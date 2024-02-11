Тухель ответил на вопрос о шансах «Баварии» на чемпионство

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель после поражения в матче с «Байером» (0:3) ответил на вопрос о шансах команды на победу в Бундеслиге по итогам сезона.
Мы не будем сдаваться, какой бы там ни был тур. Разрыв стал больше, но наш подход останется прежним. Нам нужно и дальше идти вперед, мы должны прибавлять и начать соответствовать стандартам, о которых сказал и Томас Мюллер.
Томас уже год у руля команды, а во что играет Бавария непонятно. Во всех линиях- полная безнадега и катастрофа. Но если в атаке худо-бедно всё-таки, что-то получалось, во многом благодаря Кейну, то центр поля и особенно оборона, проваливаются регулярно. У Баварии в полном смысле слова бессистемный футбол, а это вина исключительно тренера.
Поражение вчера - это следствие того, что происходит с командой. В течении года я всячески старался отмазать Тухеля от неудач команды, объясняя это тем, что в руководстве нет единства, кадровыми проблемами, и тп.
Но нельзя, невозможно не видеть очевидного - команда в страшном трансе, она стремительно катится в пропасть. Надо было видеть, как грамотно и профессионально, накануне играл с Байером Штутгарт. А вот Бавария ничего конкретно предложить сопернику не смогла. Я уже много лет страстно симпатизирую Тухелю и болею за него. Но я реалист, и не могу пройти мимо очевидного.
Провал вчера был ожидаем. Тренер не смог настроить команду на борьбу, даже психологически. С самого начала было видно, что у команды дрожат колени, в воздухе, висел страх, гостей проиграть. Неуверенность, боязнь и полное отсутствие внятного рисунка игры, её фундаментальности, и привело, к фактической потере борьбы за чемпионство. Понятно, что Томас доработает до конца сезона и уйдет. Но, где бы он не работал- я желаю ему Удачи, и главное- Уверенности в своих силах!!!!!!! А, неудачные сезоны- бывают у всех.
Томас уже год у руля команды, а во что играет Бавария непонятно. Во всех линиях- полная безнадега и катастрофа. Но если в атаке худо-бедно всё-таки, что-то получалось, во многом благодаря Кейну, то центр поля и особенно оборона, проваливаются регулярно. У Баварии в полном смысле слова бессистемный футбол, а это вина исключительно тренера.
Поражение вчера - это следствие того, что происходит с командой. В течении года я всячески старался отмазать Тухеля от неудач команды, объясняя это тем, что в руководстве нет единства, кадровыми проблемами, и тп.
Но нельзя, невозможно не видеть очевидного - команда в страшном трансе, она стремительно катится в пропасть. Надо было видеть, как грамотно и профессионально, накануне играл с Байером Штутгарт. А вот Бавария ничего конкретно предложить сопернику не смогла. Я уже много лет страстно симпатизирую Тухелю и болею за него. Но я реалист, и не могу пройти мимо очевидного.
Провал вчера был ожидаем. Тренер не смог настроить команду на борьбу, даже психологически. С самого начала было видно, что у команды дрожат колени, в воздухе, висел страх, гостей проиграть. Неуверенность, боязнь и полное отсутствие внятного рисунка игры, её фундаментальности, и привело, к фактической потере борьбы за чемпионство. Понятно, что Томас доработает до конца сезона и уйдет. Но, где бы он не работал- я желаю ему Удачи, и главное- Уверенности в своих силах!!!!!!! А, неудачные сезоны- бывают у всех.