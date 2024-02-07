В марте в РФС примут решение по будущему Карпина .

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался на тему продления контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Карпин проводит великолепный сезон в сборной. Несмотря на сложнейшую ситуацию, он мотивирует игроков. Да, может быть, он где-то резок в высказываниях, где-то не совсем корректен. Но мы все учимся в этой ситуации, которую можно назвать из ряда вон выходящей. Если коротко, мы довольны его работой.
Понимаем, что для него работать в условиях неопределённости тяжелее. Возможно, во время мартовских сборов совместно с президентом РФС переговорим с Карпиным и примем решение.
На его решение могут влиять разные факторы, в том числе психологические, такой риск есть. Но мне кажется, для него очень важна роль главного тренера сборной России. Она сложна, но интересна и почётна.
Напомним, Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, его контракт заканчивается 31 июля 2024 года.
Ранее Митрофанов разъяснил позицию ФИФА по допуску российского футбола к официальным международным матчам.