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Агент Мартинса отреагировал на трансферные слухи про игрока

вчера, 10:15

Футбольный агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника «Спартака» и сборной Люксембурга Кристофера Мартинса, отреагировал на информацию о том, что игрок может покинуть российский клуб.

Вероятно это глупый слух, но всё возможно.

Мартинс выступает за «Спартак» с января 2022 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 26-летний опорный полузащитник сыграл 24 матча, забил 3 мяча, отдал 3 результативных передачи и получил 2 жёлтых карточки.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 14:00
Пока играет - пусть играет.
112910415
112910415
вчера в 11:29
вот удивительно точно ответил агент !
не должны продавать ... но кто ж их знает !
Интерес
Интерес
вчера в 11:24
"Вероятно это глупый слух, но всё возможно." В одну короткую фразу вместить столько противоречий,может только современный райскосадский "хайли-лайкист".
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:09
Хорошая статистика,жаль если уйдёт !
7c4uk5qx3pq5
7c4uk5qx3pq5
вчера в 10:21
Интересно, действительно ли Кристофер Мартинс может покинуть “Спартак”? Я не хочу, чтобы он уходил, так как он является важной частью команды и показывает отличную игру. Будем надеяться, что эти слухи не подтвердятся и Мартинс останется в клубе.
Гость
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