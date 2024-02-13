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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе недоволен последним предложением «Реала»

вчера, 11:16

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе близок к переходу в «Реал».

Однако форвард недоволен последним предложением мадридского клуба. Мбаппе не устраивает то, что контракт, который «сливочные» предлагали ему в 2022 году, лучше, чем нынешний.

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Все комментарии
Estiva
Estiva ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:13
наоборот
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:05, ред.
За первые две строчки известной песни вам лайк.
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 18:46
По-моему сериал этот немного затянулся😂
shur
shur
вчера в 18:16
tnmta7xqq3hx : ...кстати Мавры 700 лет Испанией правили...!!!
shur
shur ответ Colchoneros (раскрыть)
вчера в 18:06
...да в том то и дело, на маргарин собрали, а на сливки не хватат...!!!
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:04
Если чел оказался вдруг и не друг и не враг, а так.
Если сразу не разберешь как на маму похож,
Парня в Лигу тяни, рискни, не бросай одного его
Пусть он в Клубе одном с тобой, - там поймешь кто такой.
Хала Мадрид!!!
112910415
112910415
вчера в 17:41
главное, чтоб продолжался сериал !
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:11, ред.
Ничего не понимаю.
Но Винисиус прямо сейчас посильнее будет
valt134
valt134
вчера в 15:57
Странно… А я думал Новогодние Праздники уже прошли…(отсылка к автору).
амурец
амурец
вчера в 14:44
Что то ненравится ? На хрен с пляжу
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:35
"И вновь продолжается бой
И сердцу тревожно в груди
Ведь Киля такой молодой
Ну а Реал возможно ещё впереди")
lotsman
lotsman
вчера в 14:29
Если тот контракт хуже чем этот, последний, так чем он недоволен?
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 12:37
Вот так он "вертеть" всеми будет и на поле..
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 12:04
Перес дай денег Мбаппе сколько он просит!
С нетерпением жду его переход к маргариновым!
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 12:02
То-ли ещё будет!
Elliada_
Elliada_
вчера в 12:02, ред.
".... Мбаппе не устраивает то, что контракт, который «сливочные» предлагали ему в 2022 году, хуже, чем нынешний." Какой кривой перевод. Может, всё-таки в 2022 году предлагали ЛУЧШЕ, чем нынешний?
memphis
memphis
вчера в 12:01
Дом-2 какой-то
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 11:59
Пускай в Париже деградирует
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:56
Хочется, чтобы Перес "прокатил" с переходом всю эту ненасытную семейку в итоге.
Пускай сидят дальше там, где сейчас.
tnmta7xqq3hx
tnmta7xqq3hx
вчера в 11:54
Вот Африка обнаглела ,уже диктует условия футбольной Европе,на галеры их,а то носы задрали!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:45
Его право... Уверен, что те, кто критикует француза, так же бы торговались с будущим работодателем. Если мне не изменяет память, ТАМ нет твёрдых окладов согласно штатного расписания.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:35
Думаю, Перес уже его просто троллит. Надо контракт на 10 миллионов отправить черепашке, после игры Вини с "Жироной" особенно)
y5uv2hh9j75y
y5uv2hh9j75y
вчера в 11:35
Ещё полгода и будет ещё хуже
krw6hyp78uep
krw6hyp78uep
вчера в 11:30
Со своими хочками неуёмными так и будет всю жизнь в Аль-ПыСыЖиле гнить
Вещий
Вещий
вчера в 11:27
Обнаглевшая черепашка... скорее всего даже его маман...
f4z3wdqfnsze
f4z3wdqfnsze
вчера в 11:25
Последним предложением Реала станет призыв идти в пеший черепаший эротический тур, причём этот момент стремительно приближается
th8682ddzce3
th8682ddzce3
вчера в 11:24
Ну так не надо было в 2022 голу нос воротить.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:23
Ниче нового...ждем следующую серию.
Я где-то слышал, что когда-то этот сериал закроют
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:21
Он сам недоволен или его мама? Как-то упал он в моих глазах. Деньги его испортили...
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