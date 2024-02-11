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«Без шансов». Фергюсон — о борьбе «Тоттенхэма» за чемпионство

вчера, 12:22

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон оценил перспективы «Тоттенхэма» в борьбе за чемпионство.

Выиграет ли когда-нибудь «Тоттенхэм» Премьер-Лигу? Нет (смеется). В прошлый раз они достигли этого в 1961-м – давно. Сейчас ситуация такова, что «Ливерпуль» и «Ман Сити» слишком сильны.

Без шансов.

«Шпоры» идут на 4-м месте в АПЛ и отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 7 баллов.

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DXTK
DXTK
вчера в 16:56, ред.
Можно вспомнить из истории АПЛ

Все о Тоттенхэме Фергюсон мог даже не говорить, а напомнить матч 2001 года между Тоттенхэмом и МЮ, который завершился 3-5, когда шпоры укатывали дьяволов в первом тайме 3-0 а во втором команда шотландца просто вытерла газон соперником забив 5 голов.......
Теперь вы должны понимать, что Тоттенхэм ни на что не способен в АПЛ...... если умудрялись так проигрывать....ну или как помогли шпоры в 99 году МЮ завоевать требл......38 тур Тоттенхэм ведет 1-0, во втором тайме два гола реализовали игроки МЮ, после чего команда Ферги обогнали Арсенал в таблицы и взяли титул....а после и еще два трофея.

PS Мне кажется все понятно без лишних слов. Почему Фергюсон не считает Тоттенхэм претендентом на титул,
112910415
112910415
вчера в 14:37
"Жаль только, жить в эту пору прекрасную ...."
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 13:56
Нескромно..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:58
Про мю лучше ответь)))
drug01
drug01
вчера в 12:47
Но шансы всегда могут быть. Надо ждать и верить?
Гость
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