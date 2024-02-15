Полузащитник «Ростова» переходит в «Торпедо»

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вчера, 14:50

Полузащитник «Ростова» продолжит карьеру в «Торпедо». Речь идёт об аренде с правом выкупа. Стороны согласовывают последние детали сделки. Также на игрока претендовали «Черноморец» и «Сочи».

В текущем сезоне Тугарев провёл 12 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей, а также получил 3 жёлтых карточки.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» ведёт переговоры с полузащитником «Спартака».