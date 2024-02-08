Каррера, Витория и Петреску хотят поработать в РПЛ. Но этих тренеров лучше не возвращать

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вчера, 13:09

Оглядываются только те, кто провалился.

В декабре бывший тренер «Динамо» Сандро Шварц возглавил «Нью-Йорк Ред Буллз». Немец не планировал работать в РПЛ после отъезда, невзирая на непростую попытку проявить себя в «Герте». Спаллетти без труда находил себе работу в Серии А после «Зенита», а теперь повезет на Евро-2024 чемпионов континента – сборную Италии. Тедеско будет сражаться на престижном турнире с командой Бельгии. Не говоря об одном из лучших тренеров сезона в АПЛ . Унаи Эмери не вернется в «Спартак», ему и в Бирмингеме неплохо. Поэтому разговоры тренеров и их агентов о желании снова поработать в России это верный признак кризисного отрезка в карьере наставника.

Массимо Каррера

Бывший тренер «Спартака» допустил работу со сборной России. Какой в этом смысл? Платить миллионы евро иностранцу, который будет одним глазом оценивать состояние игроков РПЛ , набирая состав для неофициальных матчей? Даже если представить возвращение в отборы в обозримом будущем, то решение Карреры не приносит ничего полезного сборной России. Речь о слабом главном тренере, которым был классным помощником в штабе своего друга Антонио Конте. Магия, которую создали в «Спартаке» в чемпионском сезоне – заслуга Массимо, но дальше показал отсутствие опыта. Вся последующая карьера после отъезда из Москвы доказывает, что речь о среднем наставнике, который не выше классом, чем Карпин, нынешний тренер сборной России. А если представлять Карреру в других клубах РПЛ – напомним, Массимо не исключил работу в «Зените», то проблем ещё больше, чем в случае сборной или при возвращении в «Спартак». Хотя это любимец «красно-белой» публики, как главный тренер Каррера не состоялся.

Руй Витория

Здесь тоже бывший наставник «Спартака» и тоже полагаемся на информацию от первоисточника. Агент Витории не исключил возвращение португальца в РПЛ . Витория верит в возвращение в «Спартак», поскольку в Москве сейчас работает молодой спортивный директор из «Бенфики» Амарал, а у Абаскаля высокий шанс быть уволенным после поражений или уйти самому, если найдется подходящая команда в Испании? Вряд ли, ведь помним его результаты в московском клубе. Руй не справился даже со сборной Египта, которая с Салахом и без Мохамеда после травмы вингера «Ливерпуля» не впечатляла на Кубке Африки. Португалец недостаточно крутой для невероятно успешной работы на высоком уровне. Зато Руй любит деньги – работал в Саудовской Аравии, до того как это стало модным.

Андре Виллаш-Боаш

Самый сильный тренер в списке, но проблема в личности. Хотя Виллаш-Боаш любит экстремальный спорт, вроде гонок в пустыне, не умеет себя поставить в футбольном коллективе. Андре обидчивый, ему сложно завоевать авторитет среди игроков и фанатов. Три года не работал после стресса в Марселе – фанаты «Олимпика» напали на базу клуба, а руководство подставляло наставника продажей лидеров и странными трансферами. Теперь Андре готовится к выборам президента «Порту». Но его агент не стал исключать в будущем работу в РПЛ . Вот только зачем? Для Виллаш-Боаша это будут заработки вроде времени в Китае. Будь тренер на пике формы, то рассматривался бы для работы в грандах в топ-5. Но после «Зенита» работал всего три сезона, хотя уехал восемь лет назад.

Дан Петреску

Недавно агент Петреску говорил, что его клиент хочет вернуться в РПЛ . Сейчас сам Дан нахваливает «Зенит», хотя понятно, что бывший тренер «Кубани» и «Динамо» не заменит Семака в Санкт-Петербурге. Показательно, что почти в каждом из этих случаев напрашиваются сами наставники или их агенты, но констатируют отсутствие звонков от клубов. Вот кого в этом сезоне мог бы возглавить с пользой Петреску, если он даже в Китае и Турции не добивался значимых успехов? Сейчас Петреску работает с клубом «Чонбук» из Южной Кореи, но идет с ним на восьмом месте в таблице. В РПЛ даже с «Уралом» у Петреску могло получиться хуже, чем у Ганчаренко. В «Ростове» и «Пари НН» Дана тоже вряд ли ждут большие успехи. Будь румын значимым наставником, то работал сейчас в топ-5.

Миодраг Божович

Поскольку Славолюб Муслин слишком старенький – сербу семьдесят лет, перешел на работу спортивным директором в скромном венгерском клубе, то из самых опытных тренеров-легионеров, которые могут вернуться, приходит на ум именно рекордсмен по матчам. У Божовича 291 поединок за 11 сезонов в чемпионате России, трудился в семи разных клубах. Ганчаренко из «Урала» должен провести парочку лет в РПЛ , чтобы побить рекорд Миодрага по матчам. Божович это единственный наставник в этом списке с работой, возглавляет «Нефтчи». Но поскольку клуб из Азербайджана точно не станет чемпионом, «Карабах» намного выше в таблице, то увольнение не исключено. И тогда знаменитый путешественник Миодраг может ещё раз зайти в один из клубов РПЛ . Что будет ошибкой, поскольку после «Амкара» карьера Божовича не пошла вверх, невзирая на работу в известных клубах.