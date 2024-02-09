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«Сантос» в серии пенальти переиграл «Аль-Духаиль» в товарищеском матче

вчера, 18:27
СантосЛоготип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)2 : 2Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-ДухаильЗакончился после серии пенальти

«Сантос» одолел «Аль-Духаиль» в матче 3-го тура Кубка равноправия (2:2 в основное время и 4:3 по пенальти).

Ивоней вывел хозяев поля вперед на 15-й минуте, реализовав удар «с точки». На 28-й Эд Карлос сравнял счет автоголом. На 32-й Дерик вернул преимущество бразильской команде, а второй гол гостей на 48-й забил Ибраима Диалло. В серии пенальти сильнее оказался коллектив из Сан-Паулу.

После поединка «Сантос» идет на 3-м месте (3 балла), «Аль-Духаиль» замыкает таблицу (0 очков).

Ранее «Зенит» разгромил «Шанхай Шэньхуа».

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Источник: soccer.ru
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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:32
Тем проще для Зенита...
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