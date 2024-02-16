Холанд отложил переговоры о продлении контракта с «Ман Сити» из-за «Реала»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд хочет перейти в «Реал».
По данным источника, из-за трансфера Килиана Мбаппе в мадридский клуб этим летом норвежец считает, что сможет перейти в «Реал» минимум в 2025 году. Однако существует вероятность, что «сливочные» попробуют подписать Холанда в конце этого сезона, поэтому нападающий отложил переговоры о новом контракте с «Манчестер Сити» до лета.
Текущее соглашение Холанда с «горожанами» рассчитано до 2027 года.
С Мбаппе ещё ничего не ясно; МС и сам запросто может "лягушонка" перехватить у РМ... и тогда их тандем в Манчестере реально шороху наведёт. Это, кстати, ещё одна причина Холланду не торопиться со сменой клубной прописки.
С Мбаппе ещё ничего не ясно; МС и сам запросто может "лягушонка" перехватить у РМ... и тогда их тандем в Манчестере реально шороху наведёт. Это, кстати, ещё одна причина Холланду не торопиться со сменой клубной прописки.