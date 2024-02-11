«Без шансов». Фергюсон — о борьбе «Тоттенхэма» за чемпионство

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» оценил перспективы «Тоттенхэма» в борьбе за чемпионство.

Выиграет ли когда-нибудь «Тоттенхэм» Премьер-Лигу? Нет (смеется). В прошлый раз они достигли этого в 1961-м – давно. Сейчас ситуация такова, что «Ливерпуль» и «Ман Сити» слишком сильны.

Без шансов.