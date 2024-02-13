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Мудрик мог перейти в «Баварию» зимой

вчера, 13:42

Вингер «Челси» Михаил Мудрик мог перейти в «Баварию» на правах аренды зимой.

О потенциальном трансфере сообщил Фабрицио Романо.

Однако «Челси» отказался отдавать украинца «Баварии».

В нынешнем сезоне Мудрик забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 25 матчах.

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Все комментарии
3a3zsmzpdacw
3a3zsmzpdacw
вчера в 17:53
В Баварии уже перекрестилась от того что это не случилось.
Romeo 777
Romeo 777 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:48
Да я думаю просто, что Челси бы отдал его в аренду в таком случае, потому что он на сегодня очень слабо играет.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 17:47
Да это не для кого не секрет ведь история с Арсеналом. Факт в том, что Шахтер получил за него 70 млн.евро (ещё не все получили, 70 млн будет в 3 транша), а бонусные 30 млн, Шахтер скорее всего не увидит с такой игрой Мудрика. Поэтому официальная сумма трансфера 70 млн.евро, которые в любом случае получит Шахтер.
sihafazatron
sihafazatron ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 17:06
Как здесь написано, его хотели в аренду взять. Учитывая травмы Гнабри и Комана, вполне возможно.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:05
Мудрик среднего класса футболист, которых пруд пруди, но его продали за космические деньги для него.
Сдаётся здесь мало футбола... это какое то надувательство.
Он может появиться в Баварии только если отдадут приказ в здравом уме его вряд ли кто купит.
Incredulous
Incredulous ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 16:03
Изначально главным претендентом на Мудрика считался лондонский «Арсенал», за который с лета 2022-го играет другой футболист сборной Украины — Александр Зинченко. Английские журналисты утверждали, что Мудрик был приоритетной целью главного тренера Микеля Артеты — и летом 2022-го «Арсенал» даже предлагал за украинца 30 миллионов, но договориться с «Шахтером» не получилось.

К зиме Мудрик заметно вырос в цене, и лондонский клуб согласился увеличить предложение. Но «Шахтер» отверг варианты в 40 миллионов (сразу) + 20 миллионов (в виде бонусов) и 50 + 25. Позже англичане предложили 70 + 25, но вдруг в дело вмешался «Челси». Принципиальные соперники «Арсенала» приехали в Турцию, где «Шахтер» проходил сборы, и предложили 70 + 30. Украинцы охотно согласились, но не из-за пяти дополнительных миллионов, а из-за того, что в контракте были прописаны более реалистичные условия, при которых «Шахтер» мог получить бонусные деньги.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:33
В этот анекдот, что его хотела купить Бавария, а Челси не продал…верится с трудом.
Пока он нулевой на поле.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:31
40 млн - это его текущая цена. А покупали его за 70 млн.евро
Romeo 777
Romeo 777 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:30
Поправочка: Мудрика продали не за 100 млн, а за 70 млн.евро (что тоже космос).
Incredulous
Incredulous ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:04
Поправочка: Мудрика впарили на 100 мульёнов. Думаю руководство Шахтёра после сделки не одну недель приливали столь успешную аферу.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:15
Минуточку, минуточку!

Мудрика купили за 100 мульёнов, а на Т.маркете 40....?
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:13
А сколько наших орлов должно было играть в топ клубах..., если почитать такие новости...
Capral
Capral
вчера в 14:06
Сейчас в Баварию, никому переходить не надо, надо уходить...

Мудрику- Удачи!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 13:59
Баварии он зачем ?
c3vz622kfagf
c3vz622kfagf
вчера в 13:50
Ну не особо уж Мудрик и намудрил на поле... думаю что не нужен он Баварии.
Гость
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