Мбаппе недоволен последним предложением «Реала»

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вчера, 11:16

Нападающий ПСЖ близок к переходу в «Реал».

Однако форвард недоволен последним предложением мадридского клуба. Мбаппе не устраивает то, что контракт, который «сливочные» предлагали ему в 2022 году, лучше, чем нынешний.