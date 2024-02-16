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Холанд отложил переговоры о продлении контракта с «Ман Сити» из-за «Реала»

вчера, 22:45

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд хочет перейти в «Реал».

По данным источника, из-за трансфера Килиана Мбаппе в мадридский клуб этим летом норвежец считает, что сможет перейти в «Реал» минимум в 2025 году. Однако существует вероятность, что «сливочные» попробуют подписать Холанда в конце этого сезона, поэтому нападающий отложил переговоры о новом контракте с «Манчестер Сити» до лета.

Текущее соглашение Холанда с «горожанами» рассчитано до 2027 года.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 18:38
Я понимаю Холанд решил бы уйти в Реал выступая за МЮ или Арсенал, клубы которые в своем чемпионате давно ни на что не претендуют, как сделал Кейн перейдя в Баварию, но ты играешь в сильнейшем клубе мира МС, в лучшей лиге мира АПЛ, под руководством лучшего тренера Гвардиолы,......
shur
shur ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 17:20, ред.
...мы все ждём кам бэка Барсы, с нетерпением,это
необходимость и стимул для борьбы двух клубов!!!
shur
shur ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 17:17
...могу понять версию про Мбаппе и ЗМ, но нам без
ЗМ центральный,как хлеб нужен, а Холланд то что надо,не Бензема, без лишних фантазий, но реализация и волшебные замыкания просто необходимы Реалу по центру...!!!
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 15:05
Ничесе у перца аппетитчик😁
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 10:34
Если захочет уйти, то пусть уходит. Но он больше потеряет, чем приобретет. АПЛ как бренд сильнее Ла-Лиги, играть в связке с Мбаппе и Джудом, это автоматически расфокусировка, на Холланде уже не будут так заострять внимание, на него уже не будут так играть. По сути Холланд сейчас находится в почти тепличных условиях, Фоден и Де Брейне всегда стараются снабдить норвежца мячом. А идти в Реал только ради истории и музея трофеев, ну такое. Их же выигрывал не ты. А Манчестер Сити объективно самый развивающийся клуб в мире. Лучшая инфраструктура, лучшие специалисты, одна из лучших академий, лучший тренер в мире.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 10:00
Если перейдет-будет просто убийственная лучшая в мире тройка нападения. Холланд-Вини-Мбаппе.Все таки Перес удивителен-пока всех топов не соберет-спать спокойно не будет.
Elliada_
Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:57
Про "ЗМ уже не тот" много лет говорят, но все равно это престижнейшая индивидуальная награда в футболе. Все хотят ЗМ.
Elliada_
Elliada_ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 09:55
Я вполне допускаю, что Холанн может перейти в Реал. Почему нет? В Англии выиграл всё. Можно в лигу попроще. Сейчас, когда у Реала нет конкурентов в Испании, можно отменную статистику набить. + получить индивидуальные награды. Всё-таки, у Переса есть влияние на ЗМ.
Elliada_
Elliada_ ответ shur (раскрыть)
сегодня в 09:53
Мне это на что? Это Перес хочет их подписать. Видимо ему маловато Джуда, Винисиуса, Родриго и других, что нацелился на Холанна и Мбаппе. Вот я и говорю, что они переходят ради ЗМ, но как между собой делить будут? Представь, если бы Месси и Роналду играли в одной команде. Что было бы?
Elliada_
Elliada_ ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 09:50
В чем конкретно повышение? Играть за сильнейшую команду в чемпионате, где нет конкурентов. Наоборот, это понижение. С таким же успехом можно в ПСЖ перейти и набивать статистику и получать за это ЗБ. А в ЛЧ с МС столько же шансов, что и с Реалом.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 09:19
Поделят))
j2r26krhhz93
j2r26krhhz93
сегодня в 04:52
И чего всех в Реал тянет? Там нет столько места.
амурец
амурец
сегодня в 03:54
Для Холанда Реал это повышение, и если он туда стремится, то он думает верно
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:45, ред.
Пока Пеп в МС рулит, нет смысла дёргаться норвежцу. От добра добра не ищут. Тем более Мбаппе летом должен Первый с клубом определяться, и уже отталкиваясь от этого, Холланд сможет трезво строить свои собственные планы.
С Мбаппе ещё ничего не ясно; МС и сам запросто может "лягушонка" перехватить у РМ... и тогда их тандем в Манчестере реально шороху наведёт. Это, кстати, ещё одна причина Холланду не торопиться со сменой клубной прописки.
shur
shur ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 00:02
...когда в благополучных, больших Клубах, типа Реала, МСити всё
складывается удачно и вдруг перебор или ещё хуже не понятно кого
приобретают, рушатся схемы, настрой основы, ничего забавного Я в
этом невижу, если поржать,то сколько хотите, в плане футбола не смешно!!!
shur
shur
вчера в 23:55
... вечер перестаёт быть томным, по мне так перебор игроков экстра
класса, уже думаешь оставить так как есть, но центра нет безусловно, выбор за Реалом...!!!
allemz
allemz ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 23:54
Западная "стенгазета", пропитанная разными софизмами, хочет этого больше, чем сам Холанд)) У шейхов ресурсы не хуже для получения ЗМ, просто для них мелочно разбазариваться на такие вещи. Так бы уже давно купили ЛЧ, а не строили команду
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:48
Попробовал МС, пора и в Реале себя показать.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 23:43
ЗМ уже опошлен одним игроком до некуда, это уже моветон.
И Килиан и Холанд хотят выигрывать ЛЧ и рвать барсу
Elliada_
Elliada_
вчера в 23:00
Забавно будет на это глянуть. Холанн якобы хочет в Реал, чтобы выиграть ЗМ. Мбаппе преследует ту же цель. Как они ЗМ поделят??? Перес может выбить только одному. А еще есть Джуд и Винисиус.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:55
Я думаю с Холландом Реал был бы намного сильнее и баланснее чем с Мбапе. НО... реклама, имиджевые права, популярность, всё это на стороне Мбапе, и доход он принесет думаю на много больше Холланда. современный футбол это не только сила, это в первую очередь бизнес, а Перес акула в этой сфере
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:49
Да куда ему в Реал? Если Мбаппе перейдет туда , думаю он в Реале никогда не окажется, хороший шанс был перейти когда Реал искала форварда на замену Бензема, но Реал погналась за двумя зайцами, и остались ни счем.
z5bewtav4jej
z5bewtav4jej
вчера в 22:47
утки полетели...
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