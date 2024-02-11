Тухель ответил на вопрос о шансах «Баварии» на чемпионство

Главный тренер «Баварии» после поражения в матче с «Байером» (0:3) ответил на вопрос о шансах команды на победу в Бундеслиге по итогам сезона.

Мы не будем сдаваться, какой бы там ни был тур. Разрыв стал больше, но наш подход останется прежним. Нам нужно и дальше идти вперед, мы должны прибавлять и начать соответствовать стандартам, о которых сказал и Томас Мюллер.