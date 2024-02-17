Рюдигер может сыграть в матче с «Севильей»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер имеет шансы принять участие в матче с «Севильей» 25 февраля.
Ранее немец получил мышечную травму.
Футболист выступает за «сливочных» с лета 2022 года.
Защитник «Реала» Антонио Рюдигер имеет шансы принять участие в матче с «Севильей» 25 февраля.
Ранее немец получил мышечную травму.
Футболист выступает за «сливочных» с лета 2022 года.
Видел недавно фото Рюдигера(по понятным причинам не выкладываю...на сайте могут быть дети) - не по себе....это скорей даже психологическое орудие....
Вот бежит нападающий соперника...рассчитывая ворваться в штрафную и пробить...а там....короче полная деморализация и неспособность атаковать....
С Возвращением Антонио !!!!
Видел недавно фото Рюдигера(по понятным причинам не выкладываю...на сайте могут быть дети) - не по себе....это скорей даже психологическое орудие....
Вот бежит нападающий соперника...рассчитывая ворваться в штрафную и пробить...а там....короче полная деморализация и неспособность атаковать....
С Возвращением Антонио !!!!