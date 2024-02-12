«Реал» может продлить контракт с Васкесом

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вчера, 19:41

«Реал» может продолжить сотрудничество с защитником .

По информации источника, в клубе склоняются к тому, чтобы предложить игроку контракт на ещё один год. Сам футболист счастлив в команде и очень благодарен клубу, в котором оказался в 2007 году. Однако на заключительном этапе карьеры он раздумывает над тем, попробовать ли свои силы в другом месте или остаться.

Действующий контракт Васкеса истекает летом 2024 года.