Президент «Урала»: «„Зенит“ поборется с „Краснодаром“ за чемпионство»

Президент «Урала» назвал клубы, которые будут бороться за титул чемпиона РПЛ в нынешнем сезоне.

«Зенит» взял неплохих ребят, крепкая команда. Думаю, подопечные Семака поборются с «Краснодаром» за титул. Других претендентов на золото я в этом сезоне больше не вижу.