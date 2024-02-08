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АПЛ опубликовала список номинантов на звание «тренера месяца» в январе

вчера, 16:32

Английская Премьер-Лига выложила список номинантов на звание «тренер месяца» в январе.

На получение награды номинированы 4 тренера: Микель Артета («Арсенал»), Роб Эдвардс («Лутон Таун»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:01
Если подводить итоги за январь месяц, то получится следующее:
- Юрген Клопп провел 3 матча и одержал 3 победы (Ливерпуль 4-2 Ньюкасл; Ливерпуль 4-0 Борнмут; Ливерпуль 4-1 Челси)
- Роб Эдвардс превел два матчав которых Лутон набрал 4 очка
(обыграли 4-0 Брайтон и сыграли вничью с Бёрнли)
- Гвардиола так же провел 2 матча, набрала его команда 6 очков (обыграли
3-2 Ньюкасл, и со счетом 3-1 обыграли Бёрнли)
Ну и Артета - доминатор именно в январе провел 2 матча в которых одержал 2 победы ( Арсенал 5- 0 Кристал Пэлас; Арсенал 2-1 Ноттингем)
Выбор у каждого свой, на мой взгляд именнт у Ливерпуля были более сложные соперники и они обыграли каждого из них - так что Юрген Клопп!!!
drug01
drug01
вчера в 17:41
Все достойные глаза разбегаются.... Жаль Карпина нет?
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 17:18
Так Себе Аналитик

Я проголосовал именно за Роба Эдвардса и с Вами согласен.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 17:14
Доминатору!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ dk8dyj44m4n6 (раскрыть)
вчера в 17:03
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 16:59
    В январе мало играли в АПЛ, и выделить кого-то сложно
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    вчера в 16:49
    Где ещё двое претендентов?
    dk8dyj44m4n6
    dk8dyj44m4n6
    вчера в 16:46
    Тренера Лутона взяли для массовки.
    therapy
    therapy
    вчера в 16:42
    4 из 6, огласите пожалуйста весь список.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:37
    Я за Клоппа...
    v4h8wyjnp72y
    v4h8wyjnp72y
    вчера в 16:34
    А где еще два??7 ... из этих выберу Клоппа...
    2r9b9u64fhdc
    2r9b9u64fhdc
    вчера в 16:34
    На получение награды номинированы 6 тренеров: Микель Артета («Арсенал»), Роб Эдвардс («Лутон Таун»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), и Юрген Клопп («Ливерпуль»).
    Кого двоих из них за двух посчитали?
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