Мудрик мог перейти в «Баварию» зимой

Вингер «Челси» Михаил Мудрик мог перейти в «Баварию» на правах аренды зимой.
О потенциальном трансфере сообщил Фабрицио Романо.
Однако «Челси» отказался отдавать украинца «Баварии».
В нынешнем сезоне Мудрик забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 25 матчах.
К зиме Мудрик заметно вырос в цене, и лондонский клуб согласился увеличить предложение. Но «Шахтер» отверг варианты в 40 миллионов (сразу) + 20 миллионов (в виде бонусов) и 50 + 25. Позже англичане предложили 70 + 25, но вдруг в дело вмешался «Челси». Принципиальные соперники «Арсенала» приехали в Турцию, где «Шахтер» проходил сборы, и предложили 70 + 30. Украинцы охотно согласились, но не из-за пяти дополнительных миллионов, а из-за того, что в контракте были прописаны более реалистичные условия, при которых «Шахтер» мог получить бонусные деньги.
К зиме Мудрик заметно вырос в цене, и лондонский клуб согласился увеличить предложение. Но «Шахтер» отверг варианты в 40 миллионов (сразу) + 20 миллионов (в виде бонусов) и 50 + 25. Позже англичане предложили 70 + 25, но вдруг в дело вмешался «Челси». Принципиальные соперники «Арсенала» приехали в Турцию, где «Шахтер» проходил сборы, и предложили 70 + 30. Украинцы охотно согласились, но не из-за пяти дополнительных миллионов, а из-за того, что в контракте были прописаны более реалистичные условия, при которых «Шахтер» мог получить бонусные деньги.