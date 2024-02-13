Мбаппе недоволен последним предложением «Реала»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе близок к переходу в «Реал».
Однако форвард недоволен последним предложением мадридского клуба. Мбаппе не устраивает то, что контракт, который «сливочные» предлагали ему в 2022 году, лучше, чем нынешний.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе близок к переходу в «Реал».
Однако форвард недоволен последним предложением мадридского клуба. Мбаппе не устраивает то, что контракт, который «сливочные» предлагали ему в 2022 году, лучше, чем нынешний.
Если сразу не разберешь как на маму похож,
Парня в Лигу тяни, рискни, не бросай одного его
Пусть он в Клубе одном с тобой, - там поймешь кто такой.
Хала Мадрид!!!
Если сразу не разберешь как на маму похож,
Парня в Лигу тяни, рискни, не бросай одного его
Пусть он в Клубе одном с тобой, - там поймешь кто такой.
Хала Мадрид!!!
Но Винисиус прямо сейчас посильнее будет
Но Винисиус прямо сейчас посильнее будет
И сердцу тревожно в груди
Ведь Киля такой молодой
Ну а Реал возможно ещё впереди")
И сердцу тревожно в груди
Ведь Киля такой молодой
Ну а Реал возможно ещё впереди")
С нетерпением жду его переход к маргариновым!
С нетерпением жду его переход к маргариновым!
Пускай сидят дальше там, где сейчас.
Пускай сидят дальше там, где сейчас.
Я где-то слышал, что когда-то этот сериал закроют
Я где-то слышал, что когда-то этот сериал закроют