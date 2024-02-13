«Бавария» летом собирается приобрести лучшего бомбардира «Штутгарта»

Нападающий «Штутгарта» Сехру Гуйрасси летом может сменить команду.
Сообщается, что игрока хочет приобрести «Бавария», о чём знают в нынешнем клубе футболиста. У гвинейца в контракте есть пункт о выкупе за сумму в размере около 20 млн евро.
Гуйрасси в текущем сезоне забил 17 голов и сделал одну результативную передачу в чемпионате Германии, он занимает 2-е место в списке бомбардиров Бундеслиги.
Как по мне, клубу нужен один кипер высочайшего уровня, нужен еще 1 центральный защитник (Дайер же вроде в аренде), нужен левый защитник, т.к если Альфонсо уйдет, то на одном Геррейро далеко не уйдешь, нужен опорник вместо Киммиха, нужен правый вингер, а от Сане или Гнабри лучше избавиться, нужен игрок доя замены легенды клуба, Мюллера. Томас думаю тоже отыграет еще максимум следующий сезон и всё....
Что касается Гирасси, то на роль запасного напа это хороший вариант, но вот захочет ли он быть запасным???!!! Думаю нет
Как по мне, клубу нужен один кипер высочайшего уровня, нужен еще 1 центральный защитник (Дайер же вроде в аренде), нужен левый защитник, т.к если Альфонсо уйдет, то на одном Геррейро далеко не уйдешь, нужен опорник вместо Киммиха, нужен правый вингер, а от Сане или Гнабри лучше избавиться, нужен игрок доя замены легенды клуба, Мюллера. Томас думаю тоже отыграет еще максимум следующий сезон и всё....
Что касается Гирасси, то на роль запасного напа это хороший вариант, но вот захочет ли он быть запасным???!!! Думаю нет