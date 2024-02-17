Друг Мбаппе может перейти в «Реал» вместе с Килианом

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, скорее всего, перейдёт в «Реал» этим летом.
Кроме футболиста, мадридский клуб хочет переменить спортивного директора парижан Луиша Кампуша, который имеет великолепные отношения с Мбаппе.
Несмотря на интерес со стороны «Реала», португалец на данный момент намерен остаться в ПСЖ, чтобы продолжить строить спортивный проект в Париже.
Мбаппе в случае перехода может стать барином всего Реала и все будут беспрекословно исполнять его желания.
Эх, Перес... как ты можешь так относиться к Реалу?
Я понимаю, что он делает со своей колокольни во благо, но а как же честь?
Мбаппе в случае перехода может стать барином всего Реала и все будут беспрекословно исполнять его желания.
Эх, Перес... как ты можешь так относиться к Реалу?
Я понимаю, что он делает со своей колокольни во благо, но а как же честь?
https://youtu.be/-0nU0yeW26Y?feature=shared