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Постекоглу рассказал о текущем состоянии Сессеньона

вчера, 09:40

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопрос о состоянии полузащитника Райана Сессеньона.

Он вернулся к тренировкам, это главное. Теперь ему нужно вернуть форму, а дальше мы будем оценивать. Это его первая неделя с нами после возвращения к тренировкам. Как я уже сказал, для Сэсса главное — это вернуть себе форму, чтобы быть увереннее, а для нас — надежда на то, что его тело будет в порядке. На этой неделе он занимается неплохо, делает все, что от него требуется, и я надеюсь, что так будет и дальше.

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Все комментарии
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вчера в 10:51
Постекоглу демонстрирует уверенность в Сессеньоне, указывая на его активное участие в тренировках и хорошую отдачу на занятиях. Это позитивная новость для всего клуба, и для игрока в частности.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:11
В принципе, это задача одинаковая для всех. Доказывать, что ты лучший на поле...
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