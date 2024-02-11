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Тухель ответил на вопрос о шансах «Баварии» на чемпионство

вчера, 08:21

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель после поражения в матче с «Байером» (0:3) ответил на вопрос о шансах команды на победу в Бундеслиге по итогам сезона.

Мы не будем сдаваться, какой бы там ни был тур. Разрыв стал больше, но наш подход останется прежним. Нам нужно и дальше идти вперед, мы должны прибавлять и начать соответствовать стандартам, о которых сказал и Томас Мюллер.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:23
надо было Кейну в Байер переходить ?! )
Capral
Capral
вчера в 13:19, ред.
Шансы есть всегда, но только тогда, когда есть игра. У Баварии не просто нет игры, у команды нет даже намёка на игру.

Томас уже год у руля команды, а во что играет Бавария непонятно. Во всех линиях- полная безнадега и катастрофа. Но если в атаке худо-бедно всё-таки, что-то получалось, во многом благодаря Кейну, то центр поля и особенно оборона, проваливаются регулярно. У Баварии в полном смысле слова бессистемный футбол, а это вина исключительно тренера.

Поражение вчера - это следствие того, что происходит с командой. В течении года я всячески старался отмазать Тухеля от неудач команды, объясняя это тем, что в руководстве нет единства, кадровыми проблемами, и тп.

Но нельзя, невозможно не видеть очевидного - команда в страшном трансе, она стремительно катится в пропасть. Надо было видеть, как грамотно и профессионально, накануне играл с Байером Штутгарт. А вот Бавария ничего конкретно предложить сопернику не смогла. Я уже много лет страстно симпатизирую Тухелю и болею за него. Но я реалист, и не могу пройти мимо очевидного.

Провал вчера был ожидаем. Тренер не смог настроить команду на борьбу, даже психологически. С самого начала было видно, что у команды дрожат колени, в воздухе, висел страх, гостей проиграть. Неуверенность, боязнь и полное отсутствие внятного рисунка игры, её фундаментальности, и привело, к фактической потере борьбы за чемпионство. Понятно, что Томас доработает до конца сезона и уйдет. Но, где бы он не работал- я желаю ему Удачи, и главное- Уверенности в своих силах!!!!!!! А, неудачные сезоны- бывают у всех.
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:43
В обороне надо чет думать баварцам. Как дворовой команде все голы
adekvat
adekvat
вчера в 10:23
Шансы на чемпионство такие же низкие, как и шансы Тухеля задержатся в Баварии.
ekwhwvyk62ws
ekwhwvyk62ws
вчера в 10:07
Байер уже не упустит такой момент,чтоб стать впервые чемпионом
112910415
112910415
вчера в 10:01
с прежним-то подходом далеко не уедешь !
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:26
Если Байер не сбавит оборотов, то шанс у Баварии очень низкий...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:25
Трудновато будет Баварии догонять Байер - это точно.
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