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В «Оренбурге» подвели итоги трансферной кампании

вчера, 14:24

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подвёл предварительные итоги зимней трансферной кампании.

Возможно, будет ещё одно подписание до конца зимнего трансферного окна, но всё зависит от того, как сложится ситуация в клубе. «Оренбург» полностью укомплектован, нет проблемных позиций. Что касается Лукаса Веры, Мансильи и Ренато Гойковича, то по ним предложений нет, переговоров мы не ведём. Игроки остаются с нами, и тему их возможного ухода мы вести не хотим.

В целом, давать промежуточную оценку нашей зимней трансферной компании не стоит. Вторая часть сезона покажет, насколько правильные приобретения совершил «Оренбург». Ждём, что новички проявят себя.

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Mozhay
Mozhay
вчера в 14:45
Вряд ли это спасет Оренбург от пердива.
Гость
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