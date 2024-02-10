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Влахович признан лучшим игроком месяца в Серии А

вчера, 10:38

Нападающий «Ювентуса» и сборной Сербии Душан Влахович был признан лучшим игроком января в Серии А. Также на данную награду претендовали: защитник Алессандро Буонджорно («Торино»), нападающий Альберт Гудмондссон («Дженоа»), полузащитник Рубен Лофтус-Чик («Милан»), нападающий Лаутаро Мартинес («Интер») и полузащитник Шимон Журковски («Эмполи»).

Лучший игрок месяца в Серии А выбирается в два этапа. Сначала шестерых футболистов отбирают по статистическим данным, техническим моментам и позиционным данным. Затем голосуют болельщики.

В январе Влахович сыграл 4 матча, в которых забил 6 мячей.

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Все комментарии
x83jekgv9bf2
x83jekgv9bf2
вчера в 11:52
Наконец то стал себя оправдывать и возложенные на него надежды
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:46
Раззабивался в январе!))
Гость
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