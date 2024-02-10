Влахович признан лучшим игроком месяца в Серии А

1707550722

вчера, 10:38

Нападающий «Ювентуса» и сборной Сербии был признан лучшим игроком января в Серии А. Также на данную награду претендовали: защитник Алессандро Буонджорно («Торино»), нападающий Альберт Гудмондссон («Дженоа»), полузащитник Рубен Лофтус-Чик («Милан»), нападающий Лаутаро Мартинес («Интер») и полузащитник Шимон Журковски («Эмполи»).

Лучший игрок месяца в Серии А выбирается в два этапа. Сначала шестерых футболистов отбирают по статистическим данным, техническим моментам и позиционным данным. Затем голосуют болельщики.

В январе Влахович сыграл 4 матча, в которых забил 6 мячей.