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Рюдигер может сыграть в матче с «Севильей»

вчера, 09:57
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб СевильяСевилья25.02.2024 в 23:00 Не начался

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер имеет шансы принять участие в матче с «Севильей» 25 февраля.

Ранее немец получил мышечную травму.

Футболист выступает за «сливочных» с лета 2022 года.

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Все комментарии
kutz89yjaxaf
kutz89yjaxaf
вчера в 10:52
Это отличная новость! Антонио Рюдигер - важный игрок для «Реала», и я уверен, что его возвращение на поле поможет команде улучшить свои результаты.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:43
Отлично...
Видел недавно фото Рюдигера(по понятным причинам не выкладываю...на сайте могут быть дети) - не по себе....это скорей даже психологическое орудие....
Вот бежит нападающий соперника...рассчитывая ворваться в штрафную и пробить...а там....короче полная деморализация и неспособность атаковать....

С Возвращением Антонио !!!!
drug01
drug01
вчера в 10:42
Тренер сам должен принять своё мнение надо его выпускать на поле или обождать!
shur
shur
вчера в 10:23
...без мавра скучно и неспокойно у нас в защите, вэл ком Антонио!!!
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