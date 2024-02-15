Агент Мартинса отреагировал на трансферные слухи про игрока

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вчера, 10:15

Футбольный агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника «Спартака» и сборной Люксембурга , отреагировал на информацию о том, что игрок может покинуть российский клуб.

Вероятно это глупый слух, но всё возможно.

Мартинс выступает за «Спартак» с января 2022 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 26-летний опорный полузащитник сыграл 24 матча, забил 3 мяча, отдал 3 результативных передачи и получил 2 жёлтых карточки.