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Стали известны кандидаты на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

вчера, 08:31

УЕФА объявил кандидатов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне (гол и передача в матче с «Копенгагеном»)

Хавбек «Реала» Браим Диас (забитый мяч в игре с клубом «РБ Лейпциг»)

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе (гол в поединке с «Реалом Сосьедад»)

Полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:51
Победный гол с таким проходом в плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА, это не шутки. Браим Диас достоин получить. С другой стороны, Маттео Гендузи играл против более сильного соперника, чем остальные трое. Так что, можно и ему давать. А Мбаппе и Де Брюйне играли против слабых соперников. Тут и рассматривать не стоит.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:50, ред.
Изъезженные критерии по этим спискам порядком набили оскомину.
Непонятно, почему Киперов в этот список не включают ?!
Лунин, как по мне - Лучший игрок. Воротчик РМ отразил 9 ударов от Лейпцига. тем самым привёл в восторг вальяжную фан-зону Реала и все ведущие порталы, которые поставили украинцу большие баллы за игру.
Elliada_
Elliada_
вчера в 10:05
КДБ однозначно. 1+2 в матче с датчанами.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 10:04
Думаю Месси заслужил, ведь когда они вместе с Мбаппе играли в ПСЖ, то Лионель рассказал Киллиану как правильно играть с Сосьедадом, что если он окажется с мячом перед пустым углом соперника, то надо забивать. Это и помогло ПСЖ добыть победу.
allemz
allemz
вчера в 10:00
Вклад Диаса в победу Реала наиболее весомый. Ему бы отдал стекляшку
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:53
Явного победителя не вижу - все они, пока, только раскачиваются.
therapy
therapy
вчера в 09:41
Кевин однозначно, даже после травмы он выглядит впечатляюще.
8d5dmvfcxj4u
8d5dmvfcxj4u
вчера в 09:29
Рыжему надо давать, хотя и Браим тоже смачную плюху положил
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 09:23, ред.
без Месси это голосование не имеет смысла. может быть он и не играл на этой неделе в ЛЧ, но он выиграл чемпионат мира!
Köln
Köln
вчера в 09:18
Однозначно бельгиец!
ppt6muc8ngs3
ppt6muc8ngs3
вчера в 08:54
От каждого победителя выбрали по одному игроку. Достижения Гендузи и Диаса самые весомые.
lotsman
lotsman
вчера в 08:40
По моему Кевин лучший.
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:33
Думаю что в этом списке Кевин однозначно лучший.
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