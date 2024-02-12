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«Реал» может продлить контракт с Васкесом

вчера, 19:41

«Реал» может продолжить сотрудничество с защитником Лукасом Васкесом.

По информации источника, в клубе склоняются к тому, чтобы предложить игроку контракт на ещё один год. Сам футболист счастлив в команде и очень благодарен клубу, в котором оказался в 2007 году. Однако на заключительном этапе карьеры он раздумывает над тем, попробовать ли свои силы в другом месте или остаться.

Действующий контракт Васкеса истекает летом 2024 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:40
нужен, полезен, органичен ...
обязательно надо оставлять !
eg4fkdcedcgj
eg4fkdcedcgj
вчера в 23:05
Ждёт предложения от СА))
shur
shur
вчера в 22:36
...у него выражения лица - наш Ч Е Л О В Е К !!! Хороший, сильный игрок!!!
kbpkj2qj8wnz
kbpkj2qj8wnz
вчера в 19:55
Очень рад, что Лукас Васкес может остаться в “Реале” еще на один год! Он потрясающий игрок и важный член команды. Я уверен, что его опыт и мастерство помогут “Реалу” достигать новых высот.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:54
Лукас всю карьеру, кроме детских школ, провёл в "Реале"... Прошёл путь от "Кастильи" до многократного победителя ЛЧ, и теперь вот от атакующего полузащитника до правого защитника)

Васкес очень полезен для команды, и, я думаю, нужно продлевать контракт хотя бы потому, что в ином случае потребуется покупать ещё одного игрока на правый фланг обязательно, хотя это и так потребуется, но, с учётом нынешней прекрасной формы и Лукаса, и Дани, можно годик повременить) Лукас - профессионал до мозга костей, который может на 100% отрабатывать на всех участках поля.

И, конечно, любые тренировочные видео, которые "Реал" регулярно выкладывает и даже трансляции с тренировок будут совсем не теми без улыбок Васкеса)
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:54
Ну если Лукас ещё раздумывает , то и говорить об это нечего...
Гость
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