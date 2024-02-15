В «Оренбурге» подвели итоги трансферной кампании

Спортивный директор «Оренбурга» подвёл предварительные итоги зимней трансферной кампании.

Возможно, будет ещё одно подписание до конца зимнего трансферного окна, но всё зависит от того, как сложится ситуация в клубе. «Оренбург» полностью укомплектован, нет проблемных позиций. Что касается Лукаса Веры, Мансильи и Ренато Гойковича, то по ним предложений нет, переговоров мы не ведём. Игроки остаются с нами, и тему их возможного ухода мы вести не хотим.

В целом, давать промежуточную оценку нашей зимней трансферной компании не стоит. Вторая часть сезона покажет, насколько правильные приобретения совершил «Оренбург». Ждём, что новички проявят себя.