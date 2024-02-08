АПЛ опубликовала список номинантов на звание «тренера месяца» в январе

Английская Премьер-Лига выложила список номинантов на звание «тренер месяца» в январе.
На получение награды номинированы 4 тренера: Микель Артета («Арсенал»), Роб Эдвардс («Лутон Таун»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).
Английская Премьер-Лига выложила список номинантов на звание «тренер месяца» в январе.
На получение награды номинированы 4 тренера: Микель Артета («Арсенал»), Роб Эдвардс («Лутон Таун»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).
- Юрген Клопп провел 3 матча и одержал 3 победы (Ливерпуль 4-2 Ньюкасл; Ливерпуль 4-0 Борнмут; Ливерпуль 4-1 Челси)
- Роб Эдвардс превел два матчав которых Лутон набрал 4 очка
(обыграли 4-0 Брайтон и сыграли вничью с Бёрнли)
- Гвардиола так же провел 2 матча, набрала его команда 6 очков (обыграли
3-2 Ньюкасл, и со счетом 3-1 обыграли Бёрнли)
Ну и Артета - доминатор именно в январе провел 2 матча в которых одержал 2 победы ( Арсенал 5- 0 Кристал Пэлас; Арсенал 2-1 Ноттингем)
Выбор у каждого свой, на мой взгляд именнт у Ливерпуля были более сложные соперники и они обыграли каждого из них - так что Юрген Клопп!!!
- Юрген Клопп провел 3 матча и одержал 3 победы (Ливерпуль 4-2 Ньюкасл; Ливерпуль 4-0 Борнмут; Ливерпуль 4-1 Челси)
- Роб Эдвардс превел два матчав которых Лутон набрал 4 очка
(обыграли 4-0 Брайтон и сыграли вничью с Бёрнли)
- Гвардиола так же провел 2 матча, набрала его команда 6 очков (обыграли
3-2 Ньюкасл, и со счетом 3-1 обыграли Бёрнли)
Ну и Артета - доминатор именно в январе провел 2 матча в которых одержал 2 победы ( Арсенал 5- 0 Кристал Пэлас; Арсенал 2-1 Ноттингем)
Выбор у каждого свой, на мой взгляд именнт у Ливерпуля были более сложные соперники и они обыграли каждого из них - так что Юрген Клопп!!!