграл Кубок равноправия.