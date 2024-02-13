Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2023/2024

«Бавария» летом собирается приобрести лучшего бомбардира «Штутгарта»

вчера, 17:36

Нападающий «Штутгарта» Сехру Гуйрасси летом может сменить команду.

Сообщается, что игрока хочет приобрести «Бавария», о чём знают в нынешнем клубе футболиста. У гвинейца в контракте есть пункт о выкупе за сумму в размере около 20 млн евро.

Гуйрасси в текущем сезоне забил 17 голов и сделал одну результативную передачу в чемпионате Германии, он занимает 2-е место в списке бомбардиров Бундеслиги.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПедру Нету может покинуть «Вулверхэмптон»
Сегодня, 13:34
Слухи«Бетис» нашёл замену Гвидо Родригесу
Сегодня, 11:44
Слухи«Барселона» хочет подписать Леау
Сегодня, 10:53
Слухи«Реал» интересуется Хёйлундом из МЮ
Сегодня, 10:05
СлухиВ АПЛ Мбаппе хотел бы играть за «Арсенал»
Сегодня, 08:57
Очередной удар по чемпиону Италии. «Интер» перехватил системообразующего полузащитника «Наполи»
Вчера, 19:09Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:16
а что скажет новый тренер ?!
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 22:11
Полностью, с Вами согласен. И вот сегодня, появилась статья, о новом приобретении Баварии- австралийском суперталанте Иранкунде, который, должен присоединиться к Мюнхену этим летом. Стоимость 18-го таланта 3,5млн., евро. Так вот, после всех хвалебных очерков и оваций, сейчас, нарастает негатив в сторону этого юноши. А именно: он капризен, не любит работать на тренировках, недружелюбен, неспокоен, весьма раздражителен и тд, и тп. В тоже время, сегодня, на Соккере, появилось сообщение, о том, что Бавария нацелилась на форварда Штутгарта. Этой информации, я пока не встречал, но имеется вопрос- зачем, столько, уже сейчас, не зная, имя, нового тренера и его желаний?
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:06, ред.
На самом деле, проблем в клубе хватает и решить их моментально как мне кажется не получится. Во-первых, клубу нужно будет определиться с главным тренером, останется ли Тухель, если нет, то кто придет не его место и во что будет играть....Во-вторых нужно усиливать состав, вроде как Дэвис и Киммих собираются покинуть Баварию, так же резервный форвард Чупо-Мотинг не против уйти, плюс я считаю, что Баварии уже сейчас нужно найти вратаря, который станет полноценной заменой Нойеру уже со следующего сезона. Мануэль конечно же крутой кипер, но его уже пора проводить, тоже самое нужно сделать и с Ульрийхам. Поэтому, нужны серьезные траты и усиление состава
Как по мне, клубу нужен один кипер высочайшего уровня, нужен еще 1 центральный защитник (Дайер же вроде в аренде), нужен левый защитник, т.к если Альфонсо уйдет, то на одном Геррейро далеко не уйдешь, нужен опорник вместо Киммиха, нужен правый вингер, а от Сане или Гнабри лучше избавиться, нужен игрок доя замены легенды клуба, Мюллера. Томас думаю тоже отыграет еще максимум следующий сезон и всё....
Что касается Гирасси, то на роль запасного напа это хороший вариант, но вот захочет ли он быть запасным???!!! Думаю нет
3rapxxac6d9y
3rapxxac6d9y
вчера в 19:50
Бавария по привычке своих конкурентов ослабляет
Вещий
Вещий
вчера в 19:25
Тут Баварии для начало о тренере нужно подумать и уже потом под него футболистов подбирать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:14
Бавария наметила,значит займется этим делом вплотную.
112910415
112910415
вчера в 18:39
Бавария в своём репертуаре !
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:25
Если только будут гарантии что в основе играть, по-другому загубит только сверкнувшую карьеру
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 18:11
Если проиграет чемпионство, наверняка руководство предпримет шаги по усилению, и, конечно, за счёт конкурентов в первую очередь.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:09
Насколько значительно сможет усилиться Бавария за счёт других клубов Бундеслиги в следующее трансферное окно?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:54
Я не думаю, что это будет умный мув с его стороны - учитывая, что он тоже ЦН, и что у кучи команд есть к нему интерес, греть место на лавке для Кейна для форварда, который в 27 только раскрылся и может идти на взлёт, это такое себе.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:51
Все как обычно. Еще и у Байера надо будет забрать Вирца, Фримпонга. И тогда можно салатницу выиграть
Capral
Capral
вчера в 17:48
Не удивительно. Зависимость от Кейна, в атаке, вчера уже была озвучена. Другое дело- неизвестно, кто станет новым тренером команды, а значит, без него, покупать игрока атаки, как-то, не очень понятно...
wvj3wkczjxcw
wvj3wkczjxcw
вчера в 17:41
У Баварии большие планы и запросы! Что получится увидим?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 