Стали известны кандидаты на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявил кандидатов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне (гол и передача в матче с «Копенгагеном»)
Хавбек «Реала» Браим Диас (забитый мяч в игре с клубом «РБ Лейпциг»)
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе (гол в поединке с «Реалом Сосьедад»)
Полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи.
Непонятно, почему Киперов в этот список не включают ?!
Лунин, как по мне - Лучший игрок. Воротчик РМ отразил 9 ударов от Лейпцига. тем самым привёл в восторг вальяжную фан-зону Реала и все ведущие порталы, которые поставили украинцу большие баллы за игру.
Непонятно, почему Киперов в этот список не включают ?!
Лунин, как по мне - Лучший игрок. Воротчик РМ отразил 9 ударов от Лейпцига. тем самым привёл в восторг вальяжную фан-зону Реала и все ведущие порталы, которые поставили украинцу большие баллы за игру.