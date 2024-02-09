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«Зенит» потерпел поражение в контрольном матче с клубом «Аль-Райян»

вчера, 19:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 4Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-РайянМатч завершен

«Зенит» проиграл клубу «Аль-Райян» в товарищеском поединке (2:4).

Алексей Сутормин на 48-й минуте отличился автоголом и вывел катарский коллектив вперед. Тиаго Мендеш на 54-й реализовал пенальти и удвоил преимущество команды. Александр Коваленко на 58-й отыграл один из мячей. Андре Амаро забил третий мяч номинальных гостей. Иван Сергеев на 74-й вновь сократил разрыв в счете. Тамим Аль-Абдуллах отличился четвертым голом коллектива из Катара.

Ранее «Зенит» досрочно выиграл Кубок равноправия.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 11:52, ред.
Какой ещё осадок....
Аргентинцы навряд ли вспоминают как летели Саудовской Аравии на ЧМ....
А как титул увезли помнят...

Семак - "человек титул"...
10 титулов за 5 лет....
А уж межсезонных завоевашек....не счесть...

Наверняка умудрённый опытом межсезонных травм сказал ребятам титулы приносящим : "Уважаемые коллеги...всё что я хотел увидеть на данном сборе - я увидел...теперь давайте без травм и не рвя жилы...доигрываем выигранный турнир и с трофеем за премиальными...восвояси...Спасибо за проделанную работу"...
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:43
Трофей есть, но осадок никуда не денешь.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:19
Как то не красят 4 пропущенных мяча чемпиона России.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:21, ред.
Отпустите уж Сутормина в "Ростов"....
Автогол и удаление в одном матче ,пусть и в контрольном - явная просьба попрощаться с ним...))

Ну а вообще Семак на расслабоне....4 штуки...за тайм....перебор...))

Но Зенит как всегда уникален....
Проиграв сегодня...и возможно проиграв Сантосу в последнем матче турнира - всё равно уедет с трофеем....
Итоговый результат первостепенен...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:10
Во 2 тайме голы посыпались,только успевай вынимать!
Capral
Capral
вчера в 20:36, ред.
Интересно, что скажет, по этому поводу- товарищ Джек(Jeck)...
z9r4wcevr99r
z9r4wcevr99r
вчера в 20:12
Наверно зенитовцы долго праздновали
Гость
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