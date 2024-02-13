«Бавария» летом собирается приобрести лучшего бомбардира «Штутгарта»

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вчера, 17:36

Нападающий «Штутгарта» летом может сменить команду.

Сообщается, что игрока хочет приобрести «Бавария», о чём знают в нынешнем клубе футболиста. У гвинейца в контракте есть пункт о выкупе за сумму в размере около 20 млн евро.

Гуйрасси в текущем сезоне забил 17 голов и сделал одну результативную передачу в чемпионате Германии, он занимает 2-е место в списке бомбардиров Бундеслиги.