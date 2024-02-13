Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Президент «Урала»: «„Зенит“ поборется с „Краснодаром“ за чемпионство»

вчера, 09:04

Президент «Урала» Григорий Иванов назвал клубы, которые будут бороться за титул чемпиона РПЛ в нынешнем сезоне.

«Зенит» взял неплохих ребят, крепкая команда. Думаю, подопечные Семака поборются с «Краснодаром» за титул. Других претендентов на золото я в этом сезоне больше не вижу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Томпсона: «Скоро он покажет на поле всё, на что способен»
Сегодня, 13:10
Абаскаль: «Агент Джикии может говорить всё что угодно»
Вчера, 22:43
Ташуев озвучил задачу «Факела» на оставшуюся часть сезона
11 февраля
Битело сравнил защитников РПЛ и бразильской Серии А
11 февраля
Битело рассказал, почему перешёл в «Динамо»
11 февраля
Салихова: «Сначала „Спартак“ потеряет Джикию, а после уволит Абаскаля»
10 февраля
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:17
Недосуг ему об этом думать. Человек о высоком печётся.
pomor45
pomor45
вчера в 21:15
Обладатель такого "великого" титула, как Кубок Равноправия просто обязан стать Чемпионом ЧР. О чём тут ещё рассуждать?
73xs9t5u33nt
73xs9t5u33nt
вчера в 14:19
Интересно будет посмотреть на борьбу между «Зенитом» и « Краснодаром» за чемпионство. Обе команды усилились в летнее трансферное окно и имеют все шансы завоевать золотые медали.
112910415
112910415
вчера в 13:15
да и другие кандидаты в претенденты имеются )
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:09, ред.
Зенит не с Краснодаром будет бороться, а со всеми...
Capral
Capral
вчера в 11:55
Никогда, серьезно не воспринимал слова Иванова. А почему Динамо не поборется? У команды сильнейшая полузащита и на мой взгляд- самая мобильная в лиге. Команда, в нескольких очках от первого места. При определенных условиях, и ЦСКА может навязать борьбу. Спартак, тоже нельзя списывать. Теоретически, возможно всё. Потянет ли, Краснодар чемпионскую гонку- вопрос. Играть ещё 12 туров, всякое может случиться... Зенит серьезно укрепился, но и это не гарантия чемпионства, если вспомнить, как, Зенит доигрывал прошлый год.

И почему, именно Иванов определяет чемпиона. Других экспертов нет? Ладно, поглядим, какой он великий предсказатель...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:50
Он походу вообще не знает о приезде Манфреда Угалте....
Интерес
Интерес
вчера в 11:33, ред.
Без мнения Гриши этот вывод был не очевидным??? Давайте опросим всех президентов и премьер-министров всех структур мира! Я как президент домашней ванны не согласен :Поборется,как и остальные 14 команд,но чемпионом станет снова "Зенит",скорее всего-в последний раз в затянувшейся серии.
vmsnwx9rweya
vmsnwx9rweya
вчера в 11:25
Скорее, наоборот, Краснодар поборется с Зенитом.
lotsman
lotsman
вчера в 10:26
Это суждение по взгляду на турнирную таблицу. Но в переди ещё двенадцать туров и после сборов команды, проанализировав свои действия в первой части чемпионата и поработав над ошибками, с полной силой включатся в чемпионскую гонку. И ЦСКА ещё не всё сказал, и Спартак ставит высокую планку, и Локомотив не согласен с Ивановым, и Динамо постарается в этом сезоне подняться выше. Так что зря господин Иванов сбрасывает со счетов других. Вся борьба ещё впереди.
drug01
drug01
вчера в 10:25
Неужели другие команды будут спокойно смотреть на это????
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:02
Довольно, глубокий, аналитический вывод...)))
112910415
112910415
вчера в 10:02
поборются, однозначно
adekvat
adekvat
вчера в 09:51
Удивил, это и без него все знают.
4w9sw6dyek9g
4w9sw6dyek9g
вчера в 09:26
Это ясно,там больше не с кем бороться
Futurista
Futurista
вчера в 09:15
Президенту Урала нужно думать о том, с кем Урал поборется в зоне вылета...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 