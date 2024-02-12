«Реал» может продлить контракт с Васкесом

«Реал» может продолжить сотрудничество с защитником Лукасом Васкесом.
По информации источника, в клубе склоняются к тому, чтобы предложить игроку контракт на ещё один год. Сам футболист счастлив в команде и очень благодарен клубу, в котором оказался в 2007 году. Однако на заключительном этапе карьеры он раздумывает над тем, попробовать ли свои силы в другом месте или остаться.
Действующий контракт Васкеса истекает летом 2024 года.
Васкес очень полезен для команды, и, я думаю, нужно продлевать контракт хотя бы потому, что в ином случае потребуется покупать ещё одного игрока на правый фланг обязательно, хотя это и так потребуется, но, с учётом нынешней прекрасной формы и Лукаса, и Дани, можно годик повременить) Лукас - профессионал до мозга костей, который может на 100% отрабатывать на всех участках поля.
И, конечно, любые тренировочные видео, которые "Реал" регулярно выкладывает и даже трансляции с тренировок будут совсем не теми без улыбок Васкеса)
Васкес очень полезен для команды, и, я думаю, нужно продлевать контракт хотя бы потому, что в ином случае потребуется покупать ещё одного игрока на правый фланг обязательно, хотя это и так потребуется, но, с учётом нынешней прекрасной формы и Лукаса, и Дани, можно годик повременить) Лукас - профессионал до мозга костей, который может на 100% отрабатывать на всех участках поля.
И, конечно, любые тренировочные видео, которые "Реал" регулярно выкладывает и даже трансляции с тренировок будут совсем не теми без улыбок Васкеса)