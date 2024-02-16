Вратарь «Челси» Роберт Санчес восстановился после травмы

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 25-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».
Аргентинский специалист заявил, что вратарь Роберт Санчес, которого долгое время не было в строю из-за повреждения, может выйти на поле в предстоящей встрече. Также Почеттино отметил, что травмы защитников Мало Гюсто и Леви Колуилла, которые они получили в игре с «Кристал Пэлас» (3:1), не являются серьёзными — оба футболиста готовы помочь команде в матче против «горожан».
Кроме того, Почеттино рассказал, что предстоящую встречу пропустит Тиаго Силва, однако его повреждение незначительно. Травму лодыжки получил и полузащитник «Челси» Кэрни Чуквуемека.