«Без шансов». Фергюсон — о борьбе «Тоттенхэма» за чемпионство

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон оценил перспективы «Тоттенхэма» в борьбе за чемпионство.
Выиграет ли когда-нибудь «Тоттенхэм» Премьер-Лигу? Нет (смеется). В прошлый раз они достигли этого в 1961-м – давно. Сейчас ситуация такова, что «Ливерпуль» и «Ман Сити» слишком сильны.
Без шансов.
«Шпоры» идут на 4-м месте в АПЛ и отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 7 баллов.
Все о Тоттенхэме Фергюсон мог даже не говорить, а напомнить матч 2001 года между Тоттенхэмом и МЮ, который завершился 3-5, когда шпоры укатывали дьяволов в первом тайме 3-0 а во втором команда шотландца просто вытерла газон соперником забив 5 голов.......
Теперь вы должны понимать, что Тоттенхэм ни на что не способен в АПЛ...... если умудрялись так проигрывать....ну или как помогли шпоры в 99 году МЮ завоевать требл......38 тур Тоттенхэм ведет 1-0, во втором тайме два гола реализовали игроки МЮ, после чего команда Ферги обогнали Арсенал в таблицы и взяли титул....а после и еще два трофея.
PS Мне кажется все понятно без лишних слов. Почему Фергюсон не считает Тоттенхэм претендентом на титул,
Все о Тоттенхэме Фергюсон мог даже не говорить, а напомнить матч 2001 года между Тоттенхэмом и МЮ, который завершился 3-5, когда шпоры укатывали дьяволов в первом тайме 3-0 а во втором команда шотландца просто вытерла газон соперником забив 5 голов.......
Теперь вы должны понимать, что Тоттенхэм ни на что не способен в АПЛ...... если умудрялись так проигрывать....ну или как помогли шпоры в 99 году МЮ завоевать требл......38 тур Тоттенхэм ведет 1-0, во втором тайме два гола реализовали игроки МЮ, после чего команда Ферги обогнали Арсенал в таблицы и взяли титул....а после и еще два трофея.
PS Мне кажется все понятно без лишних слов. Почему Фергюсон не считает Тоттенхэм претендентом на титул,