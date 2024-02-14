Агент Москвичева ответил на вопрос о будущем игрока

Василий Голяна, агент вратаря «Зенита» , высказался о будущем футболиста.

Пока Богдан с «Зенитом». Предпосылок к переходу в другой клуб нет.

Богдан останется в главной команде или велика вероятность, что он начнет сезон в «Зените-2»? Будем объективны, на данный момент в главной команде Богдан, скорее всего, не будет получать игровую практику. Думаю, что если он остается в структуре «Зенита» на весеннюю часть сезона, очевидно, что ему нужно играть. Это он может делать в «Зените-2».

Интерес к Богдану есть от многих клубов, но мы должны принять по его будущему максимально взвешенное решение. Вратарская позиция — уникальная, индивидуальная. К ней нужен отдельный подход. Нам не интересно переходить в клуб, будь то Первая лига или РПЛ , который заинтересован в Богдане, если его рассматривают там исключительно в качестве второго или третьего номера. Игрок сейчас максимально мотивирован и, на мой взгляд, готов сделать шаг на ступень выше, но мы не можем ошибиться. Для вратаря очень важно играть, быть в тонусе, особенно в возрасте Богдана.

Мы понимаем для себя, что нам нужно сделать очень продуманный и взвешенный ход. И в первую очередь он должен устраивать Богдана с точки зрения игровой практики. Получив свой шанс, Богдан точно за него зацепится, но мы не будем никуда торопиться. У нас есть предложения. Есть клубы, которые заинтересованы в Богдане, — из Премьер-Лиги, Первой лиги. Но мы не будем рассматривать первый попавшийся вариант, только лишь бы куда-то перейти.