Холанд отложил переговоры о продлении контракта с «Ман Сити» из-за «Реала»

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вчера, 22:45

Нападающий «Манчестер Сити» хочет перейти в «Реал».

По данным источника, из-за трансфера в мадридский клуб этим летом норвежец считает, что сможет перейти в «Реал» минимум в 2025 году. Однако существует вероятность, что «сливочные» попробуют подписать Холанда в конце этого сезона, поэтому нападающий отложил переговоры о новом контракте с «Манчестер Сити» до лета.

Текущее соглашение Холанда с «горожанами» рассчитано до 2027 года.