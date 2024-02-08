Каррера, Витория и Петреску хотят поработать в РПЛ. Но этих тренеров лучше не возвращать

Оглядываются только те, кто провалился.
В декабре бывший тренер «Динамо» Сандро Шварц возглавил «Нью-Йорк Ред Буллз». Немец не планировал работать в РПЛ после отъезда, невзирая на непростую попытку проявить себя в «Герте». Спаллетти без труда находил себе работу в Серии А после «Зенита», а теперь повезет на Евро-2024 чемпионов континента – сборную Италии. Тедеско будет сражаться на престижном турнире с командой Бельгии. Не говоря об одном из лучших тренеров сезона в АПЛ. Унаи Эмери не вернется в «Спартак», ему и в Бирмингеме неплохо. Поэтому разговоры тренеров и их агентов о желании снова поработать в России это верный признак кризисного отрезка в карьере наставника.
Массимо Каррера
Бывший тренер «Спартака» допустил работу со сборной России. Какой в этом смысл? Платить миллионы евро иностранцу, который будет одним глазом оценивать состояние игроков РПЛ, набирая состав для неофициальных матчей? Даже если представить возвращение в отборы в обозримом будущем, то решение Карреры не приносит ничего полезного сборной России. Речь о слабом главном тренере, которым был классным помощником в штабе своего друга Антонио Конте. Магия, которую создали в «Спартаке» в чемпионском сезоне – заслуга Массимо, но дальше показал отсутствие опыта. Вся последующая карьера после отъезда из Москвы доказывает, что речь о среднем наставнике, который не выше классом, чем Карпин, нынешний тренер сборной России. А если представлять Карреру в других клубах РПЛ – напомним, Массимо не исключил работу в «Зените», то проблем ещё больше, чем в случае сборной или при возвращении в «Спартак». Хотя это любимец «красно-белой» публики, как главный тренер Каррера не состоялся.
Руй Витория
Здесь тоже бывший наставник «Спартака» и тоже полагаемся на информацию от первоисточника. Агент Витории не исключил возвращение португальца в РПЛ. Витория верит в возвращение в «Спартак», поскольку в Москве сейчас работает молодой спортивный директор из «Бенфики» Амарал, а у Абаскаля высокий шанс быть уволенным после поражений или уйти самому, если найдется подходящая команда в Испании? Вряд ли, ведь помним его результаты в московском клубе. Руй не справился даже со сборной Египта, которая с Салахом и без Мохамеда после травмы вингера «Ливерпуля» не впечатляла на Кубке Африки. Португалец недостаточно крутой для невероятно успешной работы на высоком уровне. Зато Руй любит деньги – работал в Саудовской Аравии, до того как это стало модным.
Андре Виллаш-Боаш
Самый сильный тренер в списке, но проблема в личности. Хотя Виллаш-Боаш любит экстремальный спорт, вроде гонок в пустыне, не умеет себя поставить в футбольном коллективе. Андре обидчивый, ему сложно завоевать авторитет среди игроков и фанатов. Три года не работал после стресса в Марселе – фанаты «Олимпика» напали на базу клуба, а руководство подставляло наставника продажей лидеров и странными трансферами. Теперь Андре готовится к выборам президента «Порту». Но его агент не стал исключать в будущем работу в РПЛ. Вот только зачем? Для Виллаш-Боаша это будут заработки вроде времени в Китае. Будь тренер на пике формы, то рассматривался бы для работы в грандах в топ-5. Но после «Зенита» работал всего три сезона, хотя уехал восемь лет назад.
Дан Петреску
Недавно агент Петреску говорил, что его клиент хочет вернуться в РПЛ. Сейчас сам Дан нахваливает «Зенит», хотя понятно, что бывший тренер «Кубани» и «Динамо» не заменит Семака в Санкт-Петербурге. Показательно, что почти в каждом из этих случаев напрашиваются сами наставники или их агенты, но констатируют отсутствие звонков от клубов. Вот кого в этом сезоне мог бы возглавить с пользой Петреску, если он даже в Китае и Турции не добивался значимых успехов? Сейчас Петреску работает с клубом «Чонбук» из Южной Кореи, но идет с ним на восьмом месте в таблице. В РПЛ даже с «Уралом» у Петреску могло получиться хуже, чем у Ганчаренко. В «Ростове» и «Пари НН» Дана тоже вряд ли ждут большие успехи. Будь румын значимым наставником, то работал сейчас в топ-5.
Миодраг Божович
Поскольку Славолюб Муслин слишком старенький – сербу семьдесят лет, перешел на работу спортивным директором в скромном венгерском клубе, то из самых опытных тренеров-легионеров, которые могут вернуться, приходит на ум именно рекордсмен по матчам. У Божовича 291 поединок за 11 сезонов в чемпионате России, трудился в семи разных клубах. Ганчаренко из «Урала» должен провести парочку лет в РПЛ, чтобы побить рекорд Миодрага по матчам. Божович это единственный наставник в этом списке с работой, возглавляет «Нефтчи». Но поскольку клуб из Азербайджана точно не станет чемпионом, «Карабах» намного выше в таблице, то увольнение не исключено. И тогда знаменитый путешественник Миодраг может ещё раз зайти в один из клубов РПЛ. Что будет ошибкой, поскольку после «Амкара» карьера Божовича не пошла вверх, невзирая на работу в известных клубах.
Проблема многих иностранных наставников, что все они впервые попадали в РПЛ уже после того, как не могли найти вариант в более престижной лиге. Всегда были причины, почему так случалось. И это не комплимент каждому, начиная с чемпионов России вроде Карреры и Виллаш-Боаша. Так что понятно, почему многие просятся обратно – зарплаты будут выше, чем в других клубах, но лучше отказываться от «сбитых летчиков». В этом случае это не попытка задеть, как Федун пытался оскорбить Карпина, а констатация состояния. Даже у «Спартака» есть бывшие успешные тренеры, но ребята из этого списка не в их числе.
PS Так что Руй Витория весьма неплохой вариант для клубов РПЛ, единственное что расстроится опять Мостовой, если этих кандидатов опять пригласят, ведь тогда его не позовут никуда тренером.
PS Так что Руй Витория весьма неплохой вариант для клубов РПЛ, единственное что расстроится опять Мостовой, если этих кандидатов опять пригласят, ведь тогда его не позовут никуда тренером.
Характерное презрение Вадима к старшему поколению называется эйджизм (дискриминация по возрасту), что тем более удивительно, что он выступает во многих статьях против дискриминаций, и, учитывая, что у вас возрастная аудитория и многие уважаемые пользователи находятся в почтенном возрасте, вряд ли им хочется слышать постоянные оскорбления от уважаемого (некоторыми) автора.
Характерное презрение Вадима к старшему поколению называется эйджизм (дискриминация по возрасту), что тем более удивительно, что он выступает во многих статьях против дискриминаций, и, учитывая, что у вас возрастная аудитория и многие уважаемые пользователи находятся в почтенном возрасте, вряд ли им хочется слышать постоянные оскорбления от уважаемого (некоторыми) автора.