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В марте в РФС примут решение по будущему Карпина

вчера, 11:16

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался на тему продления контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Карпин проводит великолепный сезон в сборной. Несмотря на сложнейшую ситуацию, он мотивирует игроков. Да, может быть, он где-то резок в высказываниях, где-то не совсем корректен. Но мы все учимся в этой ситуации, которую можно назвать из ряда вон выходящей. Если коротко, мы довольны его работой.

Понимаем, что для него работать в условиях неопределённости тяжелее. Возможно, во время мартовских сборов совместно с президентом РФС переговорим с Карпиным и примем решение.

На его решение могут влиять разные факторы, в том числе психологические, такой риск есть. Но мне кажется, для него очень важна роль главного тренера сборной России. Она сложна, но интересна и почётна.

Напомним, Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, его контракт заканчивается 31 июля 2024 года.

Ранее Митрофанов разъяснил позицию ФИФА по допуску российского футбола к официальным международным матчам.

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Все комментарии
Hauptman
Hauptman
вчера в 15:39
Тренер, который никогда и ничего не выиграл в своей карьере, не должен тренеровать сборную, он не способен побеждать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:25
Любого сейчас тренером Сборной поставь и от этого ни чего не измениться....все это как то не по настоящему
vova505
vova505
вчера в 14:06
Великолепный сезон )))

Ну значит остаётся Карпин
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 14:04
Такой эпитет Митрофанов привёл только с одной целью: чтобы гл. тренер сто раз подумал перед тем, как отказаться от такой "почётной" должности. Одним словом, чтобы размяк. Я бы на месте г-на Митрофанова отвёл В.Г. в ресторан, напоил до потери памяти, а затем подсунул ему на подпись новый контракт. Чтобы Карпин утром проснулся, как Лиходеев в "Мастере и Маргарите", а у него на прикроватной тумбочке договор с РФС. И пусть потом попробует сказать, что не подписывал его.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:24
"!Карпин проводит великолепный сезон в сборной."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1371543/karpin-valeriy-rossiya 07.02.2024
А хорошо бы поконкретнее, в чем же великолепие? Может в том, что сборная РФ стала проходным двором?
112910415
112910415
вчера в 12:38, ред.
ну, великолепный так великолепный ...
чиновнику одно нужно - чтобы не ругало начальство !
lotsman
lotsman
вчера в 12:28
По моему не очень то хочет Карпин продолжать работать в сборной.
ОПС
ОПС
вчера в 12:15
Интересно, кому относятся слова "великолепный сезон"?. Неужели мы сами не видим игру сборной? Там до "великолепной игры" еще играть и играть.
pomor45
pomor45
вчера в 12:07, ред.
Ситуация из ряда ВОНЬ выходящая. Для Валеры то, что надо.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:05
К чему эти комплименты Карпину, он ничего не сделал, от слова совсем?
Capral
Capral
вчера в 11:30
Великолепный сезон, с кем - с Кубой? Как по мне, так решение надо принимать, не по Карпину, а по сборной. Нужна ли она, вообще...
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 11:28
Валера, сосредоточься на Ростове. Это сложнее, но тебя там любят и верят тебе. А сборная - это как медаль на футболке. Только бегать мешает.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:26
В марте в РФС примут решение по будущему Карпина .

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