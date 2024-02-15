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Полузащитник «Ростова» переходит в «Торпедо»

вчера, 14:50

Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев продолжит карьеру в «Торпедо». Речь идёт об аренде с правом выкупа. Стороны согласовывают последние детали сделки. Также на игрока претендовали «Черноморец» и «Сочи».

В текущем сезоне Тугарев провёл 12 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей, а также получил 3 жёлтых карточки.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» ведёт переговоры с полузащитником «Спартака».

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Все комментарии
drive45
drive45
вчера в 21:19
Принятие решения по Роману конечно за руководством клуба и его тренерским штабом, но на мой взгляд этот футболист по своему уровню и классу игры выглядит и
играет гораздо лучше своих конкурентрв из команды.Смена клуба ему может пойти только на пользу, а команда в которой он будет играть, однозначно об этом не пожалеет.
112910415
112910415
вчера в 16:24
серьёзные задачи предполагают ряд усилений, всё верно
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:54
Значит он приглянулся тренеру Торпедо.
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:34
Тугарев ещё проявит себя в РПЛ, главное упорство и терпение
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:21
Руки в масле, попа в мыле, мы работаем на ЗиЛе... Торрпедо Москва... Не гоже играть в лучшей лиге ...
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:51
А Торпедо не плохо пополнило свои ряды зимой... посмотрим теперь на их результаты...
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