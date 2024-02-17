Постекоглу рассказал о текущем состоянии Сессеньона

Главный тренер «Тоттенхэма» ответил на вопрос о состоянии полузащитника .

Он вернулся к тренировкам, это главное. Теперь ему нужно вернуть форму, а дальше мы будем оценивать. Это его первая неделя с нами после возвращения к тренировкам. Как я уже сказал, для Сэсса главное — это вернуть себе форму, чтобы быть увереннее, а для нас — надежда на то, что его тело будет в порядке. На этой неделе он занимается неплохо, делает все, что от него требуется, и я надеюсь, что так будет и дальше.