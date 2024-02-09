«Сочи» одержал победу над ЦСКА в товарищеском матче

«Сочи» обыграл ЦСКА в товарищеском матче (2:1).
На 9-й минуте Виктор Давила вывел московскую команду вперёд. На 12-й Никита Бурмистров сравнял счёт. Мартин Крамарич на 43-й забил 2-й мяч южан.
«Сочи» обыграл ЦСКА в товарищеском матче (2:1).
На 9-й минуте Виктор Давила вывел московскую команду вперёд. На 12-й Никита Бурмистров сравнял счёт. Мартин Крамарич на 43-й забил 2-й мяч южан.
Дело не в том, что проиграли, а в том, что команда не усиливается. ЦСКА, который понёс, самые страшные кадровые потери, попрежнему без равноценной замены. Да, с возвращением Файзуллаева армейцы окрепнут, появится большая уверенность, но без необходимых кадровых вливаний, трудно будет. Но всего обиднее, что все шишки валятся на Федотова. А сегодняшнее поражение ЦСКА- ни о чем не говорит. Другое дело, что и официальные игры, команда проводила неуверенно.
Дело не в том, что проиграли, а в том, что команда не усиливается. ЦСКА, который понёс, самые страшные кадровые потери, попрежнему без равноценной замены. Да, с возвращением Файзуллаева армейцы окрепнут, появится большая уверенность, но без необходимых кадровых вливаний, трудно будет. Но всего обиднее, что все шишки валятся на Федотова. А сегодняшнее поражение ЦСКА- ни о чем не говорит. Другое дело, что и официальные игры, команда проводила неуверенно.