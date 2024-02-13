Мудрик мог перейти в «Баварию» зимой

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вчера, 13:42

Вингер «Челси» мог перейти в «Баварию» на правах аренды зимой.

О потенциальном трансфере сообщил Фабрицио Романо.

Однако «Челси» отказался отдавать украинца «Баварии».

В нынешнем сезоне Мудрик забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 25 матчах.