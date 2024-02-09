Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2024

«Сочи» одержал победу над ЦСКА в товарищеском матче

вчера, 16:44
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Сочи» обыграл ЦСКА в товарищеском матче (2:1).

На 9-й минуте Виктор Давила вывел московскую команду вперёд. На 12-й Никита Бурмистров сравнял счёт. Мартин Крамарич на 43-й забил 2-й мяч южан.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Боруссия» Дортмунд крупно обыграла «Фрайбург»
Сегодня, 00:34
«Спартак» забил 5 голов в ворота клуба «Аль-Ахли»
Вчера, 20:38
«Зенит» потерпел поражение в контрольном матче с клубом «Аль-Райян»
Вчера, 19:58
«Сантос» в серии пенальти переиграл «Аль-Духаиль» в товарищеском матче
Вчера, 18:27
«Рубин» уступил клубу из Австрии в контрольной игре
Вчера, 17:57
«Руан» переиграл «Монако» в серии пенальти в 1/8 финала Кубка Франции
Вчера, 01:04
Сортировать
Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:56, ред.
Давила набирает обороты. Думаю он станет таким же незаменимым как Мозес и Роша.
pomor45
pomor45
вчера в 21:41
Информацию неожиданной не назовёшь.
NoN141
NoN141 ответ Strashniy (раскрыть)
вчера в 20:50
как и в следующем с таким подходом.
Strashniy
Strashniy
вчера в 20:29
Сочи с победой, цска в этом сезоне ловить нечего.
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:26
- Просто кому-то не охота вылетать в ПерДив. Он усиливается в межсезонье, и пытается исправить эту ситуацию, играя с командами 1-й восьмёрки! А кое-кто из 1-й восьмёрки и так доволен своим местом в таблице.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:10
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 19:00, ред.
    Нет, забили всего один, но играли воспитанники : Тороп, Глебов, Лукин, Рядно, Кисляк, Мусаев,Кучаев, Чалов, Заболотный всего 9 человек. И худшими не были. Я уже Акинфеева не считаю, как само собой. Но смею заметить, что 10 своих воспитанников у Зенита даже в списках нет. И , наконец, Сочи - это все таки не "шенхуа"
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 18:27
    Привет, Олег!
    Дело не в том, что проиграли, а в том, что команда не усиливается. ЦСКА, который понёс, самые страшные кадровые потери, попрежнему без равноценной замены. Да, с возвращением Файзуллаева армейцы окрепнут, появится большая уверенность, но без необходимых кадровых вливаний, трудно будет. Но всего обиднее, что все шишки валятся на Федотова. А сегодняшнее поражение ЦСКА- ни о чем не говорит. Другое дело, что и официальные игры, команда проводила неуверенно.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 18:27
    Это ещё армейцы не размялись после зимней спячки..
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 18:21
    Встретились две, примерно, равные команды, но результат всё же не к лицу армейцам...)
    Mi6
    Mi6
    вчера в 18:20
    Федотов, к сожалению, приучил нас к невнятной и слабой игре
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:59, ред.
    У вас то смотрю нынче (в отличии от Зенита вчера) одни московские ребята забивали....
    Воспитанники...
    Вот что значит школа...
    Наши поздравления...
    Capral
    Capral
    вчера в 17:40
      Интерес
      Интерес
      вчера в 17:21
      Видимо тренируются продуть и в первой игре возобновлённого чемпионата.
      112910415
      112910415
      вчера в 17:18
      это уже совсем неожиданно
      lotsman
      lotsman
      вчера в 17:15
      Честно говоря не ожидал такой игры от Армейцев. А ведь чемпионат уже скоро.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 17:05
      Коротко, как говорят по горячим следам. Итак. Сочи победил по делу, возможно потому, что второй тайм играл резерв у ЦСКА. В ЦСКА реально к сезону готов один Давила. В защите пока неважно. Опорник сейчас реально один молодой Кисляк. Остальные сырые (Мендес, Зделар, Кучаев). Чалов явно не в тонусе. Остальные терпимо, не более того. Работы еще много. Вся надежда на возвращение Абосбека.
      9yuf456557pr
      9yuf456557pr
      вчера в 17:00
      Ждём лучших результатов и готовности к сезону!!!
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      вчера в 16:57
      Не смотря на проигрыш матч понравился. Дождь, мокрое поле внесли поправки для тренировки. Понравилась игра Давилы, Дивеев старался но пока далёк от своей формы. Первое поражение не радует. Удачи команде в следующих играх.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       