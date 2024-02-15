Полузащитник «Ростова» переходит в «Торпедо»

Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев продолжит карьеру в «Торпедо». Речь идёт об аренде с правом выкупа. Стороны согласовывают последние детали сделки. Также на игрока претендовали «Черноморец» и «Сочи».
В текущем сезоне Тугарев провёл 12 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей, а также получил 3 жёлтых карточки.
Ранее сообщалось, что «Торпедо» ведёт переговоры с полузащитником «Спартака».
играет гораздо лучше своих конкурентрв из команды.Смена клуба ему может пойти только на пользу, а команда в которой он будет играть, однозначно об этом не пожалеет.
играет гораздо лучше своих конкурентрв из команды.Смена клуба ему может пойти только на пользу, а команда в которой он будет играть, однозначно об этом не пожалеет.