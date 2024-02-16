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Вратарь «Челси» Роберт Санчес восстановился после травмы

вчера, 22:30
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси20:30 Не начался

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 25-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

Аргентинский специалист заявил, что вратарь Роберт Санчес, которого долгое время не было в строю из-за повреждения, может выйти на поле в предстоящей встрече. Также Почеттино отметил, что травмы защитников Мало Гюсто и Леви Колуилла, которые они получили в игре с «Кристал Пэлас» (3:1), не являются серьёзными — оба футболиста готовы помочь команде в матче против «горожан».

Кроме того, Почеттино рассказал, что предстоящую встречу пропустит Тиаго Силва, однако его повреждение незначительно. Травму лодыжки получил и полузащитник «Челси» Кэрни Чуквуемека.

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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 08:34
Я надеюсь, что и дальше в воротах будет играть Петрович. Как по мне - на голову выше Санчеса.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:42
Ну конечно же хорошая новость, но наврядли хоть как-то изменит расклад в турнирной таблице.
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