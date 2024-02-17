Друг Мбаппе может перейти в «Реал» вместе с Килианом

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вчера, 18:43

Нападающий ПСЖ , скорее всего, перейдёт в «Реал» этим летом.

Кроме футболиста, мадридский клуб хочет переменить спортивного директора парижан , который имеет великолепные отношения с Мбаппе.