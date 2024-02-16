Вратарь «Челси» Роберт Санчес восстановился после травмы

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вчера, 22:30

Главный тренер «Челси» рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 25-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

Аргентинский специалист заявил, что вратарь , которого долгое время не было в строю из-за повреждения, может выйти на поле в предстоящей встрече. Также Почеттино отметил, что травмы защитников и , которые они получили в игре с «Кристал Пэлас» (3:1), не являются серьёзными — оба футболиста готовы помочь команде в матче против «горожан».

Кроме того, Почеттино рассказал, что предстоящую встречу пропустит , однако его повреждение незначительно. Травму лодыжки получил и полузащитник «Челси» .