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Друг Мбаппе может перейти в «Реал» вместе с Килианом

вчера, 18:43

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, скорее всего, перейдёт в «Реал» этим летом.

Кроме футболиста, мадридский клуб хочет переменить спортивного директора парижан Луиша Кампуша, который имеет великолепные отношения с Мбаппе.

Несмотря на интерес со стороны «Реала», португалец на данный момент намерен остаться в ПСЖ, чтобы продолжить строить спортивный проект в Париже.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:30
Перес был бы рад если б Килиан привёл с собой другого друга - Нассера Аль-Хелаифи....
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:42, ред.
Какой на..й друг? Или вы че - де...ы? сами не всасывете или чего? Пшел нахрен любой его друг или родственник или кто-то ещё... пока он не согласится на условия, выдвинутые Реалом на данный момент времени в нашей галактике (с) Флорентино Перес
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:34
Дальше надо будет настоять на продаже Винисиуса, чтобы не мешал черепахе
ABir
ABir
вчера в 19:14
Мама, друг …. Интересно кого еще может привезти с собой француз
allemz
allemz ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:14
Удивительно приписывать такой соковыжималке как Перес какую-то честь. Он отдался на служение своей собственности и будет делать так как лучше ей, а не своей гордыне
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:07
Судя как Перес унижается, что бы всё-таки заполучить Мбаппе, то этот слух вполне может стать реальностью.
Мбаппе в случае перехода может стать барином всего Реала и все будут беспрекословно исполнять его желания.
Эх, Перес... как ты можешь так относиться к Реалу?
Я понимаю, что он делает со своей колокольни во благо, но а как же честь?
m47af3eu3jsv
m47af3eu3jsv
вчера в 19:06
Ну что тут сказать... если он перейдет в Реал, то поступит как .....(не порядочный человек).
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 19:00
А, друг :
allemz
allemz
вчера в 18:56
Нынче статус "Друг Мбаппе" более весомый, чем какой-то "спортивный директор ПСЖ", ор
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